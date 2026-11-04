Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice

Za večjo varnost ni treba kupovati dragih naprav ali prenavljati električne napeljave. Dovolj je ena preprosta navada: po uporabi izključiti določene naprave iz vtičnice.

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1. Cvrtnik na vroč zrak

V zadnjih letih je cvrtnik na vroč zrak postal eden najbolj priljubljenih kuhinjskih pripomočkov. Mnogi ga uporabljajo skoraj vsak dan, zato pogosto ostane priključen na kuhinjskem pultu. Težava je, da naprava tudi po koncu delovanja ostane povezana z električnim omrežjem. Poleg tako imenovane "fantomske porabe" elektrike strokovnjaki opozarjajo še na nekaj drugega: med delovanjem razvija visoke temperature, zato je pomembno, da je električna napeljava brezhibna in da naprava ni priključena skupaj z več drugimi energijsko zahtevnimi porabniki na isti razdelilec ali vtičnico. Če ga po uporabi izključite, vam to vzame nekaj sekund, hkrati pa zmanjšate možnost električnih okvar in nepotrebne porabe energije.

icon-expand Posamezna naprava porabi zelo malo energije, a ko seštejemo vse naprave v gospodinjstvu in njihovo celoletno delovanje, številka ni več tako zanemarljiva. FOTO: Shutterstock

2. Toaster

Na prvi pogled deluje nenevaren. Konec koncev gre le za napravo, ki nekaj minut peče kruh. V resnici pa toaster skriva več potencialnih tveganj, kot si večina predstavlja. V notranjosti so grelni elementi, ki se med uporabo močno segrejejo, obenem pa se v napravi sčasoma nabirajo drobtine. Te so lahko v določenih okoliščinah gorljive. Electrical Safety Foundation International zato med drugim priporoča, da toaster po uporabi izključimo iz elektrike. Pomembno je tudi redno čiščenje. Če drobtine več mesecev ostajajo v napravi, se lahko tveganje ob morebitni okvari še poveča.

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3. Kavni aparat

Marsikdo si težko predstavlja jutro brez sveže pripravljene kave. Prav zato številni kavni aparati ponujajo možnost časovnega programiranja in samodejnega vklopa. Toda prav ta priročnost lahko predstavlja dodatno tveganje. Če naprava deluje brez nadzora, ste odvisni od tega, da vse komponente delujejo brezhibno. Kavni aparat zato priključimo tik pred uporabo in ga po pripravi kave ponovno izključimo iz vtičnice. Gre za majhno spremembo navade, ki pa lahko prispeva k večji varnosti v domu.

icon-expand Kavni aparat priključimo tik pred uporabo in ga po pripravi kave ponovno izključimo iz vtičnice. FOTO: Shutterstock

Kaj pa "elektronski vampirji"?

Morda ste že slišali izraz elektronski vampirji. Tako nekateri strokovnjaki poimenujejo naprave, ki porabljajo elektriko tudi takrat, ko jih ne uporabljamo. Sem sodijo različni polnilci, manjši gospodinjski aparati in elektronika v načinu pripravljenosti. Posamezna naprava porabi zelo malo energije, a ko seštejemo vse naprave v gospodinjstvu in njihovo celoletno delovanje, številka ni več tako zanemarljiva. Poleg tega stalna priključenost pomeni tudi daljšo izpostavljenost morebitnim nihanjem napetosti in obrabi elektronskih komponent.

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Navada, ki traja pet sekund

Čeprav sodobne naprave izpolnjujejo stroge varnostne standarde, strokovnjaki poudarjajo, da ostaja fizični izklop iz vtičnice najpreprostejši način za zmanjšanje tveganja in nepotrebne porabe električne energije. Naslednjič, ko boste pripravili toast, kavo ali kosilo v cvrtniku na vroč zrak, potrebujete le nekaj dodatnih sekund. Morda ravno teh pet sekund pomeni razliko med dobro navado in težavo, ki bi jo lahko zlahka preprečili.

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