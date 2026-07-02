Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?

Zakaj ljudje še vedno prelepijo kamero

Prekrivanje kamere se je začelo kot preprosta varnostna navada, ki so jo popularizirali tudi tehnološki strokovnjaki in znane osebnosti. Kot navajajo strokovnjaki iz Norton Security, je osnovni razlog strah pred zlonamerno programsko opremo, ki lahko omogoči oddaljen dostop do kamere brez vednosti uporabnika. Takšni primeri so bili v preteklosti res dokumentirani, zato je praksa ostala prisotna tudi danes, čeprav so se varnostni sistemi precej izboljšali.

Ali prekrivanje kamere res pomaga?

Po razlagi strokovnjakov ima prekrivanje kamere omejen učinek. Čeprav fizično prepreči sliko, ne prepreči drugih oblik nadzora, kot je na primer vklop mikrofona ali dostop do datotek. Kot poudarjajo tudi pri ESET-u, je največje tveganje danes zlonamerna programska oprema (t. i. trojanci), ki lahko dostopa do več funkcij naprave, ne le do kamere. Zato sama nalepka na kameri ne rešuje osnovnega varnostnega problema.

icon-expand V zadnjih letih je postalo običajno, da ljudje prekrijejo spletno kamero na prenosniku. FOTO: Adobe Stock

Mikrofon: večja nevarnost kot kamera?

Zanimivo je, da strokovnjaki pogosto izpostavljajo mikrofon kot večje tveganje kot kamero. Kot pojasnjuje CISA (ameriška agencija za kibernetsko varnost), lahko napadalci v nekaterih primerih aktivirajo mikrofon brez vidnega indikatorja, kar pomeni, da uporabnik sploh ne ve, da je nadzorovan. To pomeni, da prelepljena kamera ne zagotavlja popolne zasebnosti, če naprava ni varna tudi na programski ravni.

Kaj strokovnjaki priporočajo?

Varnostni strokovnjaki priporočajo celosten pristop k zaščiti: - redno posodabljanje operacijskega sistema - uporaba protivirusnih programov - izogibanje sumljivim aplikacijam in priponkam - preverjanje dovoljenj za dostop do kamere in mikrofona - uporaba fizičnega pokrova kamere kot dodatne zaščite, ne kot edine rešitve

Je prekrivanje kamere še smiselno?

Strokovnjaki se strinjajo, da prekrivanje kamere ni zastarelo, vendar tudi ni dovolj. Kot poudarjajo pri Kasperskyju, gre bolj za "dodatno plast zaščite" in psihološki občutek varnosti kot pa za dejansko celovito rešitev. Prava zaščita danes temelji predvsem na digitalni varnosti, ne na fizičnih ukrepih. V času naprednih kibernetskih groženj je ključnega pomena kombinacija tehničnih zaščit, previdnega ravnanja in razumevanja, da resnična varnost ne izhaja iz enega samega ukrepa, temveč iz večplastnega pristopa.

Preberi še Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.