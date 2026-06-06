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Gaming
Tehnologija

Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti

B.R.
06. 06. 2026 03.29
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Gaming industrija je znova pokazala, da se razvija hitreje kot kdaj koli prej. Od novih konzolnih konceptov in večjih predstavitev do napredka v prenosnem gamingu in strojni opremi – največji igralci v panogi postavljajo temelje za prihodnost videoiger.

Gaming industrija v prelomnem trenutku

Največji igralci v industriji se pripravljajo na naslednji velik preskok. Xbox išče novo identiteto, PlayStation krepi ekskluzive, proizvajalci strojne opreme pa agresivno vlagajo v handheld segment (kategorijo naprav, ki jih uporabnik drži v roki).

Če se trend nadaljuje, bo naslednjih nekaj let eno najbolj dinamičnih obdobij v zgodovini videoiger.

Gaming industrija je znova pokazala, da se razvija hitreje kot kdaj koli prej.
Gaming industrija je znova pokazala, da se razvija hitreje kot kdaj koli prej. FOTO: Shutterstock

Xbox in nova generacija: "Project Helix" odpira novo poglavje

Microsoft je razkril koncept nove generacije Xboxa pod imenom Project Helix, ki naj bi združeval PC in konzolni gaming v enem sistemu.

Kot izpostavlja TechRadar, gre za pomemben premik v smeri platforme, kjer igre ne bodo več omejene na eno napravo, ampak bodo del enotnega ekosistema.

Nova filozofija Xboxa:

- združitev Xbox in PC iger

- večja fleksibilnost igranja

- manj klasičnih omejitev konzol

Analitiki dodajajo, da bi to lahko pomenilo enega največjih premikov v zgodovini Xbox blagovne znamke.

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PlayStation State of Play: Sony pripravlja velike napovedi

Sony bo v okviru dogodka State of Play, kot poroča Shacknews, predstavil nove igre in vpoglede v projekte za prihodnost PlayStation 5 in naslednje generacije.

Dogodek prihaja v ključnem trenutku, ko Sony po ocenah TechRadarja potrebuje nove močne ekskluzive in svežo energijo za svojo platformo.

Kaj lahko pričakujemo:

- nove AAA igre

- prvi gameplay posnetki prihajajočih naslovov

- več informacij o velikih Sonyjevih franšizah

Industrija pričakuje, da bo Sony še naprej močno stavil na zgodbo in single-player izkušnje.

Največji igralci v industriji se pripravljajo na naslednji velik preskok.
Največji igralci v industriji se pripravljajo na naslednji velik preskok. FOTO: Shutterstock

Handheld revolucija: ASUS ROG Xbox Ally X20

Kot poroča PC Gamer, je ASUS na sejmu Computex predstavil ROG Xbox Ally X20, novo generacijo prenosne gaming naprave, ki že vzbuja veliko pozornosti v industriji.

Naprava prinaša:

- večji 7,4-palčni zaslon

- OLED tehnologijo z visoko svetilnostjo

- 120Hz osveževanje

- izboljšane kontrole in odzivnost

Posebnost je tudi možnost paketa z AR očali, kar nakazuje smer razvoja v bolj "immersive" gaming.

Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi.
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi. FOTO: Shutterstock

Intel vstopa v handheld boj: novi Arc G3 čipi

Intel je predstavil Arc G3 in G3 Extreme čipe, namenjene prav handheld gaming napravam.

Novi čipi prinašajo:

- večjo energetsko učinkovitost

- boljše grafične zmogljivosti

- podporo AI upscalingu

- stabilnejše FPS-je v AAA igrah

S tem Intel neposredno stopa v boj z AMD, ki je doslej dominiral v segmentu prenosnega gaminga.

Zakaj je to pomembno za prihodnost gaminga?

Kot poudarjajo analitiki pri The Verge, postane jasno, da se industrija premika v več ključnih smeri:

- združevanje platform (Xbox + PC)

- boj konzol za identiteto in ekskluzive

- eksplozija handheld naprav

- razvoj specializiranih čipov za prenosni gaming

Gaming se tako ne razvija le postopoma – temveč doživlja strukturno spremembo načina igranja.

Viri: The Verge, TechRadar, PC Gamer

Razlagalnik

Izraz 'AAA' (izgovori se 'trojni A') se v videoigričarski industriji uporablja za igre, ki jih razvijajo in distribuirajo velika, uveljavljena podjetja z visokimi proračuni. Te igre so pogosto označene kot 'blockbusterji', saj vključujejo ogromne ekipe razvijalcev, večletne cikle produkcije ter visoke stroške trženja. Cilj teh projektov je doseči široko občinstvo in zagotoviti visoko kakovost produkcije, kar se odraža v napredni grafiki, kompleksnem zvočnem oblikovanju in obsežni vsebini.

AI upscaling ali umetno inteligentno povečevanje ločljivosti je tehnika, pri kateri programska oprema s pomočjo algoritmov umetne inteligence analizira sliko v nižji ločljivosti in jo inteligentno 'dopolni' do višje ločljivosti. To omogoča, da naprava, kot je prenosna konzola, prikazuje sliko visoke kakovosti (na primer 4K), čeprav jo dejansko izračuna pri nižji ločljivosti. S tem se znatno poveča število sličic na sekundo (FPS), kar zagotavlja bolj tekoče igranje brez prekomerne obremenitve strojne opreme.

OLED pomeni 'Organic Light-Emitting Diode' oziroma organska svetleča dioda. Za razliko od tradicionalnih LCD zaslonov, ki potrebujejo zunanjo osvetlitev ozadja, vsaka pika (pixel) na OLED zaslonu oddaja svojo lastno svetlobo. To omogoča prikaz popolnoma črne barve, saj se posamezni piksli lahko popolnoma izklopijo, kar ustvari neskončen kontrast in izjemno živahne barve. Zaradi teh lastnosti so OLED zasloni izjemno priljubljeni pri prenosnih napravah, saj ponujajo vrhunsko vizualno izkušnjo in so pogosto energetsko učinkovitejši pri prikazovanju temnih vsebin.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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