Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?

Ali polnjenje telefona čez noč res škoduje bateriji?

Kratek odgovor je ne. Vsaj ne tako, kot si predstavlja veliko uporabnikov. Sodobni pametni telefoni imajo namreč vgrajene sisteme za upravljanje polnjenja, ki preprečujejo običajno prenapolnjenost baterije. Ko telefon doseže stoodstotno napolnjenost, sistem ustavi oziroma prilagodi polnjenje. Če raven napolnjenosti pozneje nekoliko pade, lahko naprava polnjenje ponovno zažene. To pomeni, da telefon ni ves čas izpostavljen neprekinjenemu polnjenju z največjo močjo. Tudi Apple v svojih uradnih navodilih potrjuje, da je iPhone varno pustiti priključen na polnilnik čez noč. Naprava samodejno prekine polnjenje, ko je baterija polna, poleg tega pa uporablja funkcijo optimiziranega polnjenja, ki zmanjša čas, ko je baterija povsem napolnjena. Toda tukaj je pomembna razlika: varno nočno polnjenje še ne pomeni, da so vse navade polnjenja enako prijazne do življenjske dobe baterije.

icon-expand Če se telefon med polnjenjem močno segreva, se lahko njegova baterija hitreje stara. FOTO: Shutterstock

Kaj bateriji v resnici najbolj škoduje?

Največji sovražnik baterije ni ura na nočni omarici, temveč predvsem previsoka temperatura in dolgotrajna izpostavljenost visoki napolnjenosti. Pametni telefoni večinoma uporabljajo litij-ionske baterije, katerih zmogljivost se sčasoma zmanjšuje zaradi kemičnih sprememb. Na hitrost staranja vplivajo različni dejavniki, med njimi temperatura, način polnjenja in število opravljenih polnilnih ciklov. Posebej problematična je vročina. Če se telefon med polnjenjem močno segreva, se lahko njegova baterija hitreje stara. Zato ni priporočljivo, da ga med polnjenjem pustite pod odejo, blazino ali na neposredni sončni svetlobi. Apple opozarja, da lahko izpostavljenost temperaturam nad 35 stopinj Celzija trajno skrajša življenjsko dobo baterije. Podobno poudarja tudi Google, ki uporabnikom telefonov Pixel svetuje, naj se izogibajo okoliščinam, v katerih bi se naprava lahko pregrela.

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Je bolje telefon polniti samo do 80 odstotkov?

Če želite čim dlje ohraniti dobro stanje baterije, je omejevanje polnjenja na približno 80 odstotkov lahko koristna navada. Vendar to ne pomeni, da morate vsakič, ko telefon doseže 100 odstotkov, pričakovati poškodbe. Litij-ionske baterije so namreč bolj obremenjene, ko so dlje časa povsem napolnjene. Visoka napolnjenost pomeni večjo napetost v baterijskih celicah, kar lahko dolgoročno pospeši njihovo kemično staranje. Na to opozarja tudi strokovna spletna stran Battery University, ki pojasnjuje, da lahko nižja končna napetost pri polnjenju podaljša življenjsko dobo litij-ionskih baterij. Tudi proizvajalci so zato začeli v svoje naprave vgrajevati funkcije, ki uporabnikom omogočajo boljši nadzor nad polnjenjem. Google pri telefonih Pixel ponuja možnost omejitve polnjenja na 80 odstotkov. Na voljo je tudi prilagodljivo polnjenje, pri katerem telefon spremlja uporabnikove navade in dokonča polnjenje tik pred običajnim časom odklopa. Podobno deluje Applovo optimizirano polnjenje. Telefon lahko ponoči začasno ustavi polnjenje pri 80 odstotkih in ga dokonča šele pred predvidenim začetkom uporabe. Če telefon vsak dan uporabljate zelo intenzivno in potrebujete polno baterijo, seveda ni razloga, da bi se odpovedali stoodstotni napolnjenosti. Omejitev je predvsem možnost za tiste, ki želijo dati prednost dolgoročni ohranjenosti baterije.

icon-expand Če želite čim dlje ohraniti dobro stanje baterije, je omejevanje polnjenja na približno 80 odstotkov lahko koristna navada. FOTO: Shutterstock

Ali hitro polnjenje uničuje baterijo?

Še en razširjen mit pravi, da hitro polnjenje močno skrajšuje življenjsko dobo telefona. Resnica je nekoliko bolj zapletena. Hitro polnjenje samo po sebi ne pomeni, da bo baterija hitro odpovedala. Sodobni telefoni in ustrezni polnilniki namreč prilagajajo moč polnjenja glede na stanje baterije in temperaturo naprave. Pomembno je, da uporabljate polnilnik, ki je združljiv z vašim telefonom in ustreza varnostnim zahtevam. Neznani in nekakovostni polnilniki lahko povzročijo težave, zato pri izbiri ne glejte zgolj na najnižjo ceno. Pomembno je tudi, da se telefon med polnjenjem ne pregreva. Hitro polnjenje lahko povzroči več segrevanja, zlasti če napravo medtem uporabljate za zahtevnejše naloge, kot so igranje iger, navigacija ali snemanje videoposnetkov. Pri običajni uporabi zato ni treba bežati pred hitrim polnjenjem, smiselno pa je spremljati temperaturo telefona.

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Pet navad, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo baterije

Če želite, da bo baterija vašega telefona čim dlje ohranila dobro zmogljivost, upoštevajte nekaj preprostih priporočil: Ne izpostavljajte telefona vročini. Med polnjenjem ga ne puščajte pod blazino, odejo ali na neposrednem soncu. Uporabljajte kakovosten polnilnik. Izberite originalni ali preverjen združljiv polnilnik, ki ustreza zahtevam proizvajalca. Vključite optimizirano polnjenje. Če telefon omogoča to funkcijo, lahko zmanjša čas, ki ga baterija preživi povsem napolnjena. Ne čakajte vedno na popolnoma prazno baterijo. Sodobnih litij-ionskih baterij ni treba redno prazniti do nič odstotkov. Ne obremenjujte telefona med polnjenjem. Če se naprava med zahtevno uporabo in polnjenjem močno segreva, jo pustite, da se ohladi.

icon-expand Če želite, da bi telefon čim dlje ohranil prvotno zmogljivost, bodite pozorni predvsem na temperaturo. FOTO: Shutterstock

Torej lahko telefon brez skrbi polnite čez noč?

Da. Pri sodobnem pametnem telefonu, ki uporablja ustrezen in kakovosten polnilnik, je nočno polnjenje praviloma povsem sprejemljivo. Ni vam treba nastavljati budilke sredi noči, da bi telefon pravočasno odklopili. Vendar obstaja razlika med varnim polnjenjem in optimalno skrbjo za baterijo. Če želite, da bi telefon čim dlje ohranil prvotno zmogljivost, bodite pozorni predvsem na temperaturo, uporabljajte preverjeno polnilno opremo in izkoristite možnosti optimiziranega polnjenja. Največji mit torej ni, da se baterija med nočnim polnjenjem poškoduje, temveč prepričanje, da je stoodstotna napolnjenost vedno najboljša izbira za njeno dolgoročno zdravje. Telefon lahko brez težav pustite polniti čez noč, vendar mu boste z nekaj preprostimi navadami pomagali, da bo baterija zdržala dlje.

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