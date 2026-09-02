Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov

1. The Blood of Dawnwalker

Izide: 3. september 2026 Platforme: PlayStation 5, Xbox Series X in S, osebni računalnik September se začne z eno najbolj zanimivih novih iger leta. The Blood of Dawnwalker je temačna akcijska igra igranja vlog odprtega sveta, ki jo razvija poljski studio Rebel Wolves, ustanovljen s strani nekdanjih ustvarjalcev serije The Witcher. Igro izdaja Bandai Namco Entertainment. Zgodba nas odpelje v Evropo 14. stoletja, ki jo zaznamujejo vojna, kuga in nadnaravne sile. Igralec prevzame vlogo Coena, mladega moškega, ki je postal Dawnwalker – podnevi je človek, ponoči pa vampir. Prav menjavanje med obema oblikama je ena ključnih igralnih mehanik. Kot človek se Coen zanaša na meč in magijo, ponoči pa lahko uporablja svoje vampirske sposobnosti. Različni pristopi vplivajo tudi na način igranja. Igra ima še eno zanimivo posebnost: čas je pomemben del zgodbe. Coen ima 30 dni in 30 noči, da prepreči usmrtitev svoje družine. Čas se sicer ne premika preprosto s potovanjem po svetu, temveč napreduje ob določenih dejanjih in nalogah. To pomeni, da igralec ne bo mogel narediti prav vsega v enem igranju. Bandai Namco Entertainment potrjuje izid 3. septembra za PlayStation 5, Xbox Series X in S ter osebni računalnik.

icon-expand The Blood of Dawnwalker FOTO: Profimedia

2. Onimusha: Way of the Sword

Izide: 4. september 2026 Platforme: PlayStation 5, Xbox Series X in S, Nintendo Switch 2, osebni računalnik Če imate radi samuraje, demone in brutalne dvoboje z meči, bo Onimusha: Way of the Sword ena največjih septembrskih izdaj. Capcom s tem naslovom po več kot 20 letih vrača serijo Onimusha. Dogajanje je postavljeno v zgodnje obdobje Edo v Kjotu, ki ga je preoblikovala skrivnostna Malice. Glavni junak je legendarni samuraj Miyamoto Musashi, katerega podobo je navdihnil znameniti japonski igralec Toširo Mifune. Igra temelji na hitrem bojevanju z mečem, Musashi pa ima tudi nadnaravne sposobnosti Oni. Nasproti mu stojijo groteskna bitja Genma. Pri tej igri se je zgodila tudi pomembna sprememba datuma. Capcom je prvotni datum 25. september prestavil naprej, zato bo Onimusha: Way of the Sword izšla že 4. septembra 2026. Datum je še posebej zanimiv zaradi dogajanja na letošnjem Gamescomu. Capcom je 31. avgusta sporočil, da je igra prejela nagradi za najboljše igranje in najboljšo igro za PlayStation. Na voljo bo za PlayStation 5, Xbox Series X in S, Nintendo Switch 2 ter osebne računalnike.

icon-expand Onimusha: Way of the Sword FOTO: Profimedia

3. Marvel's Wolverine

Izide: 15. september 2026 Platforma: PlayStation 5 Ena največjih septembrskih iger je brez dvoma Marvel's Wolverine. Za igro skrbi Insomniac Games, studio, ki je ustvaril tudi uspešno serijo Marvel's Spider-Man. Tokrat je v središču Logan oziroma Wolverine, zgodba pa je povsem nova in ni neposredna priredba katerega od stripov. Marvel's Wolverine je zgodbeno usmerjena akcijska pustolovščina za enega igralca in ni igra odprtega sveta. Namesto tega igralca popelje skozi različna okolja, med njimi zasneženo kanadsko divjino, Tokio in Madripoor. Wolverine se bo moral spopasti z vojsko plačancev Reavers, pomembno vlogo pa ima tudi Bolivar Trask. Logan bo pri tem sodeloval z drugimi mutanti. Insomniac je velik poudarek namenil bojevanju. Wolverinovi adamantijevi kremplji niso samo orožje, temveč osnova celotnega sistema boja. Igralec lahko razvija različne tehnike in prilagaja svoj slog igranja. PlayStation je datum izida potrdil za 15. september 2026, igra pa je izdelana izključno za PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro.

icon-expand Marvel's Wolverine FOTO: Profimedia

4. Fire Emblem: Fortune's Weave

Izide: 17. september 2026 Platforma: Nintendo Switch 2 Nintendo bo septembra dobil svojo veliko ekskluzivo. Fire Emblem: Fortune's Weave je nova taktična igra igranja vlog, ki bo izšla izključno za Nintendo Switch 2. V središču zgodbe so štirje junaki, katerih usode se prepletajo skozi različna časovna obdobja. Dogajanje je povezano s tako imenovanimi Heroic Games, v katerih se borci iz različnih okolij potegujejo za možnost, da bi jim bila izpolnjena ena želja. Igralec bo moral poleg samih bitk skrbeti tudi za razvoj junakov, sklepanje zavezništev in priprave na naslednje obračune. Med posameznimi tekmami je mogoče raziskovati svet, uriti like in graditi odnose z zavezniki. Nintendo je izid potrdil za 17. september 2026. Igra bo na voljo samo na Nintendo Switch 2.

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5. Silent Hill: Townfall

Izide: 24. september 2026 Platforme: PlayStation 5, Steam, Epic Games September se bo končal v precej bolj temačnem tonu. Silent Hill: Townfall je nova samostojna psihološka grozljivka iz serije Silent Hill. Za razliko od nekaterih prejšnjih delov tokrat ne bomo raziskovali klasičnega ameriškega mesta Silent Hill. Dogajanje je postavljeno na oddaljeni otok St. Amelia na Škotskem, in sicer v leto 1996. Glavni junak je Simon Ordell, ki se vrne na otok, da bi uredil stvari, vendar kmalu odkrije, da kraj skriva veliko več, kot je pričakoval. Igra je zasnovana kot prvoosebna grozljivka. Simon bo raziskoval okolico, se izogibal nevarnostim, uporabljal omejeno količino orožja in reševal uganke, ki razkrivajo koščke njegove preteklosti. Posebej nenavadna je naprava CRTV, majhen televizor, ki ga Simon uporablja za prestrezanje nestabilnih signalov. Ta naj bi imel pomembno vlogo pri raziskovanju sveta in razkrivanju zgodbe. Konami je datum izida potrdil za 24. september 2026, igra pa bo na voljo za PlayStation 5, Steam in Epic Games.

icon-expand Silent Hill: Townfall FOTO: Profimedia

September bo za igralce skoraj preveč natrpan