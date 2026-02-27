Moskisvet.com
polnjenje telefona
Naprave in aplikacije

Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi

E.R.
27. 02. 2026 05.00
0

Obstajajo različni nasveti, kako ohraniti zdravje baterije pametnega telefona. Sledite jim in vaša baterija bo zdržala dlje.

Današnji pametni telefoni so prepredeni s sodobno tehnologijo – od strojne in grafične opreme, ki se lahko kosa z računalniki in profesionalnimi fotoaparati, do umetne inteligence, ki zna za nas pisati e-pošto, ustvarja lastne fotografije po naših željah in zelo dobro ve vse o nas. A kljub vsem tem naprednim možnostim in zmožnostim je pri telefonih za marsikoga v ospredju nekaj povsem drugega in to je – baterija. Natančneje njena zmogljivost in trajanje, saj nima smisla imeti telefona, polnega sodobne tehnologije, če ga ne boste mogli uporabljati, ko ga boste potrebovali, ker vam bo zmanjkalo baterije.

Ne glede na to, ali imate telefon z zmogljivo baterijo ali baterijo manjše kapacitete, obstaja nekaj trikov, ki vam bodo pomagali ohraniti baterijo čim dlje oziroma podaljšati njeno življenjsko dobo.

O takšnih trikih smo že večkrat pisali, vsekakor pa morate prisluhniti še enemu nasvetu, od osebe, zaposlene v startupu, ki razvija baterije, na čelu razvoja tehnologije. Gre za podjetje Lionvolt, njegov glavni tehnološki direktor Sandeep Unnikrishnan pa je v intervjuju za medije pojasnil, kako se zaradi notranje elektrokemične obrabe  življenjska doba baterij sčasoma skrajša. Začetek upadanja življenjske dobe baterije se običajno pojavi po dveh do treh letih in da bi kar najbolje izkoristili svojo baterijo, Unnikrishnan podaja naslednje štiri nasvete oziroma pojasnjuje, čemu se je treba izogibati.

Štiri pomembne stvari:

Prva napaka je, da baterijo vsakič napolnite do 100 odstotkov,  ker jo boste dolgoročno poškodovali, zato naj bo baterija ves dan napolnjena med 20 in 80 odstotki. Seveda to ni vedno mogoče, odvisno od službe in situacij, a če želite, da vam baterija zdrži čim dlje, poskušajte ohraniti baterijo telefona na tej ravni napolnjenosti.

Zato je namesto polnjenja čez noč, kar mnogi prakticirajo, bolje, da baterijo polnite čez dan, da lahko spremljate njeno napolnjenost.

Baterijo nikar ne polnite na 100%!
Baterijo nikar ne polnite na 100%! FOTO: Shutterstock

Drugi, ki v bistvu sledi prvemu nasvetu, je optimizacija polnjenja, ki jo lahko aktivirate na telefonih iPhone in Android. Z aktiviranjem te možnosti se iPhone uči iz vsakodnevne rutine polnjenja telefona in lahko počaka, da se napolni nad 80 odstotkov, dokler ga uporabnik ne potrebuje.

Druga napaka, pred katero svari, je uporaba telefona med polnjenjem, čemur se morate izogibati. Pojasnjuje, da je temperatura baterije izjemno  pomembna  za njeno življenjsko dobo in da lahko toplota, pa tudi ekstremni mraz, negativno vplivata na njeno življenjsko dobo. Uporaba naprave med polnjenjem ustvarja prekomerno toploto in spodbuja kemično razgradnjo, prav tako ni priporočljivo imeti telefona pod blazino ali odejo, tudi zaradi dodatnega segrevanja.

Četrti preprost nasvet, ki bi ga bilo dobro upoštevati, če želimo ohraniti baterijo telefona čim bolj zdravo oziroma če želimo, da zdrži čim dlje, se nanaša na polnilec. Ta strokovnjak namreč svetuje uporabo polnilca, ki je priložen samemu telefonu in ga priporoča proizvajalec telefona. Uporaba cenejših in nestandardnih polnilnikov prinaša različna tveganja, tudi možnost pregrevanja.

Za polnjenje telefona vedno uporabite polnilec, ki ga priporoča proizvajalec.
Za polnjenje telefona vedno uporabite polnilec, ki ga priporoča proizvajalec. FOTO: Shutterstock
Vir: nypost.com

Naprave in aplikacije

Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!

