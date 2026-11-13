Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?

Ko odpove Microsoft, se lahko ustavi precej več kot elektronska pošta

Težave, ki so se začele v četrtek, 12. novembra, so prizadele širok nabor Microsoftovih storitev. Uporabniki so poročali o težavah z Outlookom, Teamsom, SharePointom, Copilotom in drugimi deli okolja Microsoft 365. Po podatkih tiskovne agencije Associated Press je število prijav težav z Outlookom na vrhuncu preseglo 130.000. Motnje niso bile omejene na posamezno državo, saj so o njih poročali uporabniki v različnih delih sveta.

Toda zakaj je izpad ene tehnološke družbe tako pomemben?

Ker Microsoft danes ni več zgolj podjetje, ki izdeluje operacijske sisteme in pisarniške programe. Njegove storitve so del vsakodnevnega delovanja podjetij, šol, državnih ustanov in številnih drugih organizacij. Elektronska pošta, videokonference, skupni dokumenti, shranjevanje datotek in orodja umetne inteligence so pogosto povezani v enoten delovni sistem. Ko odpove en njegov pomemben del, se lahko težave razširijo tudi na druge storitve, ki so od njega odvisne.

icon-expand Ko odpove en njegov pomemben del, se lahko težave razširijo tudi na druge storitve, ki so od njega odvisne. FOTO: Profimedia

Zakaj težave z Outlookom vplivajo tudi na Teams in Copilot?

Na prvi pogled se zdi nenavadno, da težave z elektronsko pošto povzročijo motnje tudi pri drugih programih. Vendar sodobne spletne storitve niso ločeni programi, ki bi vedno delovali povsem neodvisno. Velik del Microsoftovega okolja temelji na skupni infrastrukturi. Posamezne storitve si delijo sisteme za povezovanje, preverjanje uporabnikov, obdelavo zahtev in dostop do podatkov. Če pride do težav v pomembnem delu te infrastrukture, lahko posledice občutijo tudi programi, ki sami po sebi niso neposredno povezani z elektronsko pošto. Microsoftova pojasnila, ki jih je povzel španski časnik El País, kažejo, da je več strežnikov nepričakovano postalo nedosegljivih. Preostali strežniki so zato morali prevzeti večje breme, kar je povzročilo dodatno obremenitev sistema. Takšen razvoj dogodkov lahko sproži učinek domin. Ko se zmanjša razpoložljiva zmogljivost, se poveča obremenitev preostalih delov sistema. Ti se lahko začnejo odzivati počasneje ali prenehajo odgovarjati na zahteve uporabnikov. To je tudi razlog, da odprava težave ni nujno preprosta. Ponovni zagon strežnikov sam po sebi ne zagotavlja, da bo sistem spet stabilen.

icon-expand Globalni izpad v delovanju Microsofta v petek 13. novembra 2026. FOTO: Profimedia

Ali je Microsoft doživel kibernetski napad?

Ob tako velikem izpadu se hitro pojavi vprašanje, ali je podjetje morda postalo tarča hekerjev. Za zdaj za takšno razlago ni potrjenih dokazov. Charles Lamanna, eden od vodilnih Microsoftovih predstavnikov, je po poročanju El País sporočil, da ni znakov, da bi bila motnja posledica zlonamerne dejavnosti ali kibernetskega napada. To je pomembna razlika. Težave z dostopnostjo storitev niso samodejno dokaz vdora v sistem. Tehnološka infrastruktura lahko odpove tudi zaradi napake v nastavitvah, programske spremembe, težav s strežniki ali nepričakovane obremenitve. V tem primeru Microsoft preiskuje težave, povezane s strežniško infrastrukturo, usmerjanjem prometa in preverjanjem pristnosti. Končni vzrok še ni dokončno pojasnjen. Za uporabnike to pomeni, da ni razloga za samodejno sklepanje, da so njihovi podatki ukradeni. Hkrati pa izjava o odsotnosti znakov napada še ni enaka dokončni varnostni analizi dogodka.

Največja težava: podjetja so postala odvisna od enega ponudnika

Morda najpomembnejše vprašanje, ki ga odpira trenutni izpad, sploh ni tehnično. Gre za našo odvisnost od velikih tehnoloških podjetij. Predstavljajmo si podjetje, ki uporablja Outlook za elektronsko pošto, Teams za sestanke, SharePoint za dokumente in OneDrive za shranjevanje datotek. Če več teh storitev hkrati preneha delovati, zaposleni ne izgubijo zgolj dostopa do posameznega programa. Lahko izgubijo možnost opravljanja večine vsakodnevnih nalog. Podobna težava se lahko pojavi v javni upravi, šolstvu in drugih ustanovah, kjer je digitalna komunikacija postala temelj organizacije dela. Reuters je poročal, da je izpad prizadel tudi različne avstralske državne ustanove, med njimi obveščevalno agencijo in zvezno policijo. Avstralska vlada je zato uporabila dogovor z Microsoftom, ki omogoča prednostno obravnavo obnovitve prizadetih državnih storitev. To kaže, da odvisnost od enega ponudnika ni več zgolj vprašanje udobja ali stroškov. Lahko postane tudi vprašanje delovanja javnih služb in odpornosti države.

icon-expand Večurna motnja je neprijetna. Celodnevni ali večdnevni izpad pa bi lahko imel precej resnejše posledice. FOTO: Shutterstock

Kaj se lahko zgodi, če Microsoftove storitve ne delujejo ves dan?

Večurna motnja je neprijetna. Celodnevni ali večdnevni izpad pa bi lahko imel precej resnejše posledice. Med najbolj očitnimi so: Zastoj poslovanja: Podjetja lahko izgubijo dostop do elektronske pošte, dokumentov in orodij za sodelovanje. Posledica so zamujeni roki, ustavljeni projekti in težave pri komunikaciji s strankami. Motnje pri delu na daljavo: Zaposleni, ki so odvisni od Teamsa in drugih spletnih orodij, lahko ostanejo brez običajnega načina sodelovanja. Težave pri dostopu do podatkov: Če so pomembni dokumenti shranjeni izključno v oblačnih storitvah, lahko uporabniki začasno ostanejo brez dostopa do njih. Motnje v javnih ustanovah: Ustanove, ki uporabljajo prizadete storitve, lahko težje obdelujejo dokumente, komunicirajo in izvajajo administrativne naloge. Finančne posledice: Vsaka ura nedelovanja lahko za podjetja pomeni izgubljen čas, zamujene posle in dodatne stroške. Pri tem je treba poudariti, da izpad storitve ne pomeni nujno izgube shranjenih podatkov. Nedostopnost in izguba podatkov sta dve različni težavi. Prav tako ni mogoče trditi, da je vsako podjetje, ki uporablja Microsoft, zaradi tega popolnoma ustavilo poslovanje.

Ali smo se iz preteklih tehnoloških izpadov sploh kaj naučili?

Podoben opomin smo dobili julija 2024, ko je napačna posodobitev varnostnega programa podjetja CrowdStrike povzročila množične težave z računalniki Windows po vsem svetu. Takrat je bilo prizadetih približno 8,5 milijona naprav. Posledice so občutili letalski prevozniki, banke, bolnišnice in številna druga podjetja. Dogodek je pokazal, kako lahko težava pri enem tehnološkem ponudniku povzroči motnje v povsem drugih panogah. Trenutni Microsoftov izpad ni enak dogodku CrowdStrike, saj gre za drugačno tehnično težavo. Vendar je skupno sporočilo obeh dogodkov podobno: digitalni sistemi, od katerih smo postali odvisni, niso nezmotljivi. Podjetja bi zato morala imeti pripravljene nadomestne načine komunikacije, varnostne kopije pomembnih podatkov in načrte za delo v primeru nedostopnosti ključnih storitev. Tudi posamezniki lahko poskrbijo, da najpomembnejši dokumenti niso dostopni samo prek ene spletne storitve. Pomembno je tudi, da imajo za nujne primere na voljo drug način komunikacije.

icon-expand Microsoft humor FOTO: Facebook

Microsoftov izpad je opozorilo, ki ga ne bi smeli prezreti

Trenutni dogodek ne pomeni, da je Microsoftov sistem pred propadom ali da se bo podobna motnja nujno ponovila. Pomeni pa, da tudi največja tehnološka podjetja niso imuna na napake, njihove težave pa lahko občuti velik del sveta. Največje vprašanje zato ni, ali bomo še kdaj doživeli izpad velikih spletnih storitev. Glede na kompleksnost sodobne tehnologije je to skoraj neizogibno. Pomembneje je, ali bomo ob naslednji takšni motnji pripravljeni. Če lahko odpoved enega ponudnika za več ur ohromi elektronsko pošto, sestanke, dokumente in poslovanje, potem je čas, da se vprašamo, ali smo svoje digitalno življenje zgradili na preveč krhkih temeljih.

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