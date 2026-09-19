Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta

Splet že lep čas ni več namenjen samo ljudem. Podatki platforme Cloudflare Radar kažejo, da boti danes ustvarijo skoraj 60 odstotkov vsega HTML-prometa. AI-modeli pridejo, poberejo vsebino, bralca pa skoraj nikoli ne pošljejo neposredno na spletno stran, kjer bi lahko kliknil na oglase. Razmerje med s strani AI-ja prebrano vsebino in klikom uporabnika je v najboljšem primeru 5 proti 1, v najslabšem pa več tisoč virtualnih klikov proti enemu resničnemu. Od več milijonov obiskov AI-botov klepetalniki lahko vrnejo le nekaj tisoč resničnih klikov. Agrawal pravi, da je to šele začetek in da bodo agenti kmalu brskali tisočkrat več kot mi.

Spletne strani po vsem svetu že čutijo udarec. Številnim velikim spletnim stranem je promet padel tudi za polovico in več, viri iz AI-odgovorov pa te luknje ne pokrivajo. Ko Google ponudi AI-povzetek, četrtina ljudi zapre iskanje brez enega klika – zakaj bi sploh kliknil na članek, če ti je robot že serviral bistvo? Agrawal zato trdi, da je človeški klik postal zastarel, in predlaga novo matematično vrednost, ki meri dejanski vpliv posameznega vira na končni AI-odgovor. Denar oglaševalcev trenutno temelji na zastareli predpostavki, da oglase vidijo ljudje; tisoč človeških ogledov prinese nekaj deset evrov, tisoč virtualnih klikov pa praktično nič.

Realnost je neizprosna. Pojavljajo se nove licence in omejevalniki umetnega prometa, ampak se AI-podjetja tem oviram pogosto pač izognejo. Nekaj največjih medijskih hiš si bo verjetno izborilo drage pogodbe, manjši pa bodo ostali praznih rok.

Splet se neizogibno spreminja: delimo se na hitre AI-odgovore, kjer do izvirnega avtorja sploh ne prideš, in na uveljavljene spletne strani, polne plačljivih vsebin ter neskončnih testov, ali si sploh še človek. Kdo bo financiral splet, če ga ne bomo mogli plačevati prek oglasov?