Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes

Za večjo zasebnost ni treba izbrisati vseh aplikacij ali zavreči pametnega telefona. Dovolj je, da preverite, katere aplikacije imajo dostop do vaše lokacije.

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Zakaj je lokacija tako občutljiv podatek?

Ko aplikaciji dovolite dostop do lokacije, ji ne poveste le, kje ste v tistem trenutku. Pri nekaterih dovoljenjih lahko aplikacija spremlja tudi vaše premike skozi čas. Apple in Google zato že več let uporabnikom omogočata natančen nadzor nad tem, kdaj in kako posamezna aplikacija uporablja podatke o lokaciji. Številne aplikacije za svoje osnovno delovanje sploh ne potrebujejo stalnega dostopa do lokacije. Vremenska aplikacija na primer pogosto ne potrebuje natančnega naslova, temveč le približno območje, kjer se nahajate.

icon-expand Številne aplikacije za svoje osnovno delovanje sploh ne potrebujejo stalnega dostopa do lokacije. FOTO: Shutterstock

Te aplikacije najprej preverite

Če odprete seznam dovoljenj, boste morda presenečeni, koliko aplikacij ima dostop do vaše lokacije. Posebno pozornost namenite:

- družbenim omrežjem,

- nakupovalnim aplikacijam,

- foto in video urejevalnikom,

- igram,

- aplikacijam, ki jih že dolgo ne uporabljate. Če se vprašate: 'Zakaj bi preprosta igra potrebovala podatek o moji lokaciji?', je to običajno znak, da dovoljenje ni nujno potrebno.

"Natančna" lokacija ni vedno potrebna

Tako Android kot iPhone omogočata, da aplikacijam namesto natančne posredujete le približno lokacijo. To pomeni, da aplikacija ve, v katerem delu mesta ste, ne pa tudi vaše točne ulice ali naslova. Za navigacijo je natančna lokacija seveda smiselna. Za številne druge storitve pa približna povsem zadostuje. To je eden najpreprostejših načinov, kako zmanjšati količino podatkov, ki jih delite, ne da bi pri tem opazno poslabšali uporabniško izkušnjo.

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Lokacijski podatki so velik posel

Če menite, da so podatki o lokaciji nepomembni, se motite. Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) je v zadnjih letih večkrat ukrepala proti podjetjem, ki so zbirala in prodajala občutljive lokacijske podatke uporabnikov. Po navedbah FTC lahko takšni podatki razkrijejo obiske zdravstvenih ustanov, verskih objektov, delovnih mest ali drugih zelo zasebnih lokacij. Prav zato organizacije za varovanje zasebnosti priporočajo, da uporabniki redno preverjajo dovoljenja aplikacij in odstranijo tista, ki niso potrebna.

icon-expand Večina ljudi med namestitvijo aplikacije samodejno klikne 'Dovoli' in na dovoljenja nato pozabi. FOTO: Shutterstock

Kako preverite nastavitve?

iPhone:

Nastavitve: Zasebnost in varnost: Lokacijske storitve Tam boste videli vse aplikacije, ki uporabljajo lokacijo. Za vsako posebej lahko izberete:

- Nikoli,

- Vprašaj naslednjič,

- Med uporabo aplikacije,

- Vedno. Prav tako lahko pri številnih aplikacijah izklopite možnost Natančna lokacija.

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Android

Nastavitve: Lokacija: Dovoljenja aplikacij Tudi tu lahko za vsako aplikacijo določite, ali sme uporabljati lokacijo ves čas, samo med uporabo ali sploh ne. Na novejših različicah Androida je na voljo tudi izbira med natančno in približno lokacijo.

Petminutni pregled, ki ga večina nikoli ne naredi

Večina ljudi med namestitvijo aplikacije samodejno klikne 'Dovoli' in na dovoljenja nato pozabi. V nekaj letih se lahko nabere več deset aplikacij z dostopom do lokacije, čeprav polovice med njimi sploh ne uporabljate več. Pregled teh nastavitev vam bo vzel manj kot pet minut, vendar vam lahko vrne precejšen del nadzora nad podatki, ki jih vsak dan puščate za seboj. In v času, ko so osebni podatki ena najdragocenejših valut digitalnega sveta, to ni majhna stvar.

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