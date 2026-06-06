Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti

Gaming industrija v prelomnem trenutku

Največji igralci v industriji se pripravljajo na naslednji velik preskok. Xbox išče novo identiteto, PlayStation krepi ekskluzive, proizvajalci strojne opreme pa agresivno vlagajo v handheld segment (kategorijo naprav, ki jih uporabnik drži v roki). Če se trend nadaljuje, bo naslednjih nekaj let eno najbolj dinamičnih obdobij v zgodovini videoiger.

icon-expand Gaming industrija je znova pokazala, da se razvija hitreje kot kdaj koli prej. FOTO: Shutterstock

Xbox in nova generacija: "Project Helix" odpira novo poglavje

Microsoft je razkril koncept nove generacije Xboxa pod imenom Project Helix, ki naj bi združeval PC in konzolni gaming v enem sistemu. Kot izpostavlja TechRadar, gre za pomemben premik v smeri platforme, kjer igre ne bodo več omejene na eno napravo, ampak bodo del enotnega ekosistema. Nova filozofija Xboxa: - združitev Xbox in PC iger - večja fleksibilnost igranja - manj klasičnih omejitev konzol Analitiki dodajajo, da bi to lahko pomenilo enega največjih premikov v zgodovini Xbox blagovne znamke.

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PlayStation State of Play: Sony pripravlja velike napovedi

Sony bo v okviru dogodka State of Play, kot poroča Shacknews, predstavil nove igre in vpoglede v projekte za prihodnost PlayStation 5 in naslednje generacije. Dogodek prihaja v ključnem trenutku, ko Sony po ocenah TechRadarja potrebuje nove močne ekskluzive in svežo energijo za svojo platformo. Kaj lahko pričakujemo: - nove AAA igre - prvi gameplay posnetki prihajajočih naslovov - več informacij o velikih Sonyjevih franšizah Industrija pričakuje, da bo Sony še naprej močno stavil na zgodbo in single-player izkušnje.

icon-expand Največji igralci v industriji se pripravljajo na naslednji velik preskok. FOTO: Shutterstock

Handheld revolucija: ASUS ROG Xbox Ally X20

Kot poroča PC Gamer, je ASUS na sejmu Computex predstavil ROG Xbox Ally X20, novo generacijo prenosne gaming naprave, ki že vzbuja veliko pozornosti v industriji. Naprava prinaša: - večji 7,4-palčni zaslon - OLED tehnologijo z visoko svetilnostjo - 120Hz osveževanje - izboljšane kontrole in odzivnost Posebnost je tudi možnost paketa z AR očali, kar nakazuje smer razvoja v bolj "immersive" gaming.

icon-expand Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi. FOTO: Shutterstock

Intel vstopa v handheld boj: novi Arc G3 čipi

Intel je predstavil Arc G3 in G3 Extreme čipe, namenjene prav handheld gaming napravam. Novi čipi prinašajo: - večjo energetsko učinkovitost - boljše grafične zmogljivosti - podporo AI upscalingu - stabilnejše FPS-je v AAA igrah S tem Intel neposredno stopa v boj z AMD, ki je doslej dominiral v segmentu prenosnega gaminga.

Zakaj je to pomembno za prihodnost gaminga?

Kot poudarjajo analitiki pri The Verge, postane jasno, da se industrija premika v več ključnih smeri: - združevanje platform (Xbox + PC) - boj konzol za identiteto in ekskluzive - eksplozija handheld naprav - razvoj specializiranih čipov za prenosni gaming Gaming se tako ne razvija le postopoma – temveč doživlja strukturno spremembo načina igranja. Viri: The Verge, TechRadar, PC Gamer