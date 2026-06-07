Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo

Kako se je začel projekt "Minecraft za planet"
Projekt vodi španski učitelj Juan Luis Muñoz Arbona, ki je tudi evropski Climate Pact ambasador. Po podatkih Evropske okoljske agencije (EEA) je sodeloval v kampanji Our Environment: Our Future, kjer so državljani delili svoje okoljske zgodbe in rešitve.
Pomembno je poudariti, da ne gre za enkraten projekt, temveč za večletni šolski inovacijski program, ki se je razvijal postopoma med letoma 2023 in 2025. V tem času je ideja iz učilnice prerasla v mednarodno prepoznan izobraževalni model, ki združuje tehnologijo, ekologijo in aktivno državljanstvo.
Od učilnice do digitalnega laboratorija
Učenci iz Ceute so v Minecraftu razvijali rešitve za resničen okoljski problem – invazivno morsko algo Rugulopteryx okamurae, ki ogroža obalni ekosistem.
Po podatkih Evropske okoljske agencije so med njihovimi rešitvami nastali:
- sistem za trajnostno gojenje školjk in ostrig, ki čistijo vodo
- naprava za zbiranje invazivnih morskih alg
- solarno raziskovalno plovilo za spremljanje morskega ekosistema
Gre za primer učenja, kjer se znanje biologije, tehnologije in okoljske znanosti združi v praktične digitalne rešitve.
Zakaj ravno Minecraft?
Po razlagi učitelja je Minecraft izbran, ker omogoča:
- vizualno razumevanje kompleksnih okoljskih sistemov
- sodelovalno učenje
- varno eksperimentiranje brez realnih posledic
Strokovnjaki iz evropskih izobraževalnih programov poudarjajo, da takšni pristopi izboljšujejo okoljsko pismenost in sistemsko razmišljanje pri mladih.
Učenci kot mladi reševalci problemov
Projekt je zasnovan tako, da učenci niso le pasivni opazovalci, temveč aktivni ustvarjalci rešitev. Vodenje skozi zgodbo "Leo" jim pomaga razumeti posledice človeškega vpliva na okolje in razvija občutek odgovornosti.
Povezava z evropskimi okoljskimi cilji
Projekt se povezuje z globalnimi in evropskimi cilji:
SDG 13 – podnebni ukrepi
SDG 14 – zaščita oceanov
SDG 15 – zaščita kopenskih ekosistemov
Evropske institucije poudarjajo, da so tovrstni večletni izobraževalni programi ključni za dolgoročno spremembo odnosa mladih do okolja.
Zakaj je projekt pomemben za prihodnost
Projekt iz Ceute dokazuje, da se okoljska zavest ne razvija čez noč, temveč skozi večletne inovativne učne procese, kjer učenci postopoma prehajajo od teorije do aktivnega reševanja problemov.
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