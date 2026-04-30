Tehnologija

Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan

B.R.
30. 04. 2026 02.15
Surova nafta je ena najpomembnejših surovin sodobnega sveta, iz katere nastane širok spekter goriv in drugih izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan. Čeprav se pogosto govori o "sodu nafte", večina ljudi ne ve, koliko dejanskih izdelkov nastane iz te količine in zakaj se njihov volumen po predelavi spremeni.

Kako iz nafte nastane gorivo?

Naftno rafiniranje je proces, pri katerem se surova nafta v rafinerijah razdeli na različne frakcije. Po podatkih ameriškega energetskega informacijskega urada EIA (Energy Information Administration) se nafta segreje in loči glede na vrelišče posameznih komponent.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz organizacije EIA, surova nafta vsebuje velike molekule, ki se v procesu razbijanja spremenijo v manjše, uporabnejše enote, kot so bencin, dizel, kerozin in drugi derivati. Pri tem se volumen končnih produktov pogosto poveča, saj se molekule razporedijo drugače in imajo različne fizikalne lastnosti kot surova nafta.

En sod predstavlja 159 litrov nafte
En sod predstavlja 159 litrov nafte FOTO: AP

Koliko goriva dobimo iz enega soda nafte?

En sod nafte (približno 159 litrov) ne pomeni samo ene vrste goriva. Kot navaja ameriški Geološki zavod USGS, iz ene takšne količine nastane več različnih produktov:

- približno 45 do 50 odstotkov bencina

- približno 25 odstotkov dizla in kurilnega olja

- približno 10 odstotkov reaktivnega goriva

- preostanek pa so maziva, plini in druge kemikalije

Po podatkih mednarodnih energetskih analiz, ki jih povzema IEA, se lahko skupni volumen končnih produktov zaradi predelave in dodanih procesov rahlo poveča, kar je posledica razgradnje kompleksnih molekul v lažje in bolj uporabne oblike.

Zakaj se volumen poveča?

Zanimiv fizikalni pojav v procesu rafiniranja je, da se iz enake količine surove nafte lahko dobi nekoliko več uporabnih produktov po volumnu. Kot razlagajo strokovnjaki za kemijsko inženirstvo iz univerzitetnih energetskih študij, se to zgodi zaradi razpada težkih molekul v lažje frakcije, ki imajo drugačno gostoto in strukturo.

To pomeni, da se nafta ne "ustvarja", temveč preoblikuje v različne oblike energije in materialov, ki so lažje uporabni v industriji in transportu.

Zakaj je to pomembno za vsakdanje življenje?

Naftni derivati so ključni za transport, ogrevanje, proizvodnjo plastike in številne industrijske procese. Kot poudarjajo analize OECD, sod nafte ni samo vir goriva, ampak osnovna surovina za več kot šest tisoč različnih izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan.

Od avtomobilskega goriva do plastike v gospodinjstvu – skoraj vsak del sodobnega življenja je posredno povezan z rafiniranjem nafte. Iz naftnih derivatov nastajajo tudi materiali za embalažo hrane, plastenke, vrečke in folije, pa tudi sintetična vlakna v oblačilih, kot sta poliester in najlon. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se naftni produkti uporabljajo še v proizvodnji asfaltnih mešanic za ceste, maziv za stroje in motorje ter v kemijski industriji za izdelavo čistil, barv in lepil.

Poleg tega so naftni derivati ključni tudi v medicini in farmaciji, saj se iz njih pridobivajo sestavine za sterilno embalažo, medicinske pripomočke in določene farmacevtske materiale. To pomeni, da nafta ni le vir goriva za prevoz, temveč temelj številnih izdelkov, ki omogočajo delovanje sodobne družbe – od domače kuhinje do bolnišnic in industrijskih obratov.

Razlagalnik

Frakcijska destilacija je ključni postopek v naftni industriji, pri katerem se surova nafta segreje v destilacijskem stolpu. Ker imajo različne ogljikovodikove spojine v nafti različna vrelišča, se pri segrevanju uparijo pri različnih temperaturah. Pare se nato dvigajo po stolpu, se hladijo in kondenzirajo na različnih višinah, kjer jih zbirajo kot ločene frakcije, kot so bencin, kerozin ali dizel.

OECD pomeni Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development). To je mednarodna organizacija, ki združuje gospodarsko najbolj razvite države sveta. Njen glavni namen je spodbujanje politik, ki izboljšujejo gospodarsko in socialno blaginjo ljudi po vsem svetu, pri čemer analizira podatke, pripravlja priporočila in pomaga državam pri oblikovanju učinkovitih strategij na področjih, kot so energetika, izobraževanje in okolje.

Sintetična vlakna so narejena iz polimerov, ki so kemični produkti, pridobljeni iz nafte in zemeljskega plina. V procesu petrokemične predelave se iz naftnih frakcij pridobijo surovine, kot so etilen, propilen in benzen. Te surovine se nato s kemijskimi reakcijami, imenovane polimerizacija, povežejo v dolge verige, iz katerih se izdelajo vlakna za tekstilno industrijo, ki so znana po svoji trpežnosti, odpornosti proti gubanju in hitrem sušenju.

