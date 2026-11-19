GTA 6 bo ponudil tudi ljubezensko zgodbo

Čeprav je serija Grand Theft Auto znana predvsem po kriminalu, nasilju in neomejeni svobodi v odprtem svetu, bo njen šesti del prinesel pomembno novost. V ospredju zgodbe ne bosta samo dva kriminalca, temveč tudi par, katerega odnos bo igralec lahko razvijal po svoje. V intervjuju za ameriški tehnološki medij The Verge je Rob Nelson, eden vodilnih razvijalcev pri Rockstar North, razkril, da bo razmerje med Jasonom in Lucio veliko bolj prepleteno z igralno izkušnjo, kot smo bili vajeni v prejšnjih delih. Igralca bosta lahko skupaj pripravljala jutranjo kavo, sedela na kavču in gledala televizijo, se odpravila plesat v nočni klub ali se preprosto sprehajala z roko v roki. Slednje ne bo zgolj del vnaprej pripravljenih prizorov, saj bo držanje za roke mogoče sprožiti s posebnim gumbom na igralnem ploščku. Rockstar želi, da odnos med protagonistoma deluje tudi med običajnim raziskovanjem sveta, ne samo med pomembnimi dogodki v zgodbi. Jason in Lucia bosta tako delovala kot par tudi takrat, ko se ne bosta ukvarjala s kriminalnimi podvigi.

icon-expand GTA 6 bo ponudil tudi ljubezensko zgodbo. FOTO: Profimedia

GTA 6 bo imel celo delujoče posteljne rjuhe

Med najbolj nenavadnimi podrobnostmi, ki jih je razkril Nelson, je zagotovo način, kako bosta glavna junaka uporabljala posteljo. GTA 6 bo namreč prva igra v seriji, v kateri bodo posteljne rjuhe dejansko delovale. Namesto da bi se Jason preprosto ulegel na vrh odeje, jo bo lahko odmaknil in zlezel pod njo, tudi kadar bo Lucia že spala. Na prvi pogled gre za nepomembno podrobnost, vendar je njena izvedba zahtevala precej razvojnega dela. Rockstar je moral pripraviti posebne animacije in prilagoditi posteljnino različnim posteljam, tako da se bo naravno premikala glede na položaj likov. Nelson je pojasnil, da bi bilo nenavadno, če bi igralec sredi noči vstopil v sobo in vedno znova videl svojega partnerja, kako spi na vrhu odeje. Ker si Jason in Lucia delita življenjski prostor, so želeli tudi takšne prizore prikazati čim bolj prepričljivo.

icon-expand Miami v podobi GTA VI FOTO: Profimedia

Razmerje med Jasonom in Lucio bo odvisno od igralca

Še zanimivejše je dejstvo, da Rockstar igralcem ne bo vsiljeval romantičnega odnosa. Če se bodo želeli posvetiti predvsem ropom, avtomobilom in raziskovanju Vice Cityja, bodo to lahko počeli brez posebnega ukvarjanja z ljubezenskim življenjem protagonistov. Po drugi strani pa bo mogoče odnos med Jasonom in Lucio tudi poglabljati. Več časa, ki ga bosta preživela skupaj, bo odprlo dodatne možnosti za njune skupne aktivnosti in nežnosti. V pogovoru za japonsko revijo Famitsu je Nelson dodatno pojasnil, da sta protagonista zasnovana tako, da morata v večini pomembnih dogodkov sodelovati. Toda igralec bo odločal, ali bosta skozi zgodbo napredovala kot zaljubljen par ali predvsem kot kriminalna sodelavca. Če bo odnos zanemarjen, se lahko poslabša, nekatere skupne možnosti pa bodo postale nedostopne. Med njimi sta tudi držanje za roke in poljubljanje. Razvijalci so tako poskušali ustvariti odnos, ki ni zgolj okras zgodbe, temveč se odziva na igralčeve odločitve.

Rockstar spreminja tudi način pripovedovanja zgodbe

Ljubezenska zgodba ni naključno dodana novost, temveč pomemben del celotne zasnove igre. Jason in Lucia sta kriminalca, ki se morata zaradi okoliščin zanašati drug na drugega. Njuno partnerstvo bo zato vplivalo tudi na to, kako bomo doživljali številne dogodke. Kot je v svoji obsežni reportaži o nastajanju igre izpostavil britanski časnik The Guardian, Rockstar že vrsto let gradi svet Leonide na podlagi raziskovanja resničnih krajev, ljudi in njihovega vsakdanjega življenja. Razvijalci so obiskovali Florido, raziskovali njeno okolje in opazovali značilnosti tamkajšnjih mest. Rezultat naj bi bil svet, ki ne bo zaživel samo med misijami, temveč tudi med povsem običajnimi opravili. To je pomembna razlika v primerjavi s starejšimi deli. V GTA V smo lahko veliko časa preživeli z vsakim od treh protagonistov, toda GTA VI bo odnos med dvema glavnima likoma postavil v precej bolj osrednjo vlogo.

icon-expand Napis Dobrodošli v Vice Cityju v Miamiju FOTO: Profimedia

GTA 6 prinaša še številne druge presenetljive podrobnosti

Ljubezenska zgodba ni edina stvar, s katero želi Rockstar presenetiti igralce. Razvijalci so veliko pozornosti namenili tudi manjšim podrobnostim, zaradi katerih bo odprti svet deloval bolj živo. V Leonidi bo mogoče opazovati živali, raziskovati okolico, obiskovati različne lokale in komunicirati z mimoidočimi. Igralci bodo lahko na primer vprašali lastnika psa, ali ga smejo pobožati, kar je še ena od možnosti, ki kaže na večjo svobodo pri vsakdanjih stikih. Posebej zanimivo bo tudi opazovanje ptic. Po doslej predstavljenih informacijah bo mogoče z daljnogledom odkrivati različne vrste in jih beležiti v poseben dnevnik. Med raziskovanjem sveta tako ne bo treba vedno iskati naslednje kriminalne tarče. Tudi povsem običajni predmeti bodo imeli pomembno vlogo. Jason bo lahko nosil pijačo, jedel med hojo in se na različne načine odzival na okolico. Rockstar očitno želi, da igralec dobi občutek, da ne upravlja zgolj lika v videoigri, temveč živi njegovo življenje.

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