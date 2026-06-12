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Facebook ve več o vas, kot si mislite

B.R.
12. 06. 2026 03.17
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Tudi ko niste na Facebooku, lahko Meta še vedno zbira podatke o vašem brskanju in vedenju na spletu. Strokovnjaki opozarjajo, da stalna prijava in deljenje podatkov povečujeta tveganje za sledenje, zlorabe in spletne prevare.

Kako Meta spremlja vaše spletne aktivnosti

Kot poročajo strokovnjaki za digitalno zasebnost, Meta ne zbira podatkov le znotraj Facebooka, temveč tudi prek orodij, kot sta "Meta Pixel" in podobni sledilni sistemi, ki so vgrajeni v številne spletne strani.

To pomeni, da lahko podjetje dobi vpogled v to, katere strani obiskujete, katere izdelke gledate in kako se premikate po spletu, tudi če niste aktivno prijavljeni v družbeno omrežje.

Tudi ko niste na Facebooku, lahko Meta še vedno zbira podatke.
Tudi ko niste na Facebooku, lahko Meta še vedno zbira podatke. FOTO: Profimedia

Kaj pomeni stalna prijava v račun

Kot navaja Kaspersky v svojih varnostnih analizah, stalno ostajanje prijavljen v račun povečuje tveganje, da napadalci izkoristijo sejo brskalnika ali ukradene piškotke. To lahko omogoči nepooblaščen dostop brez gesla.

Poleg tega se poveča možnost ciljanih napadov, saj sistemi bolje povežejo vašo identiteto z vašim spletnim vedenjem.

Ko slika postane orodje prevare

Kot poročajo strokovnjaki za kibernetsko varnost pri Nortonu, se v zadnjih letih hitro razvijajo prevare, kjer se slike in ustvarjene grafike uporabljajo kot orodje manipulacije. To vključuje lažne profile, ponarejene oglase in celo AI-generirane identitete.

Ste res varni, če ste na Facebooku?

Po opozorilih varnostnih analitikov iz podjetja Avast so uporabniki, ki so stalno prijavljeni in aktivni, pogosteje tarča socialnega inženiringa. Napadalci lahko lažje prilagodijo sporočila, ker imajo več podatkov o navadah žrtve.

V praksi to pomeni, da ni dovolj le močno geslo – pomembna je tudi kontrola nad tem, katere podatke sploh delite in katere aplikacije imajo dostop do vašega računa.

Zavedanje, da platforme delujejo na podlagi podatkov, je prvi korak k bolj varni uporabi.
Zavedanje, da platforme delujejo na podlagi podatkov, je prvi korak k bolj varni uporabi. FOTO: Shutterstock

Kako se zaščititi brez zapletov

Najbolj osnovni koraki vključujejo redno odjavo iz računov, omejevanje dovoljenj aplikacij in izklop personaliziranega oglaševanja, kjer je to mogoče. Prav tako je priporočljivo občasno preveriti nastavitve zasebnosti in zgodovino aktivnosti.

Kot navajajo strokovnjaki za digitalno varnost iz Googlovega varnostnega centra, lahko že osnovne nastavitve bistveno zmanjšajo količino zbranih podatkov in omejijo možnosti zlorab.

Zavedanje, da platforme delujejo na podlagi podatkov, je prvi korak k bolj varni uporabi. Ko razumemo, kaj se dogaja v ozadju, lahko veliko lažje nadzorujemo svojo digitalno sled.

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Viri: Kaspersky Security, Norton Cybersecurity Insights, Avast Security Blog, Google Safety Center

Razlagalnik

Spletni piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna mesta shranijo v vaš brskalnik, ko jih obiščete. Njihov primarni namen je, da spletnemu mestu omogočijo, da si vas zapomni, na primer za ohranjanje prijave v račun, shranjevanje vsebine nakupovalne košarice ali prilagajanje vsebine vašim nastavitvam. Obstajajo 'lastni piškotki', ki jih ustvari stran, ki jo obiskujete, in 'piškotki tretjih oseb', ki jih pogosto uporabljajo oglaševalska omrežja za sledenje vašim aktivnostim na različnih spletnih straneh, kar jim omogoča ustvarjanje podrobnega profila vaših interesov.

Socialni inženiring je metoda manipulacije, pri kateri napadalci izkoriščajo človeško psihologijo namesto tehničnih ranljivosti programske opreme. Cilj je pridobiti zaupanje žrtve, da ta razkrije občutljive podatke, kot so gesla, številke kreditnih kartic ali dostop do osebnih računov. Napadalci pogosto uporabljajo taktike, kot so ustvarjanje občutka nujnosti, strahu ali lažnega občutka avtoritete, da bi žrtev pripravili do nepremišljenega dejanja, na primer klika na zlonamerno povezavo ali prenosa okužene datoteke.

Digitalna sled predstavlja celotno zgodovino vaših aktivnosti na internetu, ki ostane zabeležena po vaši uporabi digitalnih naprav. Vključuje vse, od objav na družbenih omrežjih, zgodovine iskanja, spletnih nakupov in lokacijskih podatkov do nevidnih podatkov, ki jih o vas zbirajo podjetja prek sledilnih sistemov. Ta sled je trajna in jo lahko tretje osebe, oglaševalci ali celo delodajalci uporabijo za ustvarjanje profila o vaši osebnosti, navadah in življenjskem slogu, kar pomembno vpliva na vašo zasebnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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