Naprave in aplikacije

Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile

E.R.
08. 01. 2026 02.00
0

Razvoj umetne inteligence ne vpliva le na podatkovne centre, ampak tudi na cene vaših najljubših naprav.

Pametni telefoni so bili v zadnjih letih dražji predvsem zaradi naprednih kamer, večjih zaslonov in ogromnih količin shrambe. A prihodnje leto bi lahko glavno vlogo pri podražitvah odigral povsem običajen del naprave – pomnilnik.

In to ne velja le za telefone. Višje cene lahko pričakujemo tudi pri tablicah, pametnih urah in drugih napravah, ki uporabljajo pomnilniške čipe.

Razlog je presenetljivo preprost: največji svetovni proizvajalci pomnilnika preusmerjajo svoje zmogljivosti v podatkovne centre z umetno inteligenco, ki zaradi razcveta umetne inteligence doživljajo rekordno povpraševanje.

Kot je pojasnil analitik podjetja Counterpoint Research, Yang Wang, je stanje na trgu izjemno napeto:

"Razmere so brutalne – povpraševanje je ogromno, ponudba pa vse bolj omejena."

Zakaj pomnilnik postaja tako drag?

Podjetja, kot so Meta, Microsoft in Google, so v 2025 močno razširila svoje podatkovne centre, da bi sledila eksploziji povpraševanja po umetni inteligenci, poroča CNN. Po podatkih McKinsey Company naj bi globalne investicije v podatkovno infrastrukturo do leta 2030 dosegle skoraj 7 bilijonov dolarjev.

To je povzročilo preusmeritev proizvodnje. Proizvajalci, med njimi Micron in Samsung, so začeli dajati prednost pomnilniku za podatkovne centre, ki se razlikuje od tistega v telefonih in računalnikih. Posledično je za potrošniške naprave na voljo manj čipov.

Micron je celo napovedal popoln umik iz segmenta potrošniškega pomnilnika, saj ga je – kot so zapisali – "preplavilo povpraševanje, ki ga poganja rast umetne inteligence".

Tudi Samsungov podpredsednik za pomnilnik, Jaejune Kim, je jeseni opozoril, da se bo pomanjkanje pomnilnika za telefone in računalnike še stopnjevalo:

"Povpraševanje po pomnilniku za AI je izjemno, zato pričakujemo še večji pritisk na dobavo mobilnega in PC pomnilnika."

Preberi še
Preberi še
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?

Kako bo to vplivalo na cene telefonov?

Analitiki opozarjajo, da bodo proizvajalci naprav v 2026 prisiljeni sprejeti težke odločitve. TrendForce ocenjuje, da so se stroški proizvodnje pametnih telefonov v 2025 zaradi dražjega pomnilnika povečali za 8 do 10 odstotkov.

Višji stroški ne pomenijo vedno višjih cen za kupce, vendar bo tokrat pritisk težko ignorirati – še posebej pri cenejših telefonih Android, kjer so marže že tako nizke.

Direktorica raziskav pri IDC, Nabila Popal, je poudarila:

"Pri najcenejših modelih bo skoraj nemogoče, da se cene ne bi dvignile."

Po njenih napovedih bi se lahko prve podražitve pojavile že v začetku prihodnjega leta. Nekatera podjetja bodo morda celo prestavila lansiranje novih modelov in se osredotočila na dražje naprave, kjer je dobiček večji.

Povprečna prodajna cena pametnih telefonov naj bi v 2026 narasla na 465 dolarjev, kar bi trg dvignilo na rekordnih 578,9 milijarde dolarjev.

Bo kriza trajala?

Kljub trenutnemu pritisku analitiki verjamejo, da se bo stanje proti koncu 2026 začelo umirjati. Ko se bo dobavna veriga prilagodila novim razmeram, bi se lahko rast cen upočasnila ali celo obrnila.

Wang opozarja, da je polprevodniška industrija navajena nihanj, a tokratna situacija je presenetila tudi izkušene strokovnjake:

"V polprevodniškem svetu je neskladje med ponudbo in povpraševanjem stalnica. A tako hitre rasti povpraševanja po AI nihče ni pričakoval."

Zaključek: 2026 bo leto dražjih naprav – a ne za vedno

Čeprav se zdi, da bodo pametni telefoni in druge naprave v 2026 občutno dražji, gre po mnenju strokovnjakov za prehodno obdobje. Umetna inteligenca je premešala karte v celotni industriji, proizvajalci pa se še prilagajajo novim razmeram.

Kupci lahko pričakujejo višje cene, predvsem pri cenejših modelih, a dolgoročno bi se lahko trg stabiliziral.

Vir: CNN

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Tehnologija

Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?

KOMENTARJI (0)

