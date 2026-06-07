Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo

Projekt vodi španski učitelj Juan Luis Muñoz Arbona, ki je tudi evropski Climate Pact ambasador. Po podatkih Evropske okoljske agencije (EEA) je sodeloval v kampanji Our Environment: Our Future, kjer so državljani delili svoje okoljske zgodbe in rešitve.

Pomembno je poudariti, da ne gre za enkraten projekt, temveč za večletni šolski inovacijski program, ki se je razvijal postopoma med letoma 2023 in 2025. V tem času je ideja iz učilnice prerasla v mednarodno prepoznan izobraževalni model, ki združuje tehnologijo, ekologijo in aktivno državljanstvo.