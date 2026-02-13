Moskisvet.com
digitalni detoks
Naprave in aplikacije

Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!

E.R.
13. 02. 2026 12.16
0

Predstavljamo vam 6 preprostih korakov do srečnejšega in bolj zdravega življenja, ki jih lahko storite že danes.

Kolikokrat ste že pomislili, kako bi preživeli počitnice ali vikend brez pametnih telefonov in drugih naprav, ki vas motijo in s svojim zvonjenjem povzročajo stres?

Ko pa pridejo prazniki ali vikend, ne veste pravzaprav, kaj storiti, da se "znebite" svojih naprav in spočijete telo in dušo. Da, eden od načinov je, da jih pustite v drugi sobi, ampak ali je to res najboljši način?

Zakaj si je dobro vzeti odmor od uporabe naprav?

Raziskave Ameriškega psihološkega združenja kažejo, da nenehna izpostavljenost zaslonom, zlasti družbenim omrežjem, povečuje stres, moti spanec in celo spodbuja tesnobo. Študija iz leta 2022, objavljena v BMC Psychiatry, je prav tako povezala prekomerno uporabo pametnih telefonov z višjo stopnjo depresije in utrujenosti.

Če si torej resnično želite spočiti in se sprostiti, morate najti način, da vsaj za nekaj ur pozabite na pametne naprave in vse, kar spada zraven.

Začnite z majhnimi koraki

Za nekatere je morda najboljša rešitev, da telefon pustijo v predalu mize ali v drugi sobi. Vendar pa lahko takšne "skrajne rešitve" le še povečajo raven stresa zaradi misli - kaj če me kdo potrebuje?

Zato raje začnite z manjšimi koraki.

1. Začnite jutro brez telefona

Namesto da takoj, ko odprete oči, sežete po pametnem telefonu ali tablici, prvo uro posvetite sebi. Uživajte v ležanju v postelji, opazovanju sveta skozi okno in branju knjige, s katero že dolgo odlašate. Lahko si tudi skuhate skodelico čaja ali kave in jo v miru spijete, medtem ko poslušate svojo najljubšo glasbo ali radijsko postajo.

Da pametni telefon ne bi bil prva stvar, ki jo vzamete v roke, ga postavite v drugo sobo ali vsaj na drugi konec sobe.

2. Vzemite si nekaj časa zase in izklopite obvestila

Vsi pametni telefoni imajo možnost Ne moti. Nekateri to možnost vklopijo ponoči, drugi pa sploh ne vedo, da obstaja. Poiščite jo v nastavitvah telefona in določite, katere aplikacije vas bodo lahko dosegle (npr. telefonski klic) in katere vam ob določenem času ne bodo mogle pošiljati obvestil (npr. družbena omrežja ali službena e-pošta). Lahko pa preprosto izklopite zvok obvestil na telefonu in ta čas porabite za nekaj, kar vas sprošča in osrečuje.

3. Telefonu ni mesto za mizo

Čeprav smo vsi v skušnjavi, da bi med jedjo brskali po telefonih ali gledali svoje najljubše televizijske oddaje, to ni ravno najboljše za nas in naše zdravje. Študija, objavljena v reviji Appetite, je pokazala, da prehranjevanje z motečimi dejavniki (telefon/televizija) povzroči, da pojemo več in manj uživamo v hrani. Ko je torej čas za hrano, odložite telefon. Če jeste sami, se osredotočite na teksturo in okuse hrane pred seboj. Uživajte v vonjavah in okusih. Če jeste z družino, izkoristite ta čas, da ugotovite, kaj je novega v njihovem življenju, ali pa načrtujete zanimiv izlet.

4. Izberite analogno dejavnost

Namesto da sedite na kavču in "zapravite" nekaj ur za brskanje po družbenih omrežjih, izberite analogno dejavnost. Kdaj ste nazadnje reševali križanko v časopisu? Ali ste se z družino igrali igro "Človek ne jezi se"? Ali pa ste poskusili speči novo torto ali jed?

5. Pojdite na sprehod, a telefon pustite doma

Študija Univerze v Essexu kaže, da že 20 minut v naravi brez tehnoloških pripomočkov znatno zniža raven kortizola, znanega kot stresni hormon. Ne svetujemo vam, da se odpravite v gore brez telefona, temveč da si vsak dan vzamete pol ure (ali manj) za sprehod po svoji soseski ali parku. Brez telefona, brez slušalk, brez elektronskih naprav. Spoznali boste, da se okoli vas dogaja veliko stvari, ki jih zamudite, ker ste osredotočeni na telefon.

6. Prevzemite nadzor

Če zaradi službe, družinskih obveznosti ali česa drugega ne morete biti ves čas brez telefona, prevzemite nadzor nad njegovo uporabo. Preglejte vse aplikacije, ki jih imate v telefonu, in izbrišite tiste, ki jih ne uporabljate. Nastavite časovnik za uporabo družbenih omrežij (npr. 15 minut brskanja po Instagramu) in po izteku časovnika počnite kaj drugega. Izklopite obvestila o družbenih omrežjih – ni vam treba izbrisati aplikacij družbenih omrežij, le preprečite jim, da vas obveščajo o vsakem všečku, novi objavi ali sporočilu.

Ne razmišljajte preveč. Izberite si eno stvar in jo naredite danes. Naslednjo nedeljo pa izberite nekaj drugega.

Cilj je prevzeti nadzor in si vzeti odmor od pametnih telefonov, tablic in digitalnih vsebin. Ne pa zvišati raven stresa zaradi strahu, da bi zamudili pomembne stvari v življenju.

Vir: Zimo.dnevnik.hr

telefon detoks digitalni detoks odvisnost od telefona uporaba telefona tehnologija naprave aplikacije zdravje
Naprave in aplikacije

Vaš telefon vam sledi in prisluškuje

