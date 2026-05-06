Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša

Aplikacije za zmenke so postale glavno mesto, kjer ljudje danes iščejo ljubezen in odnose, vendar lahko pri nekaterih povzročajo negotovosti in spodbujajo slabe navade. Kot piše The New York Times , nova študija, objavljena v reviji Computers in Human Behavior, razkriva, da so lahko določene negotovosti razlog, zakaj nekateri ljudje še naprej uporabljajo aplikacije za zmenke. Dokazano je, da se tisti, ki so negotovi glede svojega videza, bojijo družabnih situacij in pogosto mislijo, da bodo zavrnjeni, zato pogosteje uporabljajo aplikacije na način, ki lahko postane problematičen.

V študiji je sodelovalo več kot 5.400 mladih, starih od 18 do 35 let, iz Tajvana, cilj pa je bil odkriti, kako psihološke lastnosti vplivajo na način uporabe tovrstnih aplikacij. Tisti, ki čutijo tesnobo glede svojega videza ali socialnih stikov, se pogosteje odločajo za digitalno komunikacijo, ker jim ta omogoča večji nadzor nad tem, kako bodo videti in kaj bodo povedali.

Čeprav se to morda sliši dobro, tak pristop pogosto vodi do pretiranega preverjanja sporočil, nenehnega urejanja profilov in pretirane skrbi, ali se bo kdo nanje odzval ali ne. Ko komunikacija ne poteka po načrtih, zlahka postanemo razočarani, pod stresom in frustrirani.

Nekateri razvijejo odvisnost od aplikacij, ker se začnejo vse bolj izogibati resničnim stikom, kar na koncu še poveča strah pred zavrnitvijo in oteži povezovanje v resničnem življenju.

Aplikacije za zmenke sicer olajšajo spoznavanje ljudi, vendar lahko njihova uporaba in prepogosto zanašanje nanje negativno vplivata na duševno zdravje in otežita razvoj zdravih odnosov. Mladi, zlasti generacija Z in milenijci, so bolj ranljivi za takšne posledice, ker so še vedno v obdobju učenja, kako se spopasti s čustvi in graditi samozavest.