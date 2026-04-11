Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'

Identiteta Satoshija Nakamota, skrivnostnega ustanovitelja Bitcoina, je dolgo časa ostala neznanka in ena največjih ugank tehnološkega sveta. Po najnovejši preiskavi ameriškega časnika The New York Times pa je najbolj verjeten kandidat za to identiteto britanski računalniški znanstvenik Adam Back, vendar sam to odločno zanika.

Kaj pravi The New York Times o identiteti Satoshija Nakamota

Po intenzivni večmesečni preiskavi, ki sta jo pripravila novinar John Carreyrou in podatkovni urednik Dylan Freedman, The New York Times meni, da je obširna analiza zgodnjih elektronskih sporočil, forumskih objav in jezikovnih vzorcev privedla do britanskega kriptografa Adama Backa kot najbolj verjetnega kandidata za Satoshija Nakamota. Preiskava temelji na prepoznavanju podobnosti v načinu pisanja, uporabi določenih izrazov in zgodnjih tehničnih prispevkih, ki so nakazovali tesno povezavo med Backovim delom in temeljno tehnologijo Bitcoina.

icon-expand Kip Satoshija Nakamota FOTO: AP

Back je že znan v kripto skupnosti, saj je razvil Hashcash, kriptografski sistem dokazila dela, ki je kasneje postal del koncepta Bitcoina. Ta sistem je bil ena prvih tehnologij, ki je omogočila digitalno dokazovanje dela, kot ga uporabljata bitcoinovo rudarjenje in veriga blokov, kar je eden izmed razlogov, da so ga raziskovalci preiskave označili kot verjetno povezavo z ustvarjalcem Bitcoina.

Kaj pravi Adam Back – zanikanje obtožb

Kljub omenjeni preiskavi Adam Back izrecno zavrača trditev, da je Satoshi Nakamoto. Po poročanju ANSA in drugih virov je na družbenem omrežju X zapisal, da ni Satoshi in da je bil v kripto prostoru le eden izmed prvih raziskovalcev, ki je razmišljal o implikacijah kriptografije, zasebnosti in elektronskega denarja, ne pa dejanski avtor Bitcoinove bele knjige ali omrežja. Back je poudaril, da so podobnosti v pisanju in tehničnih konceptih lahko naključne ali posledica širših vplivov v kripto skupnosti. V svojih izjavah je Back izpostavil, da njegova zgodnja interakcija z internetnimi forumi in prispevki v svetu kriptografije ne dokazujejo, da je on tista oseba, ki je podpisana kot Satoshi Nakamoto. Kritiki pa opozarjajo, da taka analiza ni dokončna, saj brez jasnih dokazov, na primer digitalnega podpisa iz prvih Bitcoinovih naslovov, ni mogoče prepričljivo potrditi identitete ustvarjalca.

icon-expand Identiteta Satoshija Nakamota, skrivnostnega ustanovitelja Bitcoina, je dolgo časa ostala neznanka in ena največjih ugank tehnološkega sveta. FOTO: Profimedia

Reakcije strokovnjakov in kripto skupnosti

Po poročanju MarketWatch in drugih finančno usmerjenih virov večina strokovnjakov v kripto industriji ni prepričana, da je razkritje identitete ključnega pomena za Bitcoin kot decentralizirano omrežje. Po mnenju analitikov, kot je Denis Dariotis iz GoQuant, Bitcoin ne deluje na način, ki bi bil odvisen od prepoznavnosti ene osebe ali njene identitete, temveč temelji na algoritmih in globalni porazdelitvi, ki jo že od začetka narekuje decentralizirana skupnost. Poleg tega nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da bi odkritje prave identitete ustvarjalca lahko predstavljalo varnostno tveganje, saj bi to pomenilo, da bi bil posameznik izpostavljen potencialnim ciljem kriminalnih akcij ali finančnega pritiska, glede na ogromno vrednost Bitcoina, ki naj bi bil v lasti Satoshijevega naslova.

Zakaj identiteta Satoshija Nakamota še vedno ostaja skrivnost

Čeprav je The New York Times v svoji preiskavi predstavil močne indicije in argumente, ki podpirajo teorijo o Adamu Backu kot možnem avtorju Bitcoina, večina strokovnjakov poudarja, da je identiteta Satoshija še vedno odprto vprašanje. Brez neposrednih kriptografskih dokazov, denimo podpisa s ključem, ki je bil uporabljen pri prvih bitcoin transakcijah, ostajajo vse trditve in teorije le dobro argumentirane domneve, a ne potrjene resnice.