Telefon lahko sklepa, kje živite in kam se redno odpravljate

Telefon ne potrebuje nujno vašega domačega naslova, da bi lahko sklepal, kje živite. Če ima aplikacija dovoljenje za dostop do lokacije, lahko podatki o vašem gibanju razkrijejo, kje se najpogosteje zadržujete, kje preživljate noči in kam se odpravljate vsak dan. Če se na primer skoraj vsako jutro zadržujete na istem naslovu, nato odhajate na drugo lokacijo in se zvečer vračate, je mogoče iz ponavljajočih se vzorcev sklepati, kje sta vaš dom in delovno mesto. Pri tem ne gre nujno za eno samo aplikacijo. Podatki o lokaciji se lahko zbirajo prek sistema GPS, mobilnih omrežij in brezžičnih povezav, če imajo aplikacije za to ustrezna dovoljenja. Evropski parlament v analizi o komercialnem spremljanju uporabnikov opozarja, da se lahko podatki iz različnih virov povezujejo in tako omogočijo precej podrobno ustvarjanje uporabniških profilov.

icon-expand Telefon lahko sklepa, kje živite in kam se redno odpravljate. FOTO: Dreamstime

Iz vaših navad lahko sklepa, kaj vas zanima in kaj nameravate kupiti

Ste že kdaj iskali nov avtomobil, športno opremo ali počitniško nastanitev, nato pa so se vam začeli prikazovati oglasi prav za te izdelke? To ni nujno naključje. Aplikacije in spletne strani lahko zbirajo podatke o tem, kaj iščete, katere vsebine gledate, na katere oglase klikate in koliko časa se zadržujete pri posamezni vsebini. Iz teh podatkov je mogoče sklepati, kaj vas zanima in kakšne izdelke bi lahko kupili. Če večkrat iščete pohodniško opremo, spremljate pohodniške poti in obiskujete spletne trgovine s športnimi izdelki, lahko oglaševalski sistemi vaš profil uvrstijo med ljudi, ki jih zanimajo dejavnosti na prostem. Elektronska naprava vam tako ne bere misli, lahko pa iz vašega vedenja precej dobro predvideva vaše naslednje zanimanje.

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Pametni telefon lahko razkrije tudi vaš dnevni ritem

Kdaj se zbudite, kdaj običajno uporabljate telefon, kdaj ste najbolj dejavni in kdaj ga odložite? Tudi to so podatki, ki jih lahko razkrijejo vzorci uporabe. Aplikacije za spremljanje telesne dejavnosti lahko na primer beležijo število korakov, gibanje in čas aktivnosti. Ko se takšni podatki povežejo z drugimi informacijami, lahko nastane precej natančna slika vašega vsakdana. Pomembno je poudariti, da vse aplikacije ne zbirajo enakih podatkov. Obseg zbiranja je odvisen od njihovih funkcij, dovoljenj in pravil zasebnosti.

icon-expand Če aplikaciji dovolimo dostop do imenika, lahko pridobi podatke o stikih, ki jih imamo shranjene. FOTO: Shutterstock

Ali telefon res posluša vaše pogovore?

To je eno najpogostejših vprašanj uporabnikov. Pogovorite se o določenem izdelku, čez nekaj časa pa se vam na zaslonu prikaže oglas zanj. Občutek je, kot da bi telefon poslušal vsako vašo besedo. Vendar za splošno trditev, da telefoni skrivaj neprestano poslušajo pogovore zaradi prikazovanja oglasov, ni prepričljivih dokazov. Takšno zbiranje bi bilo tehnično mogoče, vendar bi pomenilo tudi veliko porabo podatkov in baterije ter predstavljalo resno tveganje za zasebnost. Veliko verjetnejša razlaga je povezovanje drugih podatkov. Če ste izdelek iskali na spletu, obiskali spletno trgovino ali si ogledali podobne vsebine, lahko oglaševalski sistemi to povežejo z vašimi interesi. Včasih se lahko oglasi prikažejo tudi zaradi dejavnosti drugih uporabnikov v vašem gospodinjstvu ali širšega oglaševalskega profiliranja. Ameriški urad za varstvo potrošnikov v Michiganu je v svoji analizi opozoril prav na to, da uporabniki pogosto podcenjujejo količino informacij, ki jih o sebi razkrijejo z običajno uporabo družbenih omrežij in aplikacij. Seveda to ne pomeni, da aplikacije nikoli ne uporabljajo mikrofona. Nekatere ga potrebujejo za glasovne ukaze, snemanje ali telefonske klice. Pomembno pa je, da imajo za dostop ustrezno dovoljenje.

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Telefon lahko pozna tudi vaše stike in zanimanja

Če aplikaciji dovolimo dostop do imenika, lahko pridobi podatke o stikih, ki jih imamo shranjene. Nekatere aplikacije zahtevajo tudi dostop do fotografij, koledarja ali datotek. Pri tem je pomembno razumeti, da dovoljenje za dostop do ene vrste podatkov ne pomeni samodejno dostopa do vsebine celotnega telefona. Operacijski sistemi imajo različne omejitve, vendar je veliko odvisno od tega, kaj aplikaciji dovolimo. Elektronska organizacija Electronic Frontier Foundation opozarja tudi na vlogo dodatnih programskih orodij v aplikacijah. Ta lahko razvijalcem pomagajo analizirati uporabo aplikacije in posredovati podatke zunanjim ponudnikom, na primer za merjenje obiskanosti ali prikazovanje oglasov.

Kako preverite, kaj telefon zbira o vas?

Ni treba, da zaradi zasebnosti prenehate uporabljati pametni telefon. Smiselno pa je občasno preveriti, katerim aplikacijam ste dovolili dostop do svojih podatkov. Nekaj preprostih korakov lahko precej izboljša nadzor nad zasebnostjo. Preverite dovoljenja aplikacij: aplikaciji za svetilko na primer ni treba dostopati do vaših stikov ali mikrofona. Omejite dostop do lokacije: kadar stalni dostop ni potreben, izberite možnost uporabe lokacije samo med uporabo aplikacije. Preverite dostop do mikrofona in kamere: bodite pozorni na zelene oziroma oranžne opozorilne oznake, ki prikazujejo njuno uporabo. Omejite oglaševalsko sledenje: preverite nastavitve zasebnosti in možnosti za prilagajanje oglasov. Odstranite neuporabljene aplikacije: manj nameščenih aplikacij pomeni tudi manj nepotrebnih dovoljenj. Apple omogoča tudi pregled poročila o zasebnosti aplikacij, v katerem lahko uporabnik preveri, kako pogosto so posamezne aplikacije dostopale do lokacije, fotografij, mikrofona in kamere. Podobno nadzorno ploščo za zasebnost ponuja Android.

icon-expand Popolne zasebnosti pri uporabi pametnega telefona danes skoraj ni mogoče zagotoviti. FOTO: Shutterstock

Majhne nastavitve, ki lahko naredijo veliko razliko

Popolne zasebnosti pri uporabi pametnega telefona danes skoraj ni mogoče zagotoviti, lahko pa precej omejimo količino podatkov, ki jih delimo. Google v uradnih navodilih za Android priporoča redno preverjanje dovoljenj, uporabnikom novejših različic sistema pa omogoča tudi pregled, kdaj so aplikacije dostopale do občutljivih podatkov. Vredno je preveriti tudi, ali aplikacije res potrebujejo dostop do lokacije v ozadju. Če navigacijsko aplikacijo uporabljate samo občasno, ji ni treba ves čas poznati vašega položaja. Pametni telefon je lahko zelo uporaben pomočnik, vendar je dobro vedeti, da z vsakim iskanjem, dovoljenjem in uporabo aplikacije za seboj puščamo določene digitalne sledi. Te posamezno morda ne povedo veliko, ko pa se povežejo, lahko razkrijejo precejšen del našega vsakdana. Zato si je občasno vredno vzeti nekaj minut in preveriti, komu pravzaprav dovoljujemo vpogled v svoje življenje.

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