Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!

Nika Prevc piše zgodovino

Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil

Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka

Izlet v divjino, ki očeta in sina pahne v boj za preživetje

Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati

Google Play uporabnikom pogosto ne prikaže jasnih cen aplikacij, temveč le splošno oznako nakupi v aplikaciji. Zakaj to povzroča frustracije in kako se primerja z Applovim App Storom?
Zato naši možgani še vedno prekašajo umetno inteligenco

Nova raziskava razkriva, kako človeški možgani z modularno zasnovo nevronskih enot, poimenovanih 'kognitivne Lego kocke', dosegajo ključno prednost pred umetno inteligenco.
Kateri polnilec kupiti: žični, brezžični ali magnetni?

Spodaj najdete kratek vodnik po polnilnikih in standardih.
Delodajalci bodo lahko odslej brali klepete zaposlenih

Nova posodobitev Androida omogoča delodajalcem arhiviranje sporočil RCS v Google Messages. Kaj to pomeni za zasebnost zaposlenih?
Velika nevarnost, ki bi lahko odklenila temno stran interneta

Koristite ChatGPT ali Gemini? Nova raziskava je ugotovila, kako je mogoče manipulirati varnostni mehanizem delovanja klepetalnih robotov, kar bi lahko imelo resne posledice.
Mislila je, da ji piše Brad Pitt: Ostala je brez 100.000 evrov

Upokojenka je postala žrtev prevare z lažnim Bradom Pittom. Z umetno inteligenco ustvarjene slike in lažni profili so jo prepričali v ljubezensko razmerje, ki ni obstajalo. Izgubila je več kot 100.000 evrov, a ni bila edina žrtev.
Ali se splača kupiti drag televizor z ultra visoko ločljivostjo?

Raziskovalci z Univerze v Cambridgeu v sodelovanju z Meta Reality Labs so se lotili vprašanja, koliko slikovnih pik lahko dejansko zazna človeško oko – in ali se splača kupiti drag televizor z ultra visoko ločljivostjo.
Zakaj nikoli ne sanjamo o telefonih? Znanstveniki imajo odgovor

Znanstveniki imajo zanimiv odgovor na vprašanje, zakaj se naši telefoni redko pojavijo v sanjah.
Pozabite na križanke: to bo pomladilo vaše možgane za 10 let

Presenetljiva študija kanadskih znanstvenikov je pokazala, da lahko z uporabo mobilne aplikacije pol ure dnevno pomladite svoje možgane za 10 let.
Ste v Windows 11 opazili to napako, ki upočasnjuje vaš računalnik?

Upravitelj opravil (Task Manager) v sistemu Windows 11 se je spremenil v svoj lastni virus, saj ga gumb X ne zapre več. Vendar pa je uporabniška skupnost, ki nikoli ne spi, že našla začasno rešitev.
Piratstvo se vrača: Ponoven vzpon ilegalnih vsebin

Ne glede na široko paleto pretočnih platform se ljudje v trumah vračajo nazaj k ilegalno deljenim vsebinam ... Kaj je razlog za to? Preverite.
To je prva stvar, ki se je ljudje dotaknejo zjutraj

Obenem pa je tudi zadnja, ki se je dotaknejo pred spanjem. Veste,o kateri je govora?
