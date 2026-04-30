Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan

Kako iz nafte nastane gorivo?

Naftno rafiniranje je proces, pri katerem se surova nafta v rafinerijah razdeli na različne frakcije. Po podatkih ameriškega energetskega informacijskega urada EIA (Energy Information Administration) se nafta segreje in loči glede na vrelišče posameznih komponent. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz organizacije EIA, surova nafta vsebuje velike molekule, ki se v procesu razbijanja spremenijo v manjše, uporabnejše enote, kot so bencin, dizel, kerozin in drugi derivati. Pri tem se volumen končnih produktov pogosto poveča, saj se molekule razporedijo drugače in imajo različne fizikalne lastnosti kot surova nafta.

Koliko goriva dobimo iz enega soda nafte?

En sod nafte (približno 159 litrov) ne pomeni samo ene vrste goriva. Kot navaja ameriški Geološki zavod USGS, iz ene takšne količine nastane več različnih produktov: - približno 45 do 50 odstotkov bencina - približno 25 odstotkov dizla in kurilnega olja - približno 10 odstotkov reaktivnega goriva - preostanek pa so maziva, plini in druge kemikalije Po podatkih mednarodnih energetskih analiz, ki jih povzema IEA, se lahko skupni volumen končnih produktov zaradi predelave in dodanih procesov rahlo poveča, kar je posledica razgradnje kompleksnih molekul v lažje in bolj uporabne oblike.

Zakaj se volumen poveča?

Zanimiv fizikalni pojav v procesu rafiniranja je, da se iz enake količine surove nafte lahko dobi nekoliko več uporabnih produktov po volumnu. Kot razlagajo strokovnjaki za kemijsko inženirstvo iz univerzitetnih energetskih študij, se to zgodi zaradi razpada težkih molekul v lažje frakcije, ki imajo drugačno gostoto in strukturo. To pomeni, da se nafta ne "ustvarja", temveč preoblikuje v različne oblike energije in materialov, ki so lažje uporabni v industriji in transportu.

Zakaj je to pomembno za vsakdanje življenje?

Naftni derivati so ključni za transport, ogrevanje, proizvodnjo plastike in številne industrijske procese. Kot poudarjajo analize OECD, sod nafte ni samo vir goriva, ampak osnovna surovina za več kot šest tisoč različnih izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan. Od avtomobilskega goriva do plastike v gospodinjstvu – skoraj vsak del sodobnega življenja je posredno povezan z rafiniranjem nafte. Iz naftnih derivatov nastajajo tudi materiali za embalažo hrane, plastenke, vrečke in folije, pa tudi sintetična vlakna v oblačilih, kot sta poliester in najlon. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se naftni produkti uporabljajo še v proizvodnji asfaltnih mešanic za ceste, maziv za stroje in motorje ter v kemijski industriji za izdelavo čistil, barv in lepil. Poleg tega so naftni derivati ključni tudi v medicini in farmaciji, saj se iz njih pridobivajo sestavine za sterilno embalažo, medicinske pripomočke in določene farmacevtske materiale. To pomeni, da nafta ni le vir goriva za prevoz, temveč temelj številnih izdelkov, ki omogočajo delovanje sodobne družbe – od domače kuhinje do bolnišnic in industrijskih obratov.

