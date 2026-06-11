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Slika se ni spremenila, spremenila se je samo nalepka pod njo.
Tehnologija

Pravi Monet z nalepko AI je osmešil tisoče kritikov

Oskar Mastnak Sokolov
11. 06. 2026 04.00
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Nekdo je na omrežju X objavil izrez Monetove slike iz serije Lokvanji, mu prilepil uradno nalepko, narejeno z AI, in povabil ljudi, naj pojasnijo, zakaj je slabši od pravega Moneta. V nekaj dneh se je nabralo skoraj sedem milijonov ogledov in cela vojska samozvanih poznavalcev, ki so mojstrovino raztrgali na koščke. Težava je bila v tem, da je bila slika pristen Monet.

Tisoči so nasedli

Eksperiment je 12. maja izvedel anonimni umetnik s psevdonimom SHL0MS. Objavil je izrez enega Monetovih slovitih Lokvanjev in pripisal, da gre za izdelek umetne inteligence. Komentarji so prileteli hitro in samozavestno. "Ni nobene kohezije v globini in izbiri barv," je zapisal nekdo. "Monet je dejansko razumel, kako se svetloba obnaša na vodi," je dodal drugi, ne da bi vedel, da gleda prav Moneta. Eni so delo odpravili kot brez duše, en posebej zagret kritik je spisal kar 850 besed dolgo analizo napak, drugi so risali diagrame črt pogleda. Ko se je prevara razkrila, so mnogi tiho brisali komentarje. Prepozno, posnetki zaslona so že krožili po spletu.

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Zakaj nihče ni preveril

Najbolj zanimivo ni, da so se ljudje zmotili. Zanimivo je, da nihče ni naredil najpreprostejše stvari: obratnega iskanja slike, ki bi v nekaj sekundah razkrilo resnico. Ko enkrat odločimo, da gledamo umetno inteligenco, postanemo sumničavi, tudi če za to ni razloga. Možgani ne ocenjujejo slike, ampak zgodbo za njo. Tu se vklopi tako imenovana hevristika napora. Raziskovalci so že leta 2004 pokazali, da isti izdelek ocenimo kot kakovostnejši in dražji, če mislimo, da je nekdo zanj garal. AI v naših glavah pomeni nič truda, zato vrednost samodejno pade.

Slika se ni spremenila, spremenila se je samo nalepka pod njo.
Slika se ni spremenila, spremenila se je samo nalepka pod njo. FOTO: Profimedia

Nalepka je močnejša od oči

Da ne gre za osamljen spodrsljaj, kažejo tudi raziskave. Študija iz leta 2024 je pokazala nekaj neprijetnega: ljudje so umetno generirane slike pravzaprav imeli rajši od človeških, dokler niso vedeli, kdo jih je ustvaril. Ko so dobile nalepko AI, je ocena strmoglavila, najbolj pri vtisu spretnosti in vrednosti, in to kljub temu, da je večina priznala, da brez nalepke razlike sploh ne bi opazila. Bolj ko se počutimo ogrožene (AI ogroža našo službo, smisel, status ...), bolj nas nalepka zbode. Ne sodimo torej tega, kar vidimo, ampak to, česar se bojimo.

Prave žrtve lova na čarovnice

Zgodba ima tudi temno plat. Medtem ko ena polovica interneta hvali AI, dokler ne izve resnice, druga obtožuje prave umetnike, da delajo z njo. Ilustrator Ben Moran je svojo sliko, narejeno v Photoshopu, objavil na Redditu in pristal v izgonu; skupnost ga je razglasila za stroj in izbrisala, čeprav je ponujal originalno datoteko kot dokaz. Nekateri ustvarjalci danes namenoma opuščajo eksperimentalne tehnike, samo da jih kdo ne bi označil za umetno inteligenco. Lov na čarovnice tako najbolj kaznuje prav najbolj nadarjene.

Vidimo, kar pričakujemo

SHL0MS, ki je nekoč prodal NFT povsem prazne slike, je pokazal nekaj neprijetno preprostega: ne gledamo z očmi, ampak s pričakovanji in izkušnjami. Slika se ni spremenila, spremenila se je samo nalepka pod njo. Naslednjič, preden se pridružimo množici, ki nekaj razglaša za AI slop, se morda splača najprej dobro pogledati.

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umetna inteligenca Claude Monet spletni eksperiment kritika umetnosti psihologija umetnost
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