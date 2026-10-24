Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?

Zakaj polnilnik za telefon brni?

Polnilnik pretvarja električno energijo iz vtičnice v obliko, primerno za polnjenje telefona. Pri tem lahko njegovi elektronski sestavni deli povzročajo rahle vibracije, ki jih v tihem prostoru slišimo kot brnenje ali piskanje. Proizvajalec Xiaomi na svoji uradni strani za podporo pojasnjuje, da lahko visokofrekvenčne vibracije nekaterih elektronskih sestavnih delov povzročijo slišen zvok. Takšen pojav je lahko normalen, zlasti če je zvok tih in polnilnik deluje brez drugih težav. Vendar ni vsak zvok enak. Komaj slišno, enakomerno piskanje polnilnika ni isto kot glasno prasketanje, ki prihaja iz vtiča ali stenske vtičnice. Če se zvok nenadoma spremeni, postane izrazitejši ali ga spremljajo drugi opozorilni znaki, napravo prenehajmo uporabljati, dokler ne ugotovimo vzroka.

icon-expand Priključite telefon na polnilnik, nato pa zaslišite tiho brnenje ali visok pisk ... FOTO: Adobe Stock

Kdaj je brnenje polnilnika lahko nevarno?

Najpomembnejše je, da smo pozorni na celotno dogajanje, ne samo na zvok. Polnilnik, ki rahlo piska, se ne pregreva in normalno polni telefon, ni nujno pokvarjen. Nasprotno pa so prasketanje, iskre in vonj po zažganem lahko znaki električne napake. Britanska organizacija Electrical Safety First med opozorilne znake uvršča nenavadne zvoke iz vtičev in vtičnic, ožgane sledi, prekomerno segrevanje ter poškodovane polnilnike in kable. Pozorni bodimo predvsem na naslednje znake: Prasketanje ali pokanje: zlasti če zvok prihaja iz vtičnice ali priključka. Močno segrevanje: polnilnik ne sme biti tako vroč, da bi bil dotik neprijeten ali boleč. Vonj po zažganem: lahko kaže na pregrevanje ali poškodbo električnih sestavnih delov. Iskre ali dim: polnjenje takoj prekinemo, če to lahko storimo varno. Poškodovan kabel ali ohišje: razpokana izolacija in vidne poškodbe so razlog, da izdelek prenehamo uporabljati. Prekinjajoče se polnjenje: če se polnjenje ustavlja ali je odvisno od premikanja kabla, preverimo kabel in priključke. Če se pojavijo iskre, dim ali vonj po zažganem, polnilnika ne uporabljajmo več. Ne dotikajmo se poškodovanega vtiča ali vtičnice. Če je varno, izklopimo napajanje na električni omarici; ob dimu ali požaru se umaknimo in pokličimo pomoč.

icon-expand Najboljša preventiva je uporaba nepoškodovanega polnilnika. FOTO: Adobe Stock

Kaj pomeni, če telefon med polnjenjem rahlo mravljinči?

Včasih težava ni v zvoku, temveč v občutku rahlega ščemenja ob dotiku kovinskega ohišja telefona ali prenosnika. Ta pojav je treba razlikovati od brnenja polnilnika. Po pojasnilih strokovnjakov, ki jih je marca 2026 objavil singapurski medij CNA Lifestyle, lahko pri nekaterih napravah z neozemljenim polnilnikom nastane zelo majhen uhajalni tok. Ta je lahko zaznaven ob dotiku kovinskega ohišja, ne da bi šlo nujno za nevaren električni udar. Podobno pojasnjuje tudi proizvajalec Huawei na svoji uradni strani za podporo. Rahlo ščemenje je lahko povezano z zasnovo polnilnika in električnimi lastnostmi naprave, vendar je pomembno, da občutka ne zamenjamo z dejanskim električnim udarom. Če začutimo boleč električni sunek, opazimo iskre ali se polnilnik nenavadno segreva, ga takoj prenehamo uporabljati. Če se ščemenje ponavlja, je močno ali se pojavlja skupaj z drugimi težavami, naj polnilnik in po potrebi tudi električno napeljavo preveri strokovnjak.

Kako varno polniti telefon in preprečiti težave?

Najboljša preventiva je uporaba nepoškodovanega polnilnika, ki je primeren za telefon, ter redno pregledovanje kabla in priključkov. Izogibajmo se izdelkom neznanega izvora in sumljivo poceni polnilnikom brez preverljivih podatkov o proizvajalcu in varnosti. Za varnejše polnjenje upoštevajmo nekaj preprostih pravil: - Uporabljajmo originalni ali drug preverjen, združljiv polnilnik. - Pred uporabo preverimo, ali sta kabel in ohišje nepoškodovana. - Polnilnik in telefon med polnjenjem hranimo stran od vode in virov toplote. - Telefona ne polnimo pod odejo ali na postelji, kjer se toplota težje odvaja. - Polnilnika ne odpirajmo in ga ne poskušajmo popravljati sami. Če polnjenje postane prekinjajoče ali se pojavi nenavaden zvok, preverimo, ali težava izvira iz polnilnika, kabla ali vtičnice. Organizacija Electrical Safety First svetuje tudi, da polnilnike po uporabi izključimo iz električnega omrežja in jih ne puščamo priključenih po nepotrebnem. Upoštevamo naj tudi navodila proizvajalca za uporabo in polnjenje.

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Ali je treba polnilnik zamenjati, če tiho piska?

Ne vedno. Če polnilnik oddaja komaj slišen, enakomeren zvok, se ne pregreva, nima vidnih poškodb in telefon normalno polni, je lahko vzrok običajno delovanje njegovih elektronskih sestavnih delov. Če pa je zvok nov, glasen ali podoben prasketanju, če se polnilnik močno segreva ali če opazimo iskre oziroma vonj po zažganem, ga prenehajmo uporabljati. Enako velja za poškodovane kable in ohišja. Pri električnih napravah je pomembno, da ne sklepamo samo na podlagi zvoka. Tiho piskanje je lahko normalen pojav, medtem ko prasketanje, pregrevanje in poškodbe zahtevajo previdnost. Če nismo prepričani, ali polnilnik deluje pravilno, je najvarneje, da ga zamenjamo z ustreznim preverjenim izdelkom oziroma se obrnemo na proizvajalca ali usposobljenega strokovnjaka.

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