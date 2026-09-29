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Kupili so nove telefone, dobili pa rabljene: razkrita velika evropska prevara

B.R.
29. 09. 2026 12.59
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Na prvi pogled novi, zapakirani in brezhibni. A po navedbah evropskih preiskovalcev naj bi bili številni mobilni telefoni, prodani prek spleta, v resnici že uporabljeni. V ozadju naj bi bila organizirana čezmejna kriminalna mreža.

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Več kot milijon telefonov naj bi prodali kot novih

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je sporočilo, da je v obsežni preiskavi, poimenovani Troja, razkrilo domnevno kriminalno združbo, ki naj bi od leta 2018 prodala več kot milijon rabljenih mobilnih telefonov, oglaševanih kot novi.

Po ocenah preiskovalcev naj bi skupna škoda za kupce v Evropski uniji znašala približno 300 milijonov evrov, dodatno pa naj bi bilo zaradi sheme izgubljenih več kot 30 milijonov evrov davka na dodano vrednost.

Telefoni naj bi bili sestavljeni iz rabljenih delov

Kupili so nove telefone, dobili pa rabljene.
Kupili so nove telefone, dobili pa rabljene. FOTO: Shutterstock

Primer je še posebej zanimiv zaradi načina, na katerega naj bi telefone pripravili za prodajo.

Po ugotovitvah EPPO naj bi naprave sestavljali v Hongkongu in Združenih arabskih emiratih, pri čemer naj bi uporabljali rabljene dele. Telefoni naj bi bili nato očiščeni, zapakirani in poslani na Nizozemsko.

Od tam naj bi jih prevažali v skladišča v Nemčiji, kjer so bili pripravljeni za nadaljnjo spletno prodajo.

Kupci naj bi tako dobili telefon, ki je bil po videzu praktično nov, vendar naj bi imel za seboj že prejšnjo uporabo.

Preiskava zajela 19 evropskih držav

Policijska akcija je bila izvedena v kar 19 državah, med njimi tudi na Hrvaškem. Preiskovalci so izvedli več kot 160 hišnih preiskav in drugih ukrepov, pri čemer je sodelovalo približno 1770 policistov, carinikov in davčnih preiskovalcev.

V Avstriji, Nemčiji in Španiji je bilo po navedbah EPPO aretiranih sedem osumljencev. Med njimi naj bi bila tudi dva domnevna vodji kriminalne organizacije.

Vsi osumljenci veljajo za nedolžne, dokler njihova krivda ni pravnomočno dokazana.

Kako naj bi delovala prevara?

Številni mobilni telefoni, prodani prek spleta, so bili v resnici že uporabljeni.
Številni mobilni telefoni, prodani prek spleta, so bili v resnici že uporabljeni. FOTO: Shutterstock

Preiskovalci sumijo, da je bila shema zasnovana tako, da je bilo mogoče telefone prek več držav pripeljati do evropskih kupcev in jih predstaviti kot nove.

Pomembno vlogo naj bi imela tudi davčna stran posla. Po navedbah EPPO naj bi kriminalna mreža uporabljala sistem, pri katerem je bilo mogoče pri nadaljnji prodaji rabljenega blaga zmanjšati davčno breme, čeprav naj bi bili telefoni kupcem predstavljeni kot novi.

Preiskava se je začela na podlagi informacij Evropskega urada za boj proti goljufijam, pri razkrivanju celotne mreže pa so sodelovali tudi drugi evropski organi.

Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu telefona?

Primer je tudi opomnik, da lahko embalaža pri spletnem nakupu ustvari precej napačen vtis. Telefon je lahko videti popolnoma nov, vendar to samo po sebi še ne pomeni, da ga nihče pred tem ni uporabljal.

Pri nakupu je zato smiselno preveriti prodajalca, serijsko številko oziroma identifikacijsko številko naprave, garancijo in pogoje vračila. Posebej previdni velja biti pri ponudbah, ki so občutno cenejše od primerljivih novih naprav.

Preiskava Troja se medtem nadaljuje, zato še ni znan celoten obseg domnevne goljufije. Za zdaj pa podatki evropskih preiskovalcev kažejo na dobro organizirano mrežo, ki naj bi z eno najpogostejših naprav sodobnega človeka – mobilnim telefonom – ustvarila več sto milijonov evrov prometa.

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Vir: European Public Prosecutor's Office (EPPO)

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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