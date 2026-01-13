Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik

Gmail, na katerega se danes zanaša več kot 3 milijarde uporabnikov, dobiva največjo nadgradnjo v svoji zgodovini. Google namreč uvaja zmogljivosti Gemini AI, ki naj bi elektronsko pošto spremenile iz klasičnega nabiralnika v inteligentnega osebnega asistenta.
Od leta 2004, ko je Gmail prvič zaživel, se je količina e-pošte eksponentno povečala. Upravljanje nabiralnika je zato postalo enako pomembno kot sama vsebina sporočil. Google odgovarja z novimi funkcijami, ki uporabnikom pomagajo hitreje najti informacije, učinkoviteje pisati in se osredotočiti na tisto, kar je res pomembno.
Pregledi z umetno inteligenco: odgovori brez brskanja po e-pošti
Nabiralniki so polni pomembnih podatkov, a iskanje po stotinah sporočil je lahko zamudno. Nova funkcija AI Overviews omogoča, da Gmail samodejno povzame dolge niti sporočil in izpostavi ključne informacije.
Ko uporabnik odpre obsežen pogovor, Gmail ustvari kratek povzetek, ki razloži bistvo razprave. Še korak dlje pa gre možnost postavljanja vprašanj neposredno v nabiralnik. Namesto ročnega iskanja lahko uporabnik preprosto vpraša:
"Kdo je bil vodovodar, ki mi je lani pripravil ponudbo?"
Gemini nato pregleda e-pošto, poišče ustrezne podatke in jih predstavi v jasnem povzetku.
Povzetki pogovorov so brezplačno dostopni vsem.
Postavljanje vprašanj nabiralniku je na voljo naročnikom Google AI Pro in Ultra.
Pametnejše pisanje: pomočnik za besedila, predlagani odgovori in lektoriranje
Google uvaja tri nove funkcije, ki poenostavijo pisanje e-pošte:
1. Pomoč pri pisanju
Uporabniki lahko ustvarijo celotno sporočilo iz nič ali izboljšajo obstoječe besedilo. Orodje predlaga bolj jasne, profesionalne ali prijazne različice.
2. Predlagani odgovori
Nadgrajena različica pametnih odgovorov razume kontekst pogovora in pripravi osnutek odgovora, ki ustreza uporabnikovemu tonu.
Primer: če sorodnik vpraša, ali naj na družinsko srečanje prinese torto ali pito, Gmail sam pripravi ustrezen odgovor, ki ga lahko uporabnik le še potrdi.
3. Lektoriranje
Napredna funkcija za preverjanje slovnice, sloga in tona.
Na voljo je naročnikom Google AI Pro in Ultra.
Google napoveduje, da bo pomoč pri pisanju kmalu še bolj personalizirana, saj bo upoštevala kontekst iz drugih Googlovih aplikacij.
Nabiralnik z umetno inteligenco: pomembno na vrhu, nepomembno na dnu
Nova funkcija AI Inbox pomaga uporabnikom, da se osredotočijo na ključne informacije. Sistem prepozna:
pomembne osebe,
nujna opravila,
račune in opomnike,
sporočila, ki zahtevajo hiter odziv.
Deluje kot osebni organizator, ki izpostavi najpomembnejše elemente in filtrira nepomembne posodobitve. Google poudarja, da se analiza izvaja z visoko stopnjo varovanja zasebnosti, podatki pa ostanejo pod nadzorom uporabnika.
AI Inbox je trenutno na voljo izbranim preizkuševalcem, širša uvedba pa je predvidena v prihodnjih mesecih.
Gmail postaja osebni digitalni asistent
Z uvedbo Gemini AI Gmail ni več le orodje za branje e-pošte, temveč platforma, ki:
razume vprašanja v naravnem jeziku,
povzame dolge pogovore,
pomaga pisati boljša sporočila,
filtrira nepomembne informacije,
opozori na nujne naloge.
Google s tem postavlja temelje za prihodnost, v kateri bo e-pošta manj obremenjujoča in bolj intuitivna.
