Arhiv člankov
Naprave in aplikacije
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledatiGoogle Play uporabnikom pogosto ne prikaže jasnih cen aplikacij, temveč le splošno oznako nakupi v aplikaciji. Zakaj to povzroča frustracije in kako se primerja z Applovim App Storom?
Tehnologija
Zato naši možgani še vedno prekašajo umetno inteligencoNova raziskava razkriva, kako človeški možgani z modularno zasnovo nevronskih enot, poimenovanih 'kognitivne Lego kocke', dosegajo ključno prednost pred umetno inteligenco.
Naprave in aplikacije
Kateri polnilec kupiti: žični, brezžični ali magnetni?Spodaj najdete kratek vodnik po polnilnikih in standardih.
Naprave in aplikacije
Delodajalci bodo lahko odslej brali klepete zaposlenihNova posodobitev Androida omogoča delodajalcem arhiviranje sporočil RCS v Google Messages. Kaj to pomeni za zasebnost zaposlenih?
Tehnologija
Velika nevarnost, ki bi lahko odklenila temno stran internetaKoristite ChatGPT ali Gemini? Nova raziskava je ugotovila, kako je mogoče manipulirati varnostni mehanizem delovanja klepetalnih robotov, kar bi lahko imelo resne posledice.
Novice
Mislila je, da ji piše Brad Pitt: Ostala je brez 100.000 evrovUpokojenka je postala žrtev prevare z lažnim Bradom Pittom. Z umetno inteligenco ustvarjene slike in lažni profili so jo prepričali v ljubezensko razmerje, ki ni obstajalo. Izgubila je več kot 100.000 evrov, a ni bila edina žrtev.
Tehnologija
Ali se splača kupiti drag televizor z ultra visoko ločljivostjo?Raziskovalci z Univerze v Cambridgeu v sodelovanju z Meta Reality Labs so se lotili vprašanja, koliko slikovnih pik lahko dejansko zazna človeško oko – in ali se splača kupiti drag televizor z ultra visoko ločljivostjo.
Naprave in aplikacije
Zakaj nikoli ne sanjamo o telefonih? Znanstveniki imajo odgovorZnanstveniki imajo zanimiv odgovor na vprašanje, zakaj se naši telefoni redko pojavijo v sanjah.
Znanost
Pozabite na križanke: to bo pomladilo vaše možgane za 10 letPresenetljiva študija kanadskih znanstvenikov je pokazala, da lahko z uporabo mobilne aplikacije pol ure dnevno pomladite svoje možgane za 10 let.
Tehnologija
Ste v Windows 11 opazili to napako, ki upočasnjuje vaš računalnik?Upravitelj opravil (Task Manager) v sistemu Windows 11 se je spremenil v svoj lastni virus, saj ga gumb X ne zapre več. Vendar pa je uporabniška skupnost, ki nikoli ne spi, že našla začasno rešitev.
Tehnologija
Piratstvo se vrača: Ponoven vzpon ilegalnih vsebinNe glede na široko paleto pretočnih platform se ljudje v trumah vračajo nazaj k ilegalno deljenim vsebinam ... Kaj je razlog za to? Preverite.
