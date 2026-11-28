Piton naj bi prilezel naravnost iz straniščne školjke

Nenavadna zgodba se je odvila v kraju Castelfidardo v italijanski pokrajini Marke, nedaleč od Ancone. Vse se je začelo, ko je po spletu zaokrožila fotografija, na kateri je bil v straniščni školjki viden piton. Posnetek je bil dovolj prepričljiv, da so ljudje začeli verjeti, da se v enem od stanovanj skriva nevaren oziroma vsaj zelo nezaželen obiskovalec. Po prvih informacijah, ki jih je objavil italijanski časnik Il Resto del Carlino, naj bi kača prilezla iz straniščne školjke in nato izginila. Na kraj so poklicali številko za nujne primere, zato so posredovali gasilci iz bližnjega Osima. Ti so najprej pregledali kopalnico, nato pa še preostale prostore stanovanja. Toda pitona niso našli. Lastnik naj bi pred njihovim prihodom odprl okno in zaprl vrata kopalnice, zato so sprva obstajali pomisleki, da je žival pobegnila ali se skrila v kakšnem težje dostopnem kotičku.

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V iskanje se je vključila tudi posebna enota policije

Ker skrivnostnega plazilca ni bilo mogoče najti, se je naslednji dan v zgodbo vključila še gozdarska policija oziroma njena posebna enota CITES, ki se ukvarja tudi z zaščito eksotičnih živalskih vrst in nadzorom njihovega prometa. Preiskovalci so želeli ugotoviti, ali je piton res obstajal, od kod naj bi prišel in ali je še vedno v stanovanju. Če bi se izkazalo, da se eksotična žival prosto giblje po objektu, bi bilo namreč treba poskrbeti za njeno varno odstranitev. Medtem se je zgodba že razširila po lokalnih medijih in družbenih omrežjih. Prebivalci so se spraševali, kako je mogoče, da se piton pojavi kar v straniščni školjki, nekateri pa so očitno začeli nekoliko drugače gledati na jutranje obiske kopalnice.

Za vsem skupaj sta stala devetletnik in umetna inteligenca

Razplet je bil precej bolj nenavaden od samega domnevnega pojava kače. Pitona namreč nikoli ni bilo. Kot so pozneje razkrili italijanski mediji Sky TG24, je fotografijo ustvaril devetletni deček s pomočjo umetne inteligence. Uporabil je aplikacijo na mobilnem telefonu, s katero je v resnično fotografijo kopalnice digitalno dodal pitona. Dogajanje se je začelo med običajnim popoldanskim druženjem pri deklici, s katero se je igral. Otroka sta se preoblačila, ličila in fotografirala z mobilnim telefonom. Ko eden od posnetkov ni uspel, je deček odšel v kopalnico, češ da bo poskusil znova pred ogledalom. Kmalu se je vrnil s fotografijo, na kateri je bil v straniščni školjki piton. Ob tem je povedal, da je zaslišal nenavaden zvok in se pravočasno obrnil, da je zagledal kačo. Zgodba je bila očitno dovolj prepričljiva, da so mu verjeli. Deček je namreč s svojo digitalno stvaritvijo uspel sprožiti precej večji odziv, kot ga je verjetno pričakoval.

icon-expand Fotografijo je ustvaril devetletni deček s pomočjo umetne inteligence. FOTO: Shutterstock

Po dveh dneh je priznal, da si je vse izmislil

Preiskovalci so se odločili, da bodo preverili izvor fotografije. Pogovorili so se z vpletenimi in želeli pridobiti tudi izvirno datoteko z mobilnega telefona. Ko so dečka soočili z ugotovitvami, je priznal, da je pitona dodal s pomočjo umetne inteligence. Šlo je za potegavščino, ki je medtem že prerasla v pravo iskalno akcijo. Deček se je za povzročeni preplah tudi opravičil. Časnik Il Fatto Quotidiano je poročal, da je bila fotografija ustvarjena v kopalnici prijateljičine družine, zato so se preiskovalci lahko vrnili tudi na kraj, ki je bil prikazan na posnetku. Tako so dokončno razjasnili, da eksotičnega plazilca ni bilo nikjer. Za devetletnika zgodba ne bo imela kazenskih posledic. Italijanska zakonodaja namreč otroka, mlajšega od štirinajst let, ne šteje za kazensko odgovornega.

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Umetna inteligenca je lahko nevarnejša, kot se zdi

Čeprav se je vse skupaj končalo brez poškodovanih ljudi ali živali, zgodba odpira precej resnejše vprašanje. Za izdelavo prepričljive lažne fotografije danes ne potrebujemo posebnega računalniškega znanja ali profesionalne opreme. Včasih zadostuje že mobilni telefon in ustrezna aplikacija. Na to je opozoril tudi Paolo Clini, vodja oddelka za umetno inteligenco na Politehnični univerzi v Markah. V pogovoru za Sky TG24 je poudaril, da takšni dogodki kažejo, kako hitro lahko umetna inteligenca sproži nepotreben strah in zmedo. Zanimivo je, da fotografija vendarle ni bila popolna. Na njej naj bi bili vidni nekoliko zabrisani robovi kače, ki bi lahko vzbudili sum. Toda ko ljudje zagledajo nekaj tako nenavadnega, pogosto najprej reagirajo in šele nato preverijo, ali je prikazano resnično. In prav v tem je največja težava. Če lahko devetletnik z nekaj dotiki na zaslonu povzroči, da se v iskanje neobstoječega pitona vključijo gasilci in policija, si ni težko predstavljati, kaj vse bi lahko z enakimi orodji ustvaril nekdo z veliko manj nedolžnimi nameni.

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