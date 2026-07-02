Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?

Zakaj ljudje še vedno prelepijo kamero
Prekrivanje kamere se je začelo kot preprosta varnostna navada, ki so jo popularizirali tudi tehnološki strokovnjaki in znane osebnosti. Kot navajajo strokovnjaki iz Norton Security, je osnovni razlog strah pred zlonamerno programsko opremo, ki lahko omogoči oddaljen dostop do kamere brez vednosti uporabnika.
Takšni primeri so bili v preteklosti res dokumentirani, zato je praksa ostala prisotna tudi danes, čeprav so se varnostni sistemi precej izboljšali.
Ali prekrivanje kamere res pomaga?
Po razlagi strokovnjakov ima prekrivanje kamere omejen učinek. Čeprav fizično prepreči sliko, ne prepreči drugih oblik nadzora, kot je na primer vklop mikrofona ali dostop do datotek.
Kot poudarjajo tudi pri ESET-u, je največje tveganje danes zlonamerna programska oprema (t. i. trojanci), ki lahko dostopa do več funkcij naprave, ne le do kamere. Zato sama nalepka na kameri ne rešuje osnovnega varnostnega problema.
Mikrofon: večja nevarnost kot kamera?
Zanimivo je, da strokovnjaki pogosto izpostavljajo mikrofon kot večje tveganje kot kamero. Kot pojasnjuje CISA (ameriška agencija za kibernetsko varnost), lahko napadalci v nekaterih primerih aktivirajo mikrofon brez vidnega indikatorja, kar pomeni, da uporabnik sploh ne ve, da je nadzorovan.
To pomeni, da prelepljena kamera ne zagotavlja popolne zasebnosti, če naprava ni varna tudi na programski ravni.
Kaj strokovnjaki priporočajo?
Varnostni strokovnjaki priporočajo celosten pristop k zaščiti:
- redno posodabljanje operacijskega sistema
- uporaba protivirusnih programov
- izogibanje sumljivim aplikacijam in priponkam
- preverjanje dovoljenj za dostop do kamere in mikrofona
- uporaba fizičnega pokrova kamere kot dodatne zaščite, ne kot edine rešitve
Je prekrivanje kamere še smiselno?
Strokovnjaki se strinjajo, da prekrivanje kamere ni zastarelo, vendar tudi ni dovolj. Kot poudarjajo pri Kasperskyju, gre bolj za "dodatno plast zaščite" in psihološki občutek varnosti kot pa za dejansko celovito rešitev.
Prava zaščita danes temelji predvsem na digitalni varnosti, ne na fizičnih ukrepih. V času naprednih kibernetskih groženj je ključnega pomena kombinacija tehničnih zaščit, previdnega ravnanja in razumevanja, da resnična varnost ne izhaja iz enega samega ukrepa, temveč iz večplastnega pristopa.
Viri: Kaspersky, Norton, ESET, CISA, Microsoft Security, ENISA
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