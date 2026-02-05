Vaš telefon vam sledi in prisluškuje

Določanje, katere od vaših aktivnosti delite ali ne delite, vas lahko zmede, kar pomeni, da obstaja možnost, da imate aktivno sledenje vključeno na eni napravi, na drugi pa ste ga izklopili. Ta vodnik ponuja koristne možnosti, ki jih je treba upoštevati, ko govorimo o sledenju lokaciji. Ne glede na to, ali želite deliti svojo lokacijo ali ne, bi morali imeti popoln nadzor nad temi možnostmi. Kar je najpomembnejše: vedeti morate, kaj se dogaja v ozadju – brez presenečenj.

Kako sledenje lokaciji vodi do zmede?

V Googlu lahko izklopite zgodovino lokacij, vendar je to šele začetek. Kaj se zgodi, če se jasno spomnite, da ste v svoji napravi izklopili sledenje lokaciji, a se vaša lokacija še vedno pojavlja na zemljevidu? Ali ste morda pomislili, da ste to možnost pustili vključeno, čeprav še vedno vidite vrzeli v zgodovini lokacij? Obstaja več razlag, vendar je bistveno, da se pričnete zavedate vseh načinov, kako se lahko zabeleži vaša lokacija: z vašo napravo, z aplikacijami in spletnimi mesti, ki jih obiščete. Na primer, morda ste onemogočili sledenje lokaciji v telefonu, vendar ste pustili sledenje omogočeno na tabličnem računalniku. Morda imate prenosnik, ki v ozadju spremlja vašo lokacijo, čeprav ste mislili, da ste onemogočili to funkcijo v aplikacijah, ki jih uporabljate. Če želite v celoti onemogočiti sledenje lokaciji, morate upoštevati vse aktualne načine sledenja vaši trenutni lokaciji. Če imate Google Račun, pojdite na njegove nastavitve v spletu, nato izberite Podatki in zasebnost (Data and Privacy v Location History). Izberite Naprave (Devices) v tem računu, kar lahko razkrije nekaj telefonov, tablic in prenosnikov, na katere ste pozabili. Vsaka naprava s kljukico poleg svojega imena namreč shranjuje vaše premike v vaš Google račun. Lahko kliknete Izklopi (Turn Off), da ga onemogočite, vendar bodite pozorni na opozorila: vašo lokacijo lahko še vedno beležijo mobilne naprave, storitev Find My Device, ki vam pomaga obnoviti izgubljeno strojno opremo, in Google Maps, ko navigirate ali iščete znotraj območja, v katerem se nahajate. Ta nastavitev zgodovine lokacij je bolj splošen preklop, ki vpliva na funkcije, kot sta Google Timeline in možnost hitrega iskanja krajev, ki jih redno obiskujete. Na glavnem zaslonu Google Računa je še nekaj mest, ki beležijo in imajo dostop do vaše lokacije: kliknite Podatki in zasebnost (Data and Privacy), nato Dejavnost v spletu in aplikacijah (Web & App Activity), v aplikacijah, ki upravljajo podatke o lokaciji, shranjene v Google Zemljevidih ter drugih aplikacijah in na spletnih mestih, nato kliknite Ljudje in skupna raba ter upravljanje skupne rabe lokacije (People and Sharing in Manage Location Sharing), da si ogledate seznam določenih stikov, ki lahko vidijo vašo lokacijo prek različnih Googlovih storitev.

Nadzorujte sledenje na mobilnih napravah

V Androidu lahko nadzirate sledenje lokaciji za posamezne aplikacije ali celotno napravo. Koraki se razlikujejo od naprave do naprave zaradi same narave sistema, vendar v bistvu delujejo enako. Če želite spremeniti nastavitve, morate odpreti lokacijske storitve in določiti, katerim aplikacijam želite dovoliti dostop do teh storitev ali preprosto izklopiti sledenje lokaciji za celotno napravo. V sistemu iOS obstaja zelo podobna možnost. Če v nastavitvah izberete Zasebnost in varnost (Privacy & Security) in nato odprete Lokacijske storitve (Location Services), lahko izklopite sledenje lokaciji za svoj telefon in vse aplikacije v njem. Če se odločite, da boste funkcijo pustili omogočeno, lahko na spodnjem seznamu upravljate dostop posameznih aplikacij do vaše lokacije. Tako kot v sistemu Android se lahko odločite, da aplikacijam omejite sledenje vaši lokaciji samo, ko se določena aplikacija izvaja sama, ali ji dovolite, da vas spremlja tudi v ozadju. Brisanje podatkov o lokaciji je razmeroma zapleten postopek, saj morate preveriti nastavitve in opombe vsake aplikacije, ki je uporabljala vašo lokacijo. Za Google in njegove aplikacije pojdite na nastavitve na njihovi spletni strani. Tam izberite Zgodovina lokacij ali Dejavnost v spletu in aplikacijah pod Podatki in zasebnost (Location History ali Web & App Activity pod Data and Privacy), da izbrišete podatke iz Googlovega arhiva. Te podatke boste lahko tudi samodejno izbrisali po treh, 18 ali 36 mesecih. Apple vam ne sledi na enak način, saj si zapomni seznam krajev, ki jih pogosto obiskujete, da lahko lažje in hitreje pridete do njih. Če želite počistiti ta seznam v iPhonu, pojdite v nastavitve naprave in izberite Zasebnost in varnost, Lokacijske storitve, Sistemske storitve in Pomembne lokacije (Privacy & Security, Location Services, System Services in Significant Locations). Tam lahko ta seznam izbrišete in blokirate njegovo polnjenje v prihodnje, zaključuje Wired, poroča B92.

