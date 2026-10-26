Nekateri brez tega ne zdržijo niti dneva. Drugi živijo povsem drugače

Nekdo potrebuje le osnovne storitve, drugi želi imeti vedno na voljo dovolj izbire, tretji pa prisega na vse, kar ponuja sodobni digitalni svet. In prav način, kako uporabljamo internet, televizijo in druge digitalne storitve, lahko razkrije marsikaj o našem življenjskem slogu. Ste se kdaj vprašali, v katero skupino spadate?

Minimalist: Zakaj bi komplicirali, če ni treba?

Če ste med tistimi, ki tehnologijo uporabljajo predvsem takrat, ko jo potrebujejo, ste najverjetneje digitalni minimalist. Zjutraj na telefonu preverite vreme in novice, čez dan odgovorite na nekaj sporočil, zvečer pa si radi ogledate dobro oddajo ali film. Ne potrebujete desetih aplikacij za isto stvar, najnovejših naprav ali neštetih televizijskih programov. Pomembno vam je predvsem, da imate pri roki tisto, kar dejansko uporabljate. Verjetno ste tudi tisti, ki ob predstavitvi najnovejšega pametnega telefona najprej pomisli, ali je res toliko boljši od tistega, ki ga že imate. Medtem ko prijatelji razpravljajo o novih tehnoloških funkcijah, vas bolj zanima, ali naprava deluje zanesljivo in brez zapletov. Podobno razmišljate tudi pri drugih digitalnih storitvah. Zakaj bi plačevali za nekaj, česar nikoli ne uporabljate? Za takšen življenjski slog je lahko zanimiv paket NAJS iz prenovljene ponudbe T-2. Namenjen je uporabnikom, ki pri izbiri digitalnih storitev prisegajo na preprostost in želijo ponudbo prilagoditi svojim vsakodnevnim potrebam. Navsezadnje ni treba, da je vse zapleteno, da bi bilo dobro.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

Vsestranski uporabnik: Malo službe, malo zabave in veliko dogajanja

Vaš dan se začne s pogledom na telefon, nadaljuje z elektronsko pošto, sestanki in sporočili, zaključi pa z ogledom priljubljene serije ali pomembne športne tekme. Internet uporabljate za delo, komunikacijo, zabavo in številna opravila, ki si jih danes brez digitalnih storitev težko predstavljamo. Niste nujno tehnološki navdušenec, vendar dobro veste, koliko možnosti vam tehnologija ponuja. Doma je dogajanje še nekoliko bolj pestro. Medtem ko vi spremljate nogometno tekmo, partnerka gleda svojo najljubšo oddajo, nekdo drug pa na računalniku igra videoigre. Morda vmes še kdo opravlja videoklic ali na telefonu spremlja družbena omrežja. Vsak ima svoje interese in pričakovanja, zato je pomembno, da lahko digitalne storitve sledijo različnim navadam članov gospodinjstva. Če ste se prepoznali v tem opisu, vas utegne zanimati EKSTRA NAJS. Gre za enega od treh novih paketov T-2, ki ponuja drugačen nabor vključenih storitev kot osnovni NAJS. Takšna izbira je lahko zanimiva predvsem za uporabnike, ki želijo več možnosti in digitalne storitve uporabljajo na različnih področjih svojega življenja.

Digitalni navdušenec: Ko tehnologije ni nikoli preveč

Če se pri vas doma vedno najde prostor za še eno pametno napravo, ste verjetno pravi digitalni navdušenec. Spremljate tehnološke novosti, poznate najnovejše serije, radi preizkušate videoigre in veste, kako pomembna je dobra internetna povezava. Vaš televizor ni namenjen zgolj spremljanju večernih poročil, računalnik pa že dolgo ni samo pripomoček za delo. Digitalni svet je za vas prostor zabave, raziskovanja in novih doživetij. Vaš popoln večer je lahko videti precej drugače kot pri minimalistu. Na velikem zaslonu spremljate napeto tekmo, pozneje si privoščite filmski maraton, pred spanjem pa morda odigrate še nekaj partij priljubljene videoigre. Medtem so z internetom povezani tudi telefoni, tablice in druge naprave. In če doma živi več ljudi s podobnimi navadami, je lahko digitalno dogajanje skoraj tako živahno kot v manjšem tehnološkem centru. Za vse, ki si želijo bogatejše digitalne izkušnje in široke izbire storitev, je v prenovljeni ponudbi T-2 na voljo FUL NAJS. Gre za najobsežnejšega med tremi paketi, ki nagovarja uporabnike z večjimi potrebami po digitalnih storitvah. Ker včasih ni lepšega kot vedeti, da imate za svoje najljubše aktivnosti na voljo veliko možnosti.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

Različne navade, različne potrebe – kaj pa je za vas NAJS?

Čeprav smo opisali tri tipe uporabnikov, se večina ljudi verjetno prepozna v več kot enem. Morda med tednom internet uporabljate predvsem za delo, ob koncih tedna pa se spremenite v pravega ljubitelja filmov, serij in športnih prenosov. Prav tako se naše potrebe spreminjajo skozi različna življenjska obdobja. Kar je nekoč zadostovalo posamezniku, danes morda ne ustreza več gospodinjstvu z več člani. Prav iz teh razlik izhaja tudi nova ponudba T-2, predstavljena v okviru kampanje "Življenje je NAJS". Paketi NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS omogočajo izbiro med različnimi kombinacijami vključenih storitev, odvisno od tega, kakšne so uporabnikove navade in pričakovanja. V ospredju tako ni zgolj tehnologija, temveč predvsem vprašanje, kako jo uporabljamo v vsakdanjem življenju.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika