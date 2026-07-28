Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili

Nekatere med njimi že počasi izginjajo, druge pa bodo po mnenju številnih tehnoloških analitikov v prihodnjih desetletjih postale prava redkost.

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Gotovina postaja vse manj samoumevna

Še pred desetletjem smo brez denarnice težko zapustili dom. Danes lahko marsikje plačamo s telefonom, uro ali celo prstanom. Čeprav gotovina verjetno ne bo povsem izginila, njena uporaba v številnih državah že več let upada. Mlajše generacije pogosto sploh ne nosijo več bankovcev in kovancev, saj večino nakupov opravijo digitalno. Kljub vse večji priljubljenosti brezgotovinskega poslovanja pa je dobro imeti pri sebi nekaj gotovine za nujne primere, saj tehnologija ni vedno stoodstotno zanesljiva.

icon-expand Če se bo trend nadaljeval, bo šop kovinskih ključev, ki ga danes nosimo v žepu, postal nekaj podobnega kot telefonski imenik. FOTO: Shutterstock

Klasični ključi bi lahko postali preteklost

Pametne ključavnice omogočajo odklepanje vrat s telefonom, prstnim odtisom ali kodo. Številni novi avtomobili že zdaj omogočajo vožnjo brez fizičnega ključa. Če se bo trend nadaljeval, bo šop kovinskih ključev, ki ga danes nosimo v žepu, postal nekaj podobnega kot telefonski imenik.

Daljinci za televizijo

Nekoč so bili vrhunec tehnološkega napredka. Danes številne televizorje upravljamo z glasovnimi ukazi ali aplikacijami na telefonu. V prihodnosti bi lahko fizične daljince povsem nadomestila umetna inteligenca, ki bo prepoznala naše navade in sama predlagala vsebine.

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Papirnate vozovnice in vstopnice

Letalske karte, vozovnice za vlak, koncertne vstopnice in parkirni listki so vse pogosteje digitalni. Telefon postaja univerzalna "vstopnica" za številne storitve. To pomeni manj papirja, manj izgubljenih vozovnic in hitrejši dostop do dogodkov.

USB-ključi

Dolga leta so bili nepogrešljiv pripomoček za shranjevanje podatkov. Danes pa vedno več dokumentov hranimo v oblaku. Fotografije, videoposnetki in delovne datoteke so dostopni s katerekoli naprave, zato fizični nosilci podatkov izgubljajo svoj pomen.

icon-expand USB-ključ je bil dolga leta nepogrešljiv pripomoček za shranjevanje podatkov. FOTO: Shutterstock

Parkirni avtomati

Vedno več mest uvaja plačevanje parkirnine prek mobilnih aplikacij. Če bo ta trend nadaljeval svojo rast, bomo v prihodnosti le redko iskali drobiž za parkiranje. Plačilo bo potekalo samodejno, podobno kot danes delujejo nekatere moderne cestnine.

Gesla

Morda najbolj presenetljiva napoved. Številni tehnološki velikani razvijajo sisteme prijave s prepoznavanjem obraza, prstnimi odtisi in posebnimi digitalnimi ključi. V prihodnosti bi se lahko namesto zapletenih gesel prijavljali zgolj s svojo identiteto. To bi bilo hitrejše in pogosto tudi varnejše.

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Bodo izginili tudi avtomobili v današnji obliki?

Elektrifikacija, avtonomna vožnja in souporaba vozil spreminjajo način, kako razmišljamo o mobilnosti. Nekateri strokovnjaki napovedujejo, da bodo prihodnje generacije avtomobil videle bolj kot storitev kot lastnino. Namesto nakupa vozila ga bodo preprosto naročile prek aplikacije.

icon-expand Elektrifikacija, avtonomna vožnja in souporaba vozil spreminjajo način, kako razmišljamo o mobilnosti. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko storimo že danes?

Ni treba čakati 20 let, da opazimo spremembe. Dovolj je, da pogledate svoje žepe:

- Kolikokrat uporabite gotovino?

- Kdaj ste nazadnje odprli papirnati zemljevid?

- Imate doma še stacionarni telefon?

- Koliko dokumentov hranite v oblaku? Številne stvari, ki so bile nekoč nepogrešljive, že zdaj uporabljamo precej redkeje kot pred desetimi leti. Morda bomo čez dve desetletji z enakim začudenjem gledali na ključe, daljince in USB-je, kot danes gledamo na kasete, videorekorderje ali telefonske govorilnice. Prihodnost pogosto pride počasneje, kot pričakujemo, nato pa nas naenkrat preseneti. In prav mogoče je, da je nekaj predmetov s tega seznama že na poti v zgodovino.

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