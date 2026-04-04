Cene RAM-a: Po eksploziji zaradi AI končno prvi padec

B.R.
04. 04. 2026 02.47
Po več mesecih izrazite rasti cen pomnilnika (RAM) se trg v začetku aprila 2026 prvič nekoliko umirja. Čeprav so cene še vedno visoke, analitiki in industrijski podatki kažejo, da smo najverjetneje dosegli vrh – vsaj kratkoročno.

Eksplozija umetne inteligence kot glavni vzrok

Strm dvig cen, ki se je začel novembra 2025, je neposredno povezan z rastjo umetne inteligence. Veliki ponudniki oblačnih storitev so množično kupovali DRAM in predvsem napredni HBM pomnilnik za podatkovne centre, kar potrjujejo tudi analize industrije, objavljene na platformah, kot sta Investopedia in TechRadar.

Po teh podatkih so se cene DRAM-a v začetku leta 2026 v posameznih obdobjih skoraj podvojile v enem četrtletju, medtem ko so v primerjavi s sredino leta 2025 narasle tudi za več sto odstotkov. Hkrati naj bi infrastruktura AI letos porabila večino svetovne proizvodnje pomnilnika, kar je dodatno zmanjšalo ponudbo za potrošniški trg.

Pomemben dejavnik je bila tudi strategija proizvajalcev, kot so Samsung, SK Hynix in Micron, ki so proizvodnjo preusmerili v donosnejše rešitve za umetno inteligenco. To je povzročilo pomanjkanje klasičnega RAM-a za osebne računalnike.

Kljub trenutnemu padcu strokovnjaki opozarjajo, da to še ne pomeni vrnitve na ravni izpred AI-booma.
Kljub trenutnemu padcu strokovnjaki opozarjajo, da to še ne pomeni vrnitve na ravni izpred AI-booma. FOTO: Adobe Stock

Nestabilen trg in pritisk na manjše kupce

Do marca 2026 je trg postal izrazito nestabilen. Po poročanju portala Tom's Hardware so se cene pomnilnika v določenih primerih spreminjale skoraj iz ure v uro, pri čemer so imeli največjo prednost največji kupci.

To je močno prizadelo manjša podjetja in proizvajalce računalnikov. Windows Central poroča, da je v azijsko-pacifiški regiji že prišlo do upada dobav osebnih računalnikov, saj so visoki stroški komponent začeli zavirati povpraševanje.

Prvi znaki ohlajanja

Konec marca in v začetku aprila 2026 so se razmere začele rahlo izboljševati. Po analizah Investopedie so cene pomnilnika DDR5 od sredine marca padle za približno šest odstotkov. Tudi TechRadar poroča o prvih znakih stabilizacije na maloprodajnem trgu, kjer se nekateri kompleti RAM-a že rahlo cenijo.

Gre za prvi konkreten signal, da je trg dosegel vrh po izjemno agresivni rasti v zadnjih mesecih.

Zakaj prihaja do umiritve?

Razlogi za trenutno ohlajanje so večplastni. Investopedia izpostavlja predvsem tehnološke izboljšave pri uporabi pomnilnika v sistemih AI, ki omogočajo učinkovitejšo rabo virov. Poleg tega so investitorji postali previdnejši, kar se odraža tudi v ohlajanju delnic podjetij iz pomnilniškega sektorja.

Hkrati se rast povpraševanja sicer nadaljuje, vendar ni več tako eksplozivna kot konec leta 2025, kar zmanjšuje pritisk na dobavne verige.

Cene ostajajo visoke

Kljub trenutnemu padcu strokovnjaki opozarjajo, da to še ne pomeni vrnitve na ravni izpred buma AI. Analize, objavljene na Edge AI Vision, kažejo, da bo povpraševanje po pomnilniku zaradi umetne inteligence ostalo visoko tudi v prihodnjih letih.

Proizvodne kapacitete so še vedno v veliki meri usmerjene v segmente AI, kar pomeni, da bo ponudba za potrošniški trg omejena.

Kaj to pomeni za uporabnike?

Za končne uporabnike trenutna situacija pomeni predvsem to, da so nadgradnje računalnikov še vedno dražje kot pred letom dni. Največji pritisk ostaja na modulih DDR5 in večjih kapacitetah.

Kljub temu bi lahko bilo trenutno obdobje rahlega padca cen kratkoročna priložnost za nakup, saj dolgoročni trendi še vedno kažejo na relativno visoke cene.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
RAM umetna inteligenca cene pomnilnika AI tehnologija RAM cene DRAM HBM pomnilnik trg pomnilnikov cene RAM-a pomnilnik
