Vse deluje brez težav, dokler se ne zgodi to: 5 napak pri izbiri interneta

1. Osredotočamo se samo na hitrost interneta

Ko izbiramo internetni paket, je hitrost običajno ena prvih stvari, ki pritegne našo pozornost. Višje številke se na prvi pogled zdijo boljša izbira, zato hitro pomislimo, da potrebujemo najhitrejšo povezavo. A v resnici ni vedno tako. Nekdo, ki internet uporablja predvsem za brskanje po spletu in občasno gledanje filmov, ima povsem drugačne potrebe kot nekdo, ki redno prenaša velike datoteke ali ustvarja spletne vsebine. Pomembno je tudi, kaj na spletu počnemo in koliko dejavnosti poteka istočasno. Če med videokonferenco nekdo drug spremlja film v visoki ločljivosti, tretji pa prenaša večje datoteke, so zahteve drugačne kot pri običajnem brskanju. Pri tem hitrost prenosa ni edino merilo dobre uporabniške izkušnje. Za spletne igre je denimo pomembna tudi odzivnost povezave, pri delu od doma pa hitrost pošiljanja datotek. Pred izbiro paketa zato razmislite, za katere dejavnosti internet najpogosteje uporabljate. Ali pogosto delate od doma? Redno spremljate pretočne vsebine? Igrate spletne igre? Odgovori na ta vprašanja vam bodo pri izbiri koristili precej bolj kot zgolj primerjanje številk v ponudbi.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

2. Pozabimo, da interneta ne uporabljamo sami

Morda ste s svojo internetno povezavo povsem zadovoljni, dokler doma niste sami. Toda ko se popoldne vsi vrnejo iz službe in šole, se začne povsem drugačna zgodba. Eden želi pogledati najnovejšo epizodo serije, drugi mora opraviti videoklic, tretji pa se ravno pripravlja na spletno igro s prijatelji. Internet mora zdaj podpirati več različnih dejavnosti hkrati. Pri izbiri paketa pogosto razmišljamo predvsem o svojih potrebah, ne pa o navadah celotnega gospodinjstva. Danes imamo doma poleg telefonov in računalnikov še pametne televizorje, tablice in igralne konzole. Vendar več naprav še ne pomeni samodejno, da potrebujemo najdražji paket. Pomembnejše je, koliko jih internet aktivno uporablja istočasno in za kakšne namene. Dober začetek je preprost pregled vsakdanjih navad. Koliko ljudi uporablja internet? Ali kdo redno dela od doma? Se zvečer pogosto hkrati predvajajo filmi, igrajo igre in opravljajo videoklici? Prav takšna vprašanja pomagajo ugotoviti, kakšne storitve gospodinjstvo dejansko potrebuje. Pri tem je koristno preveriti tudi različne možnosti internetnih in televizijskih paketov, ki jih je mogoče prilagoditi potrebam gospodinjstva.

3. Za vse težave krivimo internetnega operaterja

Se vam je že zgodilo, da je internet v dnevni sobi deloval brezhibno, v spalnici ali na terasi pa je povezava postala občutno slabša? Marsikdo ob tem najprej pomisli, da ima prepočasen internetni paket. Toda razlog se lahko skriva drugje. Debele stene, razporeditev prostorov in oddaljenost od usmerjevalnika lahko vplivajo na kakovost brezžičnega signala. Posebno pozornost velja nameniti postavitvi usmerjevalnika. Če je ta skrit v omari ali postavljen v kotu stanovanja, signal morda ne doseže vseh prostorov enako dobro. V večjih hišah je lahko smiselna tudi dodatna oprema za boljšo pokritost z brezžičnim omrežjem. Še tako zmogljiv internetni paket namreč ne more sam odpraviti vseh težav domačega omrežja. Preden se odločite za dražji paket, zato preverite, kje in kdaj se težave pojavljajo. Če je povezava slaba samo v določenih prostorih, je morda rešitev v boljši postavitvi usmerjevalnika. Če težave opažate na več napravah tudi ob dobrem signalu, pa je smiselno preveriti še kakovost internetne povezave.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

4. Pri izbiri televizije gledamo samo število programov

Čeprav imamo danes na voljo številne pretočne platforme, televizija ostaja pomemben del domače zabave. Še posebej takrat, ko je na sporedu pomembna športna tekma ali dober film. Toda pri izbiri televizijskega paketa se pogosto osredotočamo predvsem na število programov. Večja številka se zdi privlačna, vprašanje pa je, koliko teh programov bomo v resnici gledali. Pomislite na svoje večerne navade. Ali radi spremljate športne prenose? So vam pomembnejši filmi, dokumentarne oddaje ali otroške vsebine? Morda televizije skoraj nikoli ne gledate v živo, saj si najljubše oddaje raje ogledate takrat, ko imate čas. V takšnem primeru je lahko funkcija časovnega zamika precej pomembnejša od dodatnih programov, ki jih nikoli ne boste vključili. Pred izbiro zato preverite, katere televizijske vsebine in funkcionalnosti paket vključuje. Poleg programske sheme so lahko pomembni tudi ogled za nazaj, spremljanje televizije na različnih napravah in dostop do filmskih vsebin. Prava izbira ni nujno tista z največ programi, temveč tista, ki se najbolje ujema z vašimi navadami. Prav zato je smiselno primerjati pakete z različnimi televizijskimi vsebinami in preveriti, kaj dejansko ponujajo.

5. Primerjamo samo ceno, ne pa tudi tega, kaj dobimo

Cena ima pri izbiri internetnega paketa pomembno vlogo. Ko zagledamo privlačno mesečno naročnino, nas hitro zamika, da bi se odločili za najugodnejšo ponudbo. Toda dva paketa s podobno ceno se lahko precej razlikujeta po vključenih storitvah, televizijskih vsebinah, mobilni telefoniji in dodatnih ugodnostih. Pomembno je preveriti, ali gre za promocijsko ali redno ceno, koliko časa velja morebitni popust in kakšni so pogoji vezave. Razmislite tudi, katere storitve že plačujete posebej. Če poleg domačega interneta uporabljate še televizijo in več mobilnih naročnin, je lahko skupni paket zanimiva možnost. Po drugi strani pa nima smisla plačevati za storitve, ki jih ne potrebujete. Najbolj smiselno je zato primerjati celotno ponudbo in ne zgolj mesečnega zneska. Preverite, kaj je vključeno, kaj bi morali doplačati in ali so storitve na voljo na vašem naslovu. Tako boste lažje našli rešitev, ki ustreza vašemu gospodinjstvu. Pri tem si lahko pomagate tudi s pregledom prenovljene ponudbe T-2, ki omogoča izbiro med različnimi kombinacijami storitev.

Kako torej izbrati paket, ki vam bo res ustrezal?

Univerzalnega odgovora ni, saj se potrebe posameznikov, parov in družin precej razlikujejo. Nekdo potrebuje predvsem zanesljivo povezavo za vsakodnevno uporabo, drugi si želi bogatejše televizijske ponudbe, tretjemu pa največ pomeni, da ima internet, televizijo in mobilno telefonijo združene v enem paketu. Pri izbiri zato ni najpomembnejše, koliko storitev lahko dobimo, temveč katere bomo dejansko uporabljali. Prav na različne potrebe sodobnih gospodinjstev odgovarja tudi prenovljena ponudba T-2, ki je v okviru kampanje "Življenje je NAJS" predstavil tri pakete: NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS. Paket NAJS združuje internet in televizijo, EKSTRA NAJS prinaša širšo televizijsko ponudbo in vključeno mobilno naročnino, FUL NAJS pa dodaja še bogatejše televizijske vsebine in dve mobilni naročnini. Tako lahko uporabniki izbirajo glede na svoje navade in potrebe gospodinjstva.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika