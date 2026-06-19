Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar

Zemljevidi že dolgo niso več zgolj navigacijsko orodje, temveč celovit pomočnik pri načrtovanju poti, potovanj in vsakodnevne mobilnosti.

Ena najbolj uporabnih možnosti je uporaba zemljevidov brez internetne povezave. Kot navajajo pri Google Support in drugih tehnoloških virih, lahko uporabnik prenese območje in ga uporablja za osnovno navigacijo tudi tam, kjer ni signala ali mobilnih podatkov.

Google Zemljevidi prikazujejo tudi podatke o obiskanosti lokacij skozi dan. Kot pišejo pri Android Authority, funkcija "popular times" omogoča vpogled v najbolj obremenjene ure, kar pomaga pri izbiri časa obiska restavracij, trgovin ali turističnih točk.

Pri večjih objektih, kot so nakupovalna središča ali hoteli, aplikacija pogosto prikaže vhod, bližnja parkirišča in možnost shranjevanja lokacije avtomobila. Kot poročajo strokovnjaki iz TechRadar, je to ena ključnih funkcij za mestna potovanja, kjer je orientacija pogosto težavna.

Kot navajajo v tehnoloških analizah portala The Verge, aplikacija ponuja tudi napredne možnosti načrtovanja, ki presegajo osnovno navigacijo in so namenjene predvsem varčnejši ter učinkovitejši vožnji.

Ena izmed funkcij omogoča izbiro poti, ki porabi manj goriva ali električne energije. Sistem pri tem upošteva promet, klance in vrsto ceste ter predlaga bolj učinkovito alternativo, kar je še posebej koristno na daljših relacijah.

Za voznike električnih avtomobilov Google Zemljevidi prikazujejo tudi polnilne postaje, ki so združljive z določenim modelom vozila. Kot poročajo pri TechRadar, je mogoče preveriti razpoložljivost in hitrost polnjenja v realnem času.

Google Zemljevidi tako niso več le navigacija, temveč celovit digitalni pomočnik.

Pri vozilih, ki podpirajo Google integracijo, je mogoče načrt poti pripraviti na telefonu in ga poslati neposredno v avtomobilski sistem. To zmanjšuje čas nastavitev in omogoča hitrejši začetek vožnje.

Navigacija znotraj letališč in objektov

Google Zemljevidi omogočajo tudi pregled letališč, kjer lahko uporabnik poišče restavracije, trgovine ali izhode. Kot pišejo pri različnih potovalnih virih, je to posebej uporabno na večjih mednarodnih letališčih.

Rezervacije in restavracije

Na določenih lokacijah je mogoče rezervirati mizo neposredno prek aplikacije, če ima restavracija vključeno podporo za to funkcijo. S tem se izogneš dodatnim telefonskim klicem ali obisku spletnih strani.

Skupno načrtovanje poti

Uporabniki lahko ustvarijo skupne sezname destinacij, kjer več oseb dodaja predloge in glasuje. Kot poročajo tehnološki viri, je to ena najbolj priljubljenih funkcij pri skupinskih potovanjih.

Pogled v preteklost in dodatni podatki

S funkcijo Street View je mogoče videti, kako so se lokacije spreminjale skozi čas, medtem ko dodatni sloji v aplikaciji prikazujejo tudi kakovost zraka ali druge okoljske podatke.

Google Zemljevidi tako niso več le navigacija, temveč celovit digitalni pomočnik, ki združuje potovanja, načrtovanje in vsakodnevne informacije v eni aplikaciji. Prav te skrite funkcije pogosto naredijo največjo razliko pri uporabniški izkušnji.