Mnogi uporabniki opažajo, da se baterija na telefonu prazni hitreje, tudi ko naprave ne uporabljajo aktivno. Kot poročajo tehnološki portali in analize mobilnih sistemov, je Instagram ena izmed aplikacij, ki lahko zaradi svoje zasnove porabi občutno več energije kot večina drugih aplikacij.

Zakaj Instagram porablja toliko baterije?

Kot navajajo strokovnjaki za mobilne operacijske sisteme in analize, ki jih povzemajo tehnološki portali, Instagram združuje več funkcij, ki intenzivno obremenjujejo baterijo. Med njimi so samodejno predvajanje videov, stalno osveževanje vsebin in prikaz visokokakovostnih slik. Poleg tega, kot poročajo analize delovanja aplikacij na sistemih Android in iOS, Instagram pogosto ostaja aktiven tudi v ozadju, kjer preverja obvestila in prednalaga vsebine za hitrejše delovanje.

icon-expand Ta aplikacija vam požira baterijo. FOTO: Profimedia

Glavni razlogi za praznjenje baterije

- samodejno predvajanje Reels in videov - stalno osveževanje "feeda" - delovanje v ozadju tudi po zaprtju aplikacije - visoka obremenitev zaslona pri dolgotrajnem drsenju Kot navajajo strokovne analize porabe energije, je prav kombinacija teh procesov razlog, da Instagram pogosto spada med najbolj energetsko zahtevne aplikacije.

Kako preveriti porabo baterije

Kot poročajo proizvajalci telefonov, kot sta Apple in Google, lahko v nastavitvah baterije natančno preverite, katere aplikacije porabljajo največ energije. Če Instagram izstopa v kategorijah uporabe zaslona ali delovanja v ozadju, to pomeni, da aplikacija deluje intenzivneje, kot bi pričakovali.

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Preprost trik za zmanjšanje porabe

Kot navajajo smernice za optimizacijo naprav Android, je ena najučinkovitejših rešitev omejitev delovanja aplikacije v ozadju. To lahko storite tako: - odprete nastavitve telefona - izberete Instagram - poiščete "Battery usage" - nastavite omejitev na restricted / omejeno delovanje Kot poročajo tehnološki vodiči, ta ukrep pogosto takoj zmanjša porabo energije, saj aplikacija ne more več neprekinjeno osveževati vsebin. Dodatno lahko pomaga tudi: - izklop samodejnega predvajanja videov - vklop načina "Data Saver" v Instagramu - zmanjšanje svetlosti zaslona - omejitev obvestil - redne posodobitve aplikacije Kot poročajo strokovnjaki za mobilne naprave, Instagram ni "pokvarjen", ampak preprosto zelo zahtevna aplikacija zaradi videovsebin in stalne aktivnosti v ozadju. Z nekaj preprostimi nastavitvami pa lahko porabo baterije občutno zmanjšate, ne da bi morali aplikacijo odstraniti.

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