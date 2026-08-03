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Funkcija Emergency SOS
Tehnologija

Ta skrita funkcija na telefonu vam lahko reši življenje – večina ljudi je nima nastavljene

N.R.A.
03. 08. 2026 02.40
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Pametni telefoni znajo veliko več kot le klicati, fotografirati in brskati po spletu. Ena najbolj uporabnih funkcij je skrita v nastavitvah, a jo večina uporabnikov nikoli ne uredi. V nujnih trenutkih lahko pomeni razliko med tem, da pomoč pride pravočasno ali pa ne.

Večina ljudi svoj telefon uporablja vsak dan, vendar le redki poznajo vse varnostne možnosti, ki jih ponuja. Med njimi je ena najbolj pomembnih funkcija Emergency SOS oziroma klic v sili, ki lahko v nekaj sekundah obvesti reševalce, pošlje lokacijo in opozori izbrane kontakte. Težava je, da je funkcija pogosto že na telefonu, vendar ostane neaktivirana ali pa uporabniki ne vedo, kako deluje.

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Kaj je Emergency SOS in zakaj bi jo morali poznati?

Emergency SOS je varnostna funkcija, ki omogoča hiter klic na pomoč brez običajnega postopka odklepanja telefona, iskanja številke in tipkanja. To je lahko pomembno v situacijah, ko človek:

- doživi prometno nesrečo,

- pade med športom ali pohodom,

- ima nenadno zdravstveno težavo,

- se znajde v nevarni situaciji,

- ne more normalno uporabljati telefona.

Kot opozarjajo tehnološki in potrošniški mediji, ljudje pogosto podcenjujejo pomen teh funkcij, dokler jih dejansko ne potrebujejo.

Funkcija Emergency SOS
Funkcija Emergency SOS FOTO: AdobeStock

Največja napaka: ljudje funkcijo imajo, a je ne poznajo

Pametni telefoni so postali tako kompleksni, da številne uporabne možnosti ostanejo skrite med nastavitvami. Veliko uporabnikov pozna kamero, aplikacije, navigacijo in plačevanje, ne preverijo pa varnostnih nastavitev. Strokovnjaki za potrošniško tehnologijo zato priporočajo, da uporabniki preverijo:

- ali imajo nastavljen klic v sili,

- kdo so njihovi nujni kontakti,

- ali je omogočeno deljenje lokacije,

- ali so dodani pomembni zdravstveni podatki.

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Funkcija je še posebej uporabna za voznike in moške, ki veliko časa preživijo sami

Moški pogosto preživijo več časa sami – na poti, pri delu v garaži, na motorju, pri športu ali v naravi. Prav v takšnih situacijah je možnost hitrega obveščanja lahko pomembna. Če nekdo pade na odročnem območju ali po nesreči ne more normalno govoriti, je običajen telefonski klic lahko težaven. Funkcija SOS pa je zasnovana prav za trenutke, ko človek nima časa ali možnosti uporabljati telefona na običajen način.

Funkcija Emergency SOS
Funkcija Emergency SOS FOTO: AdobeStock

Ne gre samo za klic v sili

Sodobni telefoni lahko ob aktivaciji nujnih funkcij ponudijo še dodatne možnosti:

- samodejno obvestijo izbrane kontakte,

- pošljejo trenutno lokacijo,

- prikažejo zdravstvene informacije za reševalce,

- omogočijo hitrejši dostop do pomoči.

Pomembno pa je, da uporabnik funkcijo prej nastavi in preveri, kako deluje.

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Še ena stvar, ki jo ljudje pozabijo: nujni podatki

Mnogi uporabniki nimajo v telefonu nastavljenih osnovnih zdravstvenih informacij. To so lahko:

- alergije,

- pomembne zdravstvene posebnosti,

- kontakt bližnje osebe,

- podatki, ki bi bili pomembni v primeru nesreče.

V primeru nezavesti lahko takšne informacije pomagajo ljudem, ki nudijo prvo pomoč.

Funkcija Emergency SOS
Funkcija Emergency SOS FOTO: AdobeStock

Kako preveriti, ali je vaš telefon pripravljen?

Vzemite si minuto in preverite varnostne nastavitve telefona. Poiščite možnosti, povezane z:

- "Emergency SOS",

- "Emergency contacts",

- "Safety",

- "Medical information".

Preverite, ali so podatki pravilni in ali so dodane osebe, ki jih želite obvestiti v nujnem primeru.

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Funkcija, za katero upate, da je nikoli ne boste potrebovali

Najboljše varnostne funkcije so pogosto tiste, ki jih nikoli ne uporabimo. A podobno kot varnostni pas v avtomobilu tudi Emergency SOS ni namenjen vsakdanji uporabi. Namenjen je enemu samemu trenutku, ko lahko šteje vsaka sekunda. Če imate pametni telefon, je vredno preveriti, ali je ta možnost pripravljena. Morda je to ena redkih nastavitev, ki je ne boste nikoli opazili – dokler je ne boste zares potrebovali.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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