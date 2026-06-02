GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja

GTA 6 ostaja najbolj pričakovana igra na svetu

Franšiza Grand Theft Auto že več kot dve desetletji velja za eno najuspešnejših v zgodovini videoiger. Peti del, GTA V, je izšel leta 2013 in se po podatkih podjetja Take-Two Interactive prodal v več kot 215 milijonih izvodov, zaradi česar sodi med najbolje prodajane igre vseh časov. Prav zato so pričakovanja glede GTA 6 izjemno visoka. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za verjetno najbolj pričakovan izid v sodobni zgodovini videoiger, saj igralci na nadaljevanje čakajo že več kot desetletje. V zadnjih mesecih je zanimanje še dodatno naraslo zaradi novih napovednikov, razkritih podrobnosti o zgodbi in številnih ugibanj o velikosti odprtega sveta.

Kdaj izide GTA 6?

Ena največjih tem med igralci ostaja datum izida. Rockstar Games je sprva načrtoval prihod igre leta 2025, vendar je bil projekt večkrat prestavljen. Po uradnih informacijah podjetja Rockstar Games je bil izid najprej premaknjen na 26. maj 2026. Kasneje je sledila nova zamuda, zato je trenutno uradni datum izida določen za 19. november 2026 – izšel bo na konzolah PlayStation 5 in Xbox Series X ter Xbox Series S. Čeprav so številni igralci razočarani zaradi dodatnega čakanja, vodstvo podjetja Take-Two Interactive poudarja, da želijo razvijalci izdelek dokončati na najvišji možni ravni kakovosti.

Vice City se vrača v sodobni podobi

Med najbolj zanimivimi novostmi je vrnitev legendarnega Vice Cityja, ki ga starejši igralci dobro poznajo iz kultne igre GTA: Vice City. Tokrat bo dogajanje postavljeno v sodobno različico izmišljene ameriške zvezne države Leonida. Po navedbah razvijalcev bo svet igre največji in najbolj podroben doslej. Napovedniki prikazujejo živahna mestna območja, obalne kraje, nacionalne parke, podeželske regije in številne nove lokacije. Razvijalci obljubljajo bolj realistično umetno inteligenco, naprednejše vedenje prebivalcev in bolj dinamičen odprti svet.

Glavna junaka sta Jason in Lucia

Veliko pozornosti sta pritegnila tudi glavna lika zgodbe. Rockstar je potrdil, da bosta igralca spremljala kriminalni par Jasona Duvala in Lucio Caminos. Po informacijah, ki jih razkriva drugi uradni napovednik, njuna zgodba spominja na sodobno različico razvpitega kriminalnega para Bonnie in Clyde. Oba se znajdeta sredi obsežne zarote, ki se razteza čez celotno Leonido. Strokovnjaki portala GamesRadar menijo, da bo prav odnos med glavnima junakoma eden ključnih elementov zgodbe, saj Rockstar prvič tako močno gradi pripoved okoli partnerske dinamike.

Igralci množično spremljajo vsako novico

Spletne skupnosti, družbena omrežja in forumi so v zadnjih tednih preplavljeni z razpravami o GTA 6. Po poročanju portala PC Gamer so bili številni oboževalci še posebej razočarani konec maja, saj je bil 26. maj sprva predviden kot datum izida igre. Nekateri najbolj zvesti igralci so celo obiskali trgovine z videoigrami, čeprav je bil izid že prestavljen na november. Na platformi Reddit vsak dan nastanejo tisoči novih objav, v katerih uporabniki analizirajo podrobnosti iz napovednikov, ugibajo o prihodnjih funkcijah in razpravljajo o morebitni ceni igre.

Bo GTA 6 podrl vse rekorde?

Analitiki pričakujejo, da bo GTA 6 postal eden največjih komercialnih uspehov v zgodovini zabavne industrije. Po poročanju finančnega medija CNBC vlagatelji že več let spremljajo razvoj igre, saj predstavlja najpomembnejši projekt podjetja Take-Two Interactive. Vsaka sprememba datuma izida vpliva tudi na gibanje vrednosti delnic podjetja. Številni strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko igra že v prvih dneh ustvarila rekordne prihodke. Poleg prodaje osnovne igre se pričakuje tudi izjemno uspešen spletni način igranja, ki bi lahko postal naslednik izredno priljubljenega GTA Online. Dodatno zanimanje ustvarjajo govorice o morebitni višji prodajni ceni, vendar Rockstar uradne cene za zdaj še ni razkril. Rockstar Games za zdaj ostaja previden pri razkrivanju novih informacij, vendar zanimanje javnosti ne pojenja. Vsak nov napovednik, fotografija ali izjava razvijalcev sproži val odzivov po vsem svetu. Prav zato številni poznavalci industrije menijo, da GTA 6 ni zgolj nova videoigra, temveč eden največjih medijskih dogodkov desetletja. Če bo Rockstar izpolnil visoka pričakovanja igralcev, bi lahko Grand Theft Auto VI postavil nove standarde za celotno industrijo videoiger in ponovno dokazal, zakaj velja za eno najvplivnejših franšiz vseh časov.