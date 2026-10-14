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Spletna prevara ali rešitev za nakupe: Trend lažnih naročil

Oskar Mastnak Sokolov
14. 10. 2026 03.54
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Odpreš FoodNeverComes, izbereš burger, klikneš "naroči" in čakaš. Potem te pokliče AI-dostavljavec, ki ne najde naslova. Hrane ni in je nikoli ne bo. BBC je objavil reportažo o tej indijski strani, ki je od junija zbrala 2,7 milijona obiskov. Je to pameten trik proti impulzivnemu zapravljanju ali samo nova oblika iste odvisnosti?

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Naročilo brez hrane

Za stranjo stojita 26-letna indijska razvijalca, ki sta na platformo dala 22 izmišljenih kuhinj, 327 jedi, izmišljene cene, košarico in zaključek naročila, na koncu pa še klic izgubljenega dostavljavca. Slogan pravi, da hrana nikoli ne pride, dopamin pa.

Ideja ni padla z neba. Parmar je v Mumbaju za dostavo zapravil 5.000 do 10.000 rupij na teden, torej nekje med 50 in 100 evri. Ob refleksiji je ugotovil, da pogosto sploh ni bil lačen, ampak zdolgočasen; s hrano je polnil luknjo brez dna. Ista ekipa je naredila še TripNeverLeaves, simulator potovanj, ki je zbral več kot 100.000 obiskov. Očitno smo lačni nečesa čisto drugega.

Vse se je začelo v Koreji

Indijci niso bili prvi. Park Seo-hyun je konec marca v Južni Koreji zagnal FoodNeverArrives, ki je imel sredi junija okoli 30.000 uporabnikov na teden. Sledile so strani za lažno nakupovanje, na primer DopamineCart po vzoru Amazona, kjer v košarico brez slabe vesti vržeš uro Patek Philippe za več deset tisoč evrov. Psihologija temu pravi nadomestno zadovoljstvo brez obžalovanja, ki ga tako pogosto čutimo po zapravljanju.

Na spletu Slovenci največ kupujemo oblačila, čevlje in modne dodatke.
Na spletu Slovenci največ kupujemo oblačila, čevlje in modne dodatke. FOTO: Adobe Stock

Dopamin ni užitek

Opozoriti velja, da je internetna interpretacija dopamina pomanjkljiva. Gre za molekulo, ki možganom reče "še", ne nujno "to je prijetno". Že pričakovanje nagrade lahko postane zasvojljivo. Po tej logiki lahko take strani krepijo iste možganske poti, ki naj bi jih obšle, pri mladih, ki so glavne stranke takšnih digitalnih trikov, pa so možgani še bolj dovzetni za zasvojenost, saj prefrontalni korteks, ki deluje kot zavora, ni dokončno razvit.

Nagrada torej ni hrana ali paket, ki nas čaka pred vrati, ampak ritual: brskanje, košarica, sledenje dostavi. Podobno kot brezplačne igre v spletni igralnici nas tudi sam ritual spletnega nakupovanja brez zapravljanja lahko spravi še bolj globoko v zasvojenost.

Kaj to pomeni pri nas

Na spletu Slovenci največ kupujemo oblačila, čevlje in modne dodatke. Lažne spletne strani, ki bi nahranile našo odvisnost, se pri nas še niso pojavile. To pa ne pomeni, da morate iskati tujo alternativo. Že če v pravi spletni trgovini napolnite košarico in počakate dva dni, se želja po večini produktov konkretno zmanjša. Želimo si rituala. Lažna spletna naročila nas v prvi vrsti spomnijo na to, kar sploh kupujemo: občutek pred nakupom in pričakovanje izdelka, sama vsebina pa je postranskega pomena. Če te pomiri lažno naročilo, lakota nikoli ni bila problem.

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