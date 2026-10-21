Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Prazna baterija pametni telefon
Tehnologija

Ta aplikacija vam požira baterijo

B.R.
21. 10. 2026 03.21
0

Veliko uporabnikov opaža, da se baterija na telefonu prazni hitreje kot običajno, čeprav napravo uporabljajo povsem enako kot prej. Razlog se pogosto skriva v delovanju aplikacij in sistemskih procesov, ki potekajo v ozadju, uporabnik pa jih sploh ne opazi.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Mnogi uporabniki opažajo, da se baterija na telefonu prazni hitreje, tudi ko naprave ne uporabljajo aktivno. Kot poročajo tehnološki portali in analize mobilnih sistemov, je Instagram ena izmed aplikacij, ki lahko zaradi svoje zasnove porabi občutno več energije kot večina drugih aplikacij.

Zakaj Instagram porablja toliko baterije?

Kot navajajo strokovnjaki za mobilne operacijske sisteme in analize, ki jih povzemajo tehnološki portali, Instagram združuje več funkcij, ki intenzivno obremenjujejo baterijo. Med njimi so samodejno predvajanje videov, stalno osveževanje vsebin in prikaz visokokakovostnih slik.

Poleg tega, kot poročajo analize delovanja aplikacij na sistemih Android in iOS, Instagram pogosto ostaja aktiven tudi v ozadju, kjer preverja obvestila in prednalaga vsebine za hitrejše delovanje.

Ta aplikacija vam požira baterijo.
Ta aplikacija vam požira baterijo. FOTO: Profimedia

Glavni razlogi za praznjenje baterije

- samodejno predvajanje Reels in videov

- stalno osveževanje "feeda"

- delovanje v ozadju tudi po zaprtju aplikacije

- visoka obremenitev zaslona pri dolgotrajnem drsenju

Kot navajajo strokovne analize porabe energije, je prav kombinacija teh procesov razlog, da Instagram pogosto spada med najbolj energetsko zahtevne aplikacije.

Kako preveriti porabo baterije

Kot poročajo proizvajalci telefonov, kot sta Apple in Google, lahko v nastavitvah baterije natančno preverite, katere aplikacije porabljajo največ energije.

Če Instagram izstopa v kategorijah uporabe zaslona ali delovanja v ozadju, to pomeni, da aplikacija deluje intenzivneje, kot bi pričakovali.

Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Preberi še
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil

Preprost trik za zmanjšanje porabe

Kot navajajo smernice za optimizacijo naprav Android, je ena najučinkovitejših rešitev omejitev delovanja aplikacije v ozadju.

To lahko storite tako:

- odprete nastavitve telefona

- izberete Instagram

- poiščete "Battery usage"

- nastavite omejitev na restricted / omejeno delovanje

Kot poročajo tehnološki vodiči, ta ukrep pogosto takoj zmanjša porabo energije, saj aplikacija ne more več neprekinjeno osveževati vsebin.

Dodatno lahko pomaga tudi:

- izklop samodejnega predvajanja videov

- vklop načina "Data Saver" v Instagramu

- zmanjšanje svetlosti zaslona

- omejitev obvestil

- redne posodobitve aplikacije

Kot poročajo strokovnjaki za mobilne naprave, Instagram ni "pokvarjen", ampak preprosto zelo zahtevna aplikacija zaradi videovsebin in stalne aktivnosti v ozadju.

Z nekaj preprostimi nastavitvami pa lahko porabo baterije občutno zmanjšate, ne da bi morali aplikacijo odstraniti.

Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Preberi še
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Apple Support, Google / Android Developers, TechRadar, Lifewire

praznjenje baterije pametni telefoni Instagram poraba baterije optimizacija baterije tehnološki nasveti baterija telefona instagram optimizacija porabe pametni telefon tehnologija baterija Instagram optimizacija telefona optimizacija
Tehnologija

Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?

Moskisvet.com Triki, s katerimi boste podaljšali življenjsko dobo baterije telefona
Moskisvet.com Tega nikar ne počnite, če ne želite pokvariti svojega telefona
Moskisvet.com Ta skrita funkcija na telefonu vam lahko reši življenje – večina ljudi je nima nastavljene
Cekin.si Ste tudi vi naložili te aplikacije na telefon? Preverite stanje na vašem računu mobilne banke
Moskisvet.com One UI 7, številne prednosti: Zakaj je Samsung uporabniški vmesnik boljši od ostalih?
Moskisvet.com Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite
Moskisvet.com Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2010