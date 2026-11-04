Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Vtičnica
Naprave in aplikacije

Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice

L.G.M.
04. 11. 2026 00.25
0

Ko končamo s pripravo kosila ali jutranje kave, večina od nas napravo preprosto ugasne in gre naprej po svojih opravkih. Toda samo pritisk na gumb za izklop ne pomeni nujno, da je naprava popolnoma ločena od električnega omrežja. Nekatere še naprej porabljajo elektriko, druge pa lahko ob okvari predstavljajo tudi varnostno tveganje.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Za večjo varnost ni treba kupovati dragih naprav ali prenavljati električne napeljave. Dovolj je ena preprosta navada: po uporabi izključiti določene naprave iz vtičnice.

Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Preberi še
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo

1. Cvrtnik na vroč zrak

V zadnjih letih je cvrtnik na vroč zrak postal eden najbolj priljubljenih kuhinjskih pripomočkov. Mnogi ga uporabljajo skoraj vsak dan, zato pogosto ostane priključen na kuhinjskem pultu.

Težava je, da naprava tudi po koncu delovanja ostane povezana z električnim omrežjem. Poleg tako imenovane "fantomske porabe" elektrike strokovnjaki opozarjajo še na nekaj drugega: med delovanjem razvija visoke temperature, zato je pomembno, da je električna napeljava brezhibna in da naprava ni priključena skupaj z več drugimi energijsko zahtevnimi porabniki na isti razdelilec ali vtičnico.

Če ga po uporabi izključite, vam to vzame nekaj sekund, hkrati pa zmanjšate možnost električnih okvar in nepotrebne porabe energije. 

Posamezna naprava porabi zelo malo energije, a ko seštejemo vse naprave v gospodinjstvu in njihovo celoletno delovanje, številka ni več tako zanemarljiva.
Posamezna naprava porabi zelo malo energije, a ko seštejemo vse naprave v gospodinjstvu in njihovo celoletno delovanje, številka ni več tako zanemarljiva. FOTO: Shutterstock

2. Toaster

Na prvi pogled deluje nenevaren. Konec koncev gre le za napravo, ki nekaj minut peče kruh. V resnici pa toaster skriva več potencialnih tveganj, kot si večina predstavlja.

V notranjosti so grelni elementi, ki se med uporabo močno segrejejo, obenem pa se v napravi sčasoma nabirajo drobtine. Te so lahko v določenih okoliščinah gorljive. Electrical Safety Foundation International zato med drugim priporoča, da toaster po uporabi izključimo iz elektrike. 

Pomembno je tudi redno čiščenje. Če drobtine več mesecev ostajajo v napravi, se lahko tveganje ob morebitni okvari še poveča.

Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
Preberi še
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili

3. Kavni aparat

Marsikdo si težko predstavlja jutro brez sveže pripravljene kave. Prav zato številni kavni aparati ponujajo možnost časovnega programiranja in samodejnega vklopa.

Toda prav ta priročnost lahko predstavlja dodatno tveganje. Če naprava deluje brez nadzora, ste odvisni od tega, da vse komponente delujejo brezhibno. Kavni aparat zato priključimo tik pred uporabo in ga po pripravi kave ponovno izključimo iz vtičnice. 

Gre za majhno spremembo navade, ki pa lahko prispeva k večji varnosti v domu.

Kavni aparat priključimo tik pred uporabo in ga po pripravi kave ponovno izključimo iz vtičnice.
Kavni aparat priključimo tik pred uporabo in ga po pripravi kave ponovno izključimo iz vtičnice. FOTO: Shutterstock

Kaj pa "elektronski vampirji"?

Morda ste že slišali izraz elektronski vampirji. Tako nekateri strokovnjaki poimenujejo naprave, ki porabljajo elektriko tudi takrat, ko jih ne uporabljamo. Sem sodijo različni polnilci, manjši gospodinjski aparati in elektronika v načinu pripravljenosti.

Posamezna naprava porabi zelo malo energije, a ko seštejemo vse naprave v gospodinjstvu in njihovo celoletno delovanje, številka ni več tako zanemarljiva. Poleg tega stalna priključenost pomeni tudi daljšo izpostavljenost morebitnim nihanjem napetosti in obrabi elektronskih komponent.

To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
Preberi še
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja

Navada, ki traja pet sekund

Čeprav sodobne naprave izpolnjujejo stroge varnostne standarde, strokovnjaki poudarjajo, da ostaja fizični izklop iz vtičnice najpreprostejši način za zmanjšanje tveganja in nepotrebne porabe električne energije. 

Naslednjič, ko boste pripravili toast, kavo ali kosilo v cvrtniku na vroč zrak, potrebujete le nekaj dodatnih sekund. Morda ravno teh pet sekund pomeni razliko med dobro navado in težavo, ki bi jo lahko zlahka preprečili.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Simply Recipes; Electrical Safety Foundation International; Glen Farivar, University of Melbourne

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
gospodinjski aparati varčevanje z energijo kuhinjski aparati električna energija
Naprave in aplikacije

Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo

Dominvrt.si Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Dominvrt.si Naprave, ki porabljajo elektriko tudi, ko so ugasnjene
Dominvrt.si Napake, ki se jim je treba izogibati pri uporabi električnih razdelilnikov
Dominvrt.si Naprave, ki jih morate po vsaki uporabi odklopiti
Dominvrt.si Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Dominvrt.si Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Dominvrt.si Te naprave morate izklopiti, preden greste na dopust
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2039