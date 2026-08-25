Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Mobilni hacking
Tehnologija

Nova nevarnost: Vibehacking in umetna inteligenca na delu

Oskar Mastnak Sokolov
25. 08. 2026 02.50
0

Pisali smo že, da je umetna inteligenca spremenila področje računalniške varnosti. Z rastjo moči in inteligentnosti modelov rastejo tudi previdnostni ukrepi podjetij, ki na trenutke postanejo malodane smešni. Ko model zavrne odgovore na enostavna z biologijo povezana vprašanja, se človek vpraša o smiselnosti takšne paranoje.

Vsem varnostnim ukrepom navkljub pa se dogajajo dogodki, ki nas opozarjajo na to, da o varnosti jezikovnih modelov še vedno vemo povsem premalo in da so ukrepi pogosto jalovi. Tokrat delimo zgodbo o ruskem "vajbhekerju", ki o hekanju v resnici ni imel pojma, pa je vseeno veliko dosegel.

Precej len in precej iznajdljiv

Raziskovalci so analizirali zgodovino pogovorov, ki jo je med marcem in aprilom zapustil ruski heker z vzdevkom bandcampro. Delal je sam, brez ekipe. No, imel pa je izdatno virtualno pomoč. Sam je napisal le okoli desetino vsega, vse ostalo, od besedila ukazov do kode, je napisala umetna inteligenca. Pri pisanju kode se je celo popolnoma zanesel na moč ameriškega AI-ja. Gemini mu je pripravil strežnik, vzpostavil tunele in zaobšel požarni zid. Umetna inteligenca je tudi proaktivno sama iskala rešitve in predlagala, kako še izboljšati njegov hekerski projekt.

Umetna inteligenca je tudi proaktivno sama iskala rešitve ...
Umetna inteligenca je tudi proaktivno sama iskala rešitve ... FOTO: Profimedia

Kako mu je uspelo?

Operacija je dolgo tekla neopaženo ravno zato, ker je tako neklasična. Ni šlo za zlonamerne programe in okužene predstavnostne datoteke, celotna genialnost načrta je v tem, da ga je heker uspel spraviti v enostavne besedilne datoteke, ki so umetni inteligenci naročile, da naredi problematičen del. V prvem koraku besedilo umetno inteligenco poskuša prepričati, da je heker pooblaščen preizkuševalec in da lahko model opusti etične pomisleke; to je klasičen AI "jailbreak". V drugi tekstovni datoteki so podatki za arhitekturo in ukazi, kako izvesti okužbo, v tretji navodila po korakih, kako obnoviti škodljivo botnet sejo. Ker gre za legitimno besedilo, ki samo po sebi ni nevarno, je tudi zaobšlo zaščito. Vajbhekerji ne pišejo zlonamerne kode, ampak samo sestavljajo grobe koncepte, medtem ko vse ostalo naredi umetna inteligenca.

Žrtev je bila zobozdravstvena ordinacija

Heker se je očitno zavedal svojih omejitev in si izbral majhno tarčo, ki bi še nedavno tega veljala za premajhno, da bi se z njo splačalo ukvarjati. Kot pri razvoju aplikacij ni več važno pisanje kode, ampak okus, je tudi v svetu hekanja važna le še ideja, izvedba pa je smešno poceni. Končna škoda je sicer bila znatna; heker je dobil dostop do baze pacientov zobozdravstvene ordinacije in s pomočjo baze ukradenih gesel vdrl še v druge račune odvetniških pisarn, ambulant in trgovin. Bolj je zanimivo, da je vse skupaj potekalo prek klepeta z AI-jem; heker je povprašal, kakšne datoteke se skrivajo na okuženem računalniku, prav tako je umetni inteligenci prepustil celotno delo snovanja trajnejše okužbe, ki bi se obdržala na oddaljenih računalnikih.

"Temna koda": AI-napaka, ki je ustavila velik spletni sistem
Preberi še
"Temna koda": AI-napaka, ki je ustavila velik spletni sistem

Gemini je enkrat rekel ne

Na neki točki, ko je heker predlagal razvoj bolj avtonomne oblike napada, se je Gemini končno uprl. Tudi testni sistem ima svoje etične meje, je rekel. Ni pa ga pustil praznih rok; takoj je predlagal druge pristope, kako bi lahko dosegel isti cilj na način, ki ne bi vznemiril varnostnih filtrov. Filtrom navkljub

je bila bolestna ustrežljivost voda na mlin nepridiprava, podobno kot tudi jezik; varnostni mehanizmi so večinoma navajeni na angleški jezik, ruščina jih je morda nekoliko zmedla.

Poznavalci bandcampra ne označujejo za posebej nadarjenega ali spretnega, mu pa priznajo vztrajnost in jasnost njegovega cilja. Za varnostne raziskovalce to, da lahko naključni "mulc" vdre v ambulanto na drugem koncu sveta, pomeni, da se je svet že povsem spremenil, saj smo od okuženih datotek prišli do škodljivih, v besedilo skritih ukazov in analiziranja namenov. Za nas, navadne smrtnike, pa pomeni podobno kot prej; uporabljati močna gesla, dvofaktorsko avtentikacijo in imeti offline varnostne kopije. Isti dolgčas kot vedno, a če lahko vsak amater vsaj poskusi, se splača biti malo bolj previden.

Umetna inteligenca piše, ljudje le pošiljajo: Kaj sploh še JE delo?
Preberi še
Umetna inteligenca piše, ljudje le pošiljajo: Kaj sploh še JE delo?
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
umetna inteligenca kibernetska varnost hekerji vibehacking gemini vdirom Gemini
Tehnologija

Robot prehitel Usaina Bolta! Poglejte, česa so humanoidni roboti sposobni

Moskisvet.com Bi morali prepovedati umetno inteligenco?
24ur.com Ko vodilni znanstveniki svarijo pred umetno inteligenco
Moskisvet.com Ali postajamo zaradi umetne inteligence vedno bolj neumni?
Moskisvet.com Koga od vas bo umetna inteligenca najprej nadomestila?
24ur.com Strokovnjaki: Umetna inteligenca bi lahko vodila v izumrtje človeštva
24ur.com 'Uporaba umetne inteligence je v številnih poklicih skoraj nujna'
24ur.com Med skrbjo za prihodnost človeštva in tekmo za tehnološko premoč
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908