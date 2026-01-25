Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona

Pametni telefoni ponujajo ogromno možnosti, a številni uporabniki sploh ne vedo, da imajo Android naprave vgrajene funkcije, ki lahko vsakodnevno uporabo naredijo hitrejšo, bolj intuitivno in bolj zasebno, opozarja kurir.rs. Ne gre za dejansko skrite nastavitve – preprosto so funkcije, ki jih večina spregleda. V nadaljevanju predstavljam pregled najbolj uporabnih trikov, ki lahko vaš telefon spremenijo v veliko bolj priročno orodje.

Preberi še Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite

Bliskavica kot tiho obvestilo

Če ste že kdaj zamudili klic ali sporočilo, ker je bil telefon utišan ali vibracije niso bile dovolj močne, vam Android ponuja preprosto rešitev: vizualna obvestila z bliskavico. Ko je funkcija vključena, telefon ob vsakem novem obvestilu na kratko utripne – bodisi z LED lučko ali z zaslonom. To je idealno v okoljih, kjer morate biti tiho, a vseeno želite ostati dosegljivi. Aktivacija je preprosta: v nastavitvah poiščete accessiblity in možnost "Flash notifications", kjer lahko izberete utripanje zaslona, bliskavice ali oboje.

Preberi še Tako lahko ugotovite, ali je nekdo blokiral vašo telefonsko številko

Hitro preklapljanje med aplikacijami

Android omogoča izjemno hiter prehod med aplikacijami, kar je še posebej uporabno, ko delate več stvari hkrati. Če uporabljate navigacijo z gestami, preprosto povlecite desno po spodnjem robu zaslona in takoj se vrnete v prejšnjo aplikacijo. Ponoven poteg vas popelje naprej po zgodovini. Za bolj vizualen pregled lahko uporabite ukrivljeno gesto – rahlo povlecite navzgor in nato levo ali desno, da se prikaže seznam nedavno odprtih aplikacij. Uporabniki klasične navigacije s tremi gumbi lahko dvakrat tapnejo gumb za pregled, da skočijo med dvema zadnjima aplikacijama.

Preberi še Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik

Razdeljen zaslon: dve aplikaciji hkrati

Android že več generacij omogoča deljenje zaslona, kar je idealno za primerjavo fotografij, spremljanje družbenih omrežij med brskanjem ali urejanje dokumentov ob gledanju videa. Postopek je preprost: v meniju nedavnih aplikacij izberete ikono nad aplikacijo in poiščete možnost "Side by side". Aplikacija se prikaže zgoraj, spodaj pa izberete drugo. Pregrado lahko premikate in si prilagodite razmerje prikaza.

Preberi še Ali telefon odložite na mizo z zaslonom navzgor? Poglejte, zakaj tega ne bi smeli početi

Pripenjanje zaslona za več zasebnosti

Če komu posodite telefon, a ne želite, da brska po vaših fotografijah, sporočilih ali aplikacijah, je funkcija "App pinning" idealna rešitev. Ko jo omogočite, lahko zaklenete uporabnika v eno samo aplikacijo. Za izhod je potreben PIN, geslo ali prstni odtis, kar pomeni, da ostali deli telefona ostanejo zaščiteni. To je izjemno uporabno, ko telefon posodite otroku, prijatelju ali sodelavcu.

Preberi še Kaj storiti, če vam telefon pade v straniščno školjko?

Enoročno tipkanje za velike zaslone

Ker so telefoni vedno večji, je tipkanje z eno roko lahko neprijetno. Googlova tipkovnica ima zato poseben način enoročnega tipkanja. Aktivirate ga tako, da na tipkovnici pritisnete in zadržite vejico ter izberete ikono roke. Tipkovnica se zmanjša in premakne na eno stran zaslona, kar omogoča udobno tipkanje z eno roko. Postavitev lahko premikate levo ali desno, po želji pa jo lahko tudi vrnete v običajno velikost.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.