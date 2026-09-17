Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil

Če ste na zaslonu že kdaj opazili, da se baterija kljub priklopljenemu polnilniku ustavi pri 95 odstotkih, niste edini. Na prvi pogled je videti, kot da nekaj ni v redu, vendar je razlaga precej bolj zanimiva. Je z baterijo kaj narobe? Najverjetneje ne. Pri nekaterih sodobnih telefonih je namreč prav 95 odstotkov del zaščite baterije. Telefon lahko namerno prekine polnjenje, nato pa ga ponovno začne, ko raven napolnjenosti nekoliko pade. Namen je zmanjšati obremenitev baterije in ji pomagati ohraniti čim daljšo življenjsko dobo.

Pri nekaterih telefonih je 95 odstotkov celo del zaščite baterije

icon-expand Telefon priklopite na polnilnik, čez nekaj časa pogledate zaslon in pričakujete 100 odstotkov ... FOTO: Shutterstock

To ni zgolj teorija. Samsung pri svojih telefonih Galaxy z novejšimi različicami programske opreme uporablja funkcijo zaščite baterije, pri kateri se lahko polnjenje ustavi pri 100 odstotkih in ponovno začne, ko baterija pade na 95 odstotkov. Pri nekaterih novejših modelih je mogoče nastaviti tudi najvišjo dovoljeno raven napolnjenosti – med drugim na 95 odstotkov. Če torej telefon Samsung ostane pri 95 odstotkih, je lahko vse skupaj popolnoma normalno. Telefon preprosto ne želi ves čas znova in znova polniti baterije do vrha.

Zakaj sploh ni dobro, da je baterija ves čas na 100 odstotkih?

Pametni telefoni uporabljajo litij-ionske baterije, ki se sčasoma obrabljajo. Eden od dejavnikov, ki lahko vpliva na njihovo življenjsko dobo, je dolgotrajno zadrževanje pri zelo visoki stopnji napolnjenosti. Zato proizvajalci v zadnjih letih vse bolj uporabljajo funkcije, ki poskušajo preprečiti nepotrebno obremenjevanje baterije. Apple na primer pri novejših iPhonih omogoča nastavitev omejitve polnjenja. Sistem lahko glede na uporabnikove navade celo priporoči omejitev 95 odstotkov, če oceni, da bi to pomagalo ohraniti življenjsko dobo baterije. Tudi Google pri telefonih Pixel ponuja prilagodljivo polnjenje, ki se uči uporabnikovih navad in poskuša skrajšati čas, ko je telefon popolnoma napolnjen.

icon-expand Pametni telefoni uporabljajo litij-ionske baterije, ki se sčasoma obrabljajo. FOTO: Shutterstock

Telefon lahko polnjenje tudi začasno ustavi

Če telefon pustite na polnilniku več ur, zato ni nujno, da bo ves čas dejansko dovajal energijo v baterijo. Sistem lahko doseže določeno mejo, polnjenje prekine, telefon pa nato nekaj časa deluje neposredno iz napajanja. Ko raven baterije pade, se polnjenje lahko ponovno vključi. Pri Samsungovi osnovni zaščiti je na primer določeno, da se polnjenje po doseženih 100 odstotkih ponovno začne, ko baterija pade na 95 odstotkov. Uporabnik zato lahko opazi nekaj nenavadnega: telefon je ves čas priključen, odstotek baterije pa ni vedno enak.

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Tudi 100 odstotkov ni vedno cilj

Sodobni telefoni so pri polnjenju precej bolj pametni, kot so bili nekoč. Apple pri iPhonih uporablja optimizirano polnjenje, ki lahko zadrži baterijo pri nižji ravni in jo do 100 odstotkov napolni šele tik pred časom, ko telefon običajno odklopite. Google ima podobno funkcijo pri telefonih Pixel. Prilagodljivo polnjenje se uči uporabnikovih navad in poskuša doseči 100 odstotkov tik pred predvidenim odklopom. Logika je preprosta: če greste spat ob 23. uri in telefon običajno odklopite ob 7. uri, ni posebne koristi, če je baterija že ob polnoči pri 100 odstotkih in tam ostane še sedem ur.

icon-expand polnjenje telefona FOTO: Profimedia

Pomembna je tudi temperatura

Poleg stopnje napolnjenosti je pomembna še ena stvar – vročina. Baterija se med polnjenjem segreva, pri hitrem polnjenju pa je lahko segrevanje še izrazitejše. Visoke temperature lahko pospešijo staranje baterije, zato imajo telefoni zaščitne mehanizme, ki lahko polnjenje upočasnijo ali začasno omejijo. Google pri telefonih Pixel na primer navaja, da lahko naprava v določenih pogojih, kot sta dolgotrajno polnjenje pri visokih temperaturah ali večdnevno neprekinjeno polnjenje, samodejno omeji polnjenje na približno 70–80 odstotkov. Ko nevarni pogoji minejo, se lahko telefon ponovno začne polniti do 100 odstotkov.

Kaj pa, če se vedno ustavi pri 95 odstotkih?

Če se to dogaja občasno, najverjetneje ni razloga za paniko. Najprej preverite nastavitve baterije. Morda imate vključeno zaščito baterije ali omejitev polnjenja. Če pa se telefon vedno ustavi pri 95 odstotkih, čeprav nobena omejitev ni vključena, in se ob tem pojavljajo še druge težave – na primer hitro praznjenje, nenavadno segrevanje ali prekinjanje polnjenja – je smiselno preveriti stanje baterije, polnilnika in kabla. Sama številka 95 odstotkov pa še ne pomeni, da je baterija pokvarjena.

Pravzaprav vam telefon morda dela uslugo

Naslednjič, ko boste telefon priklopili na polnilnik in opazili, da se je ustavil pri 95 odstotkih, zato ni treba takoj pomisliti na okvaro. Pri določenih telefonih je to namerno in pričakovano vedenje. Proizvajalci želijo zmanjšati čas, ki ga baterija preživi pri zelo visoki napolnjenosti, in jo tako čim dlje ohraniti v dobrem stanju. Tistih zadnjih pet odstotkov torej ni nujno znak težave. Morda je ravno nasprotno – telefon poskuša zaščititi baterijo pred vami.

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