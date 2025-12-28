Moskisvet.com
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite

E.R.
28. 12. 2025 02.00
Preverite, kako lahko podaljšate življenjsko dobo baterije in poskrbite za varnejšo uporabo telefona.

Polnjenje telefona je postalo tako rutinsko, da o njem skoraj ne razmišljamo več, piše The Independent. A kljub temu, da gre za vsakodnevno opravilo, lahko napačne navade pri polnjenju dolgoročno škodujejo bateriji ali celo predstavljajo varnostno tveganje. Sodobni pametni telefoni uporabljajo litijionske baterije, ki so učinkovite, a občutljive na določene vzorce uporabe.

Če želite, da vaš telefon zdrži čim dlje, se izognite naslednjim pogostim napakam.

1. Prekomerno polnjenje telefona

Litijionske baterije ne marajo skrajnosti – ne popolne izpraznitve in ne dolgotrajnega polnjenja, ko so že polne. Če telefon pustite priključen na polnilnik več ur po tem, ko doseže 100 %, se baterija postopoma obrablja hitreje, kot bi se sicer.

Večina sodobnih telefonov sicer ustavi polnjenje, ko je baterija polna, vendar to ni popolnoma zanesljivo. Najboljša praksa je, da telefon odklopite, ko doseže 100 %, ali pa uporabite funkcijo optimiziranega polnjenja, če jo vaš telefon podpira.

2. Polnjenje na neprimernih mestih (npr. pod blazino)

Med polnjenjem se telefon segreva – to ste verjetno že opazili. Če ga med polnjenjem položite pod blazino, odejo ali v posteljo, toplota nima kam uiti. To lahko povzroči:

pregrevanje baterije,

hitrejšo degradacijo,

v skrajnih primerih celo nevarnost požara.

Zato proizvajalci, kot sta Apple in Google, priporočajo polnjenje na trdi, ravni in zračni površini, na primer na nočni omarici.

3. Uporaba poceni in nekakovostnih polnilnih kablov

Polnilni kabli in adapterji so potrošni material – hitro se izgubijo ali poškodujejo. A najcenejše možnosti niso vedno varne. Slabo izdelani kabli lahko povzročijo:

počasno polnjenje,

pregrevanje,

poškodbe baterije,

v skrajnih primerih celo okvaro telefona.

Najboljša izbira so originalni polnilci ali preverjene blagovne znamke, kot je Anker. Nekaj evrov prihranka se preprosto ne splača, če tvegate poškodbo naprave.

4. Nameščanje aplikacij za "varčevanje z baterijo"

Aplikacije, ki obljubljajo podaljšanje življenjske dobe baterije, so pogosto neučinkovite ali celo škodljive.

Na iPhonih nimajo dostopa do sistemskih funkcij, ki bi dejansko vplivale na porabo energije.

Na Androidu lahko zahtevajo preveč dovoljenj in posegajo v delovanje sistema.

Namesto aplikacij raje uporabite vgrajene funkcije, kot so način varčevanja z energijo, optimizacija ozadnih procesov in nadzor nad aplikacijami, ki porabljajo največ baterije.

5. Polnjenje med intenzivno uporabo (pretakanje, igranje iger)

Če telefon med polnjenjem uporabljate za zahtevne naloge, kot so gledanje videov v visoki ločljivosti, igranje grafično zahtevnih iger in video klici, se baterija segreva bistveno bolj kot običajno. Kombinacija polnjenja in visoke obremenitve povzroči dodatno toploto, kar pospeši degradacijo baterije.

Če je le mogoče, pustite telefon pri miru, dokler se ne napolni. Tako bo baterija delovala bolje in dlje.

Vir: The Independent

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
