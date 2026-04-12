Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0

Internet smo zgradili ljudje, zdaj pa na njem pretežno domujejo algoritmi, mi pa smo postali manjšina. Kako smo prišli od statičnih HTML-strani do sveta, kjer se stroji pogovarjajo med sabo? Predstavljamo kratko zgodovino štirih generacij spleta in pojasnimo, zakaj se utopija obilja in povezanosti, ki nam je bila obljubljena, zdi vse manj realna.

Od branja do pisanja

Web 1.0, od zgodnjih devetdesetih do približno leta 2004, je bil internet za branje. Ogromna digitalna knjižnica, v kateri si informacije lahko bral, a jih nisi mogel komentirati, deliti ali ustvarjati. GeoCities, osebne spletne strani, Yahoo! direktorij. Nato je prišel Web 2.0 in vse spremenil. Facebook, YouTube, Twitter, Reddit, uporabniki smo postali aktivni soustvarjalci spletnega dogajanja. Komentarji, všečki, deljenje. Internet je postal interaktiven. Web 1.0 je bil "beri", Web 2.0 pa "beri + piši". Ljudje smo dobili način, da z nekaj kliki in malo truda najdemo svojo publiko. Dobili smo glas, korporacije pa so hitro ugotovile, kako ta glas monetizirati.

Obljuba decentralizacije

Nekje med letoma 2018 in 2023 je prišla obljuba Web 3.0. Kripto, blockchain, decentralizacija. Uporabniki bodo lastniki svojih podatkov, ne Big Tech. NFT-ji, pametne pogodbe, decentralizirane aplikacije. Vse to naj bi nam prineslo svobodo. Resnica je precej bolj mlačna. Večina projektov Web 3.0 ni rešila nobenega problema navadnega uporabnika. Kripto je postal največji spletni kazino, NFT-balon je počil, pomanjkanje praktične uporabnosti za povprečnega človeka pa je predstavljalo zadnji žebelj v krsto sicer plemenite ideje. Web 3.0 naj bi bil "beri + piši + bodi lastnik". V teoriji. V praksi je bil predvsem "beri + piši + igraj na srečo".

Internet je umrl

In zdaj smo pri Web 4.0. Agenti UI prevzamejo ustvarjanje vsebine, interakcije in celo trgovanje. Aktivna udeleženost posameznikov je vse manj pomembna, vse bolj postajamo samo pasivno občinstvo. Boti ustvarjajo lažne oglede na družbenih omrežjih, več kot polovico daljših objav na Linkedinu naj bi napisala umetna inteligenca. Tudi velika imena, kot sta Alexis Ohanian, soustanovitelj Reddita, in Sam Altman iz OpenAI, vse večkrat javno izpostavijo, da se teorija mrtvega spleta vse bolj uresničuje. Ta teorija zarote s 4chana iz leta 2021, da je večina interneta že umetno generirana, zdaj dobiva novo ime. Kripto in UI-podjetniki ta korak promovirajo kot napredek, čeprav v resnici opisuje internet brez ljudi (ki jim je bil prvotno namenjen!).

Utopija ali distopija?

Na papirju napredek umetne inteligence niti ne zveni slabo. Agenti UI namesto nas iščejo informacije, kupujejo, filtrirajo vsebino. Internet postane pameten in prilagojen. A če 57 % vsega besedila na internetu že ustvari UI, kdo sploh še piše za ljudi? Študije dokazujejo, da modeli UI, ko se učijo na vsebini, generirani z UI, postopoma degradirajo (izgubljajo raznolikost in kakovost). Internet sam sebe zastruplja z generirano vsebino, kakovostnih podatkov, na katerih bi lahko trenirali naše bote, pa je vse manj. Ljudje padanje kakovosti zaznajo in se vse bolj umikajo na Substack, podkaste, v zaprte skupnosti. Človeška vsebina, ki je ustvarila splet, postaja premijski produkt. Internet je v tridesetih letih prešel od enostavnih statičnih strani do ekosistema, kjer se stroji pogovarjajo med sabo. Vsaka generacija je obljubljala več svobode in skok v napredek, v praksi pa smo kot uporabniki postali vse bolj pasivni in nepomembni členi v sistemu. Web 4.0 je prva nova različica, ki večino uporabnikov (upravičeno?) navda z nelagodjem. Vojno s stroji smo izgubili, ne da bi se sploh zavedali, da se je odvijala. Človeška vsebina bo na spletu še obstajala, a bo iz glavnega stebra začela postajati vse bolj nišen premijski produkt, za katerega bo treba plačati. Boste pripravljeni odpreti denarnico?

