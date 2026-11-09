Samo en slab trenuk in večer je uničen

1. Pravočasno preverite, kje bo tekma na sporedu

Nič ni bolj nadležno kot trenutek, ko se nekaj minut pred začetkom pomembne tekme udobno namestite na kavč, nato pa ugotovite, da prenosa ne najdete. Športne pravice se spreminjajo, različna tekmovanja pa se predvajajo na različnih televizijskih programih. Zato ni nujno, da boste vse priljubljene športne dogodke našli na istem mestu. Pred tekmo je priporočljivo preveriti televizijski spored in ugotoviti, kateri program bo dogodek predvajal. Ob tem preverite tudi, ali je program vključen v vaš televizijski paket. Pri nekaterih tujih programih lahko zaradi pravic do predvajanja pride tudi do zatemnitve določenih športnih dogodkov. Prav zato je pri izbiri televizijskih storitev pomembno razmisliti, katere športe in tekmovanja najpogosteje spremljate. Nekaterim zadostuje osnovna izbira programov, drugi pa želijo širšo ponudbo. Pri tem si lahko pomagate s primerjavo televizijskih paketov T-2, ki ponujajo različne programske sheme.

2. Poskrbite za dobro sliko in zvok

Pri spremljanju športa lahko kakovost slike pomembno vpliva na doživetje. Hitra akcija, premikanje kamere in številne podrobnosti na igrišču zahtevajo ustrezne nastavitve televizorja. Če se vam zdi, da je žoga med hitrimi podajami zamegljena ali da so barve nenaravne, težava morda sploh ni v televizijskem prenosu. Sodobni televizorji ponujajo različne načine prikaza slike, med njimi pogosto tudi športnega. Vendar ta ni vedno najboljša izbira, saj lahko pretirano poudari barve ali svetlost. Preizkusite različne nastavitve in preverite, ali vam bolj ustreza naravnejši prikaz. Pozorni bodite tudi na funkcije glajenja gibanja, ki lahko izboljšajo tekočnost slike, vendar včasih ustvarijo nenaraven učinek. Ne pozabite niti na zvok. Vzdušje polnega stadiona, navijanje in komentarji lahko športno izkušnjo naredijo precej bolj doživeto. Če imate možnost, preverite nastavitve zvoka na televizorju ali uporabite zunanji zvočnik. Včasih lahko že manjše prilagoditve poskrbijo za občutno boljše spremljanje tekme.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

3. Preverite, ali je vaša internetna povezava pripravljena na akcijo

Spremljanje športnih dogodkov danes ni več omejeno samo na klasično televizijo. Vse več vsebin spremljamo prek spletnih platform, aplikacij in različnih povezanih naprav. Medtem ko vi gledate tekmo, lahko nekdo drug v gospodinjstvu igra spletno igro, tretji pa spremlja film ali serijo. Pri gledanju prek interneta lahko na kakovost prenosa vplivajo zmogljivost povezave, obremenjenost domačega omrežja in moč brezžičnega signala. Če se video pogosto ustavlja ali izgublja kakovost, preverite, ali ste dovolj blizu usmerjevalnika. Pri napravah, ki to omogočajo, je lahko dobra rešitev tudi povezava z omrežnim kablom. Pomembno je predvsem, da internetne storitve ustrezajo vašim navadam. Če je digitalna zabava pomemben del vsakdana in doma pogosto uporabljate več naprav hkrati, je smiselno preveriti, kaj omogoča vaš trenutni paket. Pri tem pa ni nujno, da potrebujete najdražjo možnost, temveč predvsem takšno, ki ustreza dejanski uporabi.

4. Kaj pa, če tekme ne morete spremljati doma?

Včasih se pomembna tekma začne ravno takrat, ko ste še v službi, na poti ali na obisku. Nekoč je to pogosto pomenilo, da ste morali počakati na večerna poročila ali posnetke najzanimivejših trenutkov. Danes pa lahko televizijske vsebine pod določenimi pogoji spremljamo tudi na telefonu, tablici ali računalniku. Prav tu pridejo do izraza mobilne televizijske aplikacije, ki omogočajo ogled izbranih programov tudi zunaj domače dnevne sobe. T-2 denimo v vseh treh prenovljenih paketih NAJS vključuje aplikacijo tv2go, ki omogoča spremljanje televizije na različnih napravah. Pri tem je treba upoštevati morebitne omejitve posameznih programov in pravic za predvajanje. Če veste, da boste tekmo spremljali na poti, pred odhodom preverite, ali je želeni program dostopen v aplikaciji in ali imate na voljo ustrezno internetno povezavo. Pri uporabi mobilnih podatkov bodite pozorni tudi na porabo, saj lahko daljši video prenos porabi precej podatkov.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

5. Izkoristite možnosti ogleda za nazaj

Ste že kdaj zamudili začetek pomembne tekme, ker se je sestanek zavlekel ali ste obtičali v prometu? Takšne situacije so bile nekoč precej bolj neprijetne, danes pa lahko pri številnih televizijskih programih izkoristimo funkcijo časovnega zamika in ogled začnemo pozneje. Časovni zamik omogoča, da določene televizijske vsebine pogledamo za nazaj, jih začasno ustavimo ali nadaljujemo pozneje. Funkcija je vključena tudi v pakete T-2 NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS. Vendar pozor: pri športnih prenosih lahko zaradi televizijskih pravic veljajo omejitve, zato ogled za nazaj ni vedno na voljo. Če nameravate tekmo pogledati z zamikom, najprej preverite, ali izbrani program to omogoča. In še en nasvet za vse, ki ne želijo izvedeti rezultata pred ogledom: izklopite športna obvestila na telefonu in se za nekaj časa izognite družbenim omrežjem. Včasih namreč največjega presenečenja ne pokvari televizija, ampak prijateljevo sporočilo.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

Naj se digitalna zabava prilagaja vam