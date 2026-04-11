Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan

Samo leta 2024 je Kaspersky zaznal več kot 49 milijard primerov zbiranja podatkov o vedenju uporabnikov prek spletnih sledilnikov po vsem svetu. Z naraščanjem spremljanja podatkov, ki ga poganja umetna inteligenca, in napovedne analitike se povečujejo tveganja za zasebnost, povezana s temi aplikacijami. Aplikacije, ki zbirajo vaše podatke

Številne aplikacije, ki jih uporabljamo vsak dan, pogosto brez opozorila in tiho zbirajo občutljive podatke. Nekatere najbolj zaskrbljujoče kategorije so aplikacije za družabna omrežja. TikTok, Instagram ali Threads nenehno zbirajo podatke o lokaciji uporabnikov, iskalnih navadah in celo glasovne podatke.

Aplikacije za video ali fotografije lahko uporabljajo AI za dostop do galerij fotografij za analizo vsebine in metapodatkov. To lahko potencialno razkrije vašo geografsko lokacijo in druge osebne podatke. Nakupovalne aplikacije se uporabljajo tudi za zbiranje podatkov o nakupih, lokaciji in celo o tem, ali smo fizično blizu trgovine. Podobno kot pri aplikacijah družbenih medijev, lahko tržniki spremljajo naše gibanje (na spletu in zunaj njega) ter ustvarijo profil naših navad in vedenja. Aplikacije za zdravje in trening dodatno prispevajo k ustvarjanju jasne slike o uporabniku. Zbirajo nekaj naših najbolj intimnih podatkov, vključno z zdravstvenimi meritvami in dnevnimi rutinami, ki jih je mogoče deliti s tretjimi osebami.

"Tehnologija je postala sestavni del naših življenj, kar uporabnikom olajša uživanje v odličnih novih aplikacijah in napravah. Na žalost ne upoštevajo morebitnih kompromisov glede zasebnosti," pravi Anna Larkina, strokovnjakinja za varnost in zasebnost družbe Kaspersky. "Številne aplikacije so ustvarjene, da nas presenetijo s svojo praktičnostjo in funkcijami, ki jih poganja umetna inteligenca. Vendar pa pod površjem pogosto neusmiljeno zbirajo podatke, ki se jih večina uporabnikov ne zaveda. V prihodnosti bo zaradi širjenja pametnih naprav in aplikacij, ki jih poganja AI, še težje ugotoviti, kdo dostopa do podatkov in zakaj. Obstaja nevarnost ustvarjanja sveta, v katerem zasebnost ni več standard, ampak razkošje. Ključno je, da se uporabniki ustavijo, skrbno pregledajo dovoljenja in zahtevajo preglednost. Vse to, preden aplikacijam dovolijo dostop do svojih osebnih podatkov."

Kako zaščititi zasebnost pred aplikacijami?

Kaspersky deli pet korakov v okviru dneva varstva podatkov. Vsem je zelo enostavno slediti in vsi so zelo logični.

Preverite dovoljenja aplikacije. Vedno poskusite onemogočiti nepotrebna dovoljenja (npr. dostop do lokacije za aplikacije, ki tega ne potrebujejo). Bodite previdni in med namestitvijo ne sprejemajte dovoljenj brez premisleka, tista, ki se vam zdijo nepotrebna, pa zavrnite. Uporabite orodja za zasebnost. Uporabite VPN, da prikrijete svoj naslov IP, in spremenite svojo virtualno lokacijo. Za občutljive transakcije uporabljajte anonimizirana plačilna sredstva in zasebnosti prijazne brskalnike. Prosite aplikacije, naj vam ne sledijo. Omogočite nastavitev 'Ne sledi' v svoji napravi in v posameznih aplikacijah. Za dodatno omejitev sledenja uporabite varnostno rešitev s funkcijo 'Ne sledi'. Izogibajte se javnim omrežjem Wi-Fi. Javna ali lažna odprta omrežja Wi-Fi lahko razkrijejo vaše podatke, zato se njihovi uporabi poskušajte izogniti, kadar koli je to mogoče. Če se povežete, uporabite VPN. Preglejte nastavitve aplikacije. Opravite temeljit pregled zasebnosti svojih aplikacij in po potrebi prilagodite nastavitve ter odstranite vse aplikacije, ki jih ne uporabljate več. Večina uporabnikov pametnih telefonov ima nameščenih na desetine aplikacij, vendar jih dnevno uporablja le majhno število.

Če sprejmete proaktivne ukrepe za zaščito vaše zasebnosti, lahko uživate v prednostih tehnologije, ne da bi pri tem ogrozili svoje osebne podatke. Preventiva je boljša od kurative, kajne?

