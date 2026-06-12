Facebook ve več o vas, kot si mislite

Kako Meta spremlja vaše spletne aktivnosti

Kot poročajo strokovnjaki za digitalno zasebnost, Meta ne zbira podatkov le znotraj Facebooka, temveč tudi prek orodij, kot sta "Meta Pixel" in podobni sledilni sistemi, ki so vgrajeni v številne spletne strani. To pomeni, da lahko podjetje dobi vpogled v to, katere strani obiskujete, katere izdelke gledate in kako se premikate po spletu, tudi če niste aktivno prijavljeni v družbeno omrežje.

icon-expand Tudi ko niste na Facebooku, lahko Meta še vedno zbira podatke. FOTO: Profimedia

Kaj pomeni stalna prijava v račun

Kot navaja Kaspersky v svojih varnostnih analizah, stalno ostajanje prijavljen v račun povečuje tveganje, da napadalci izkoristijo sejo brskalnika ali ukradene piškotke. To lahko omogoči nepooblaščen dostop brez gesla. Poleg tega se poveča možnost ciljanih napadov, saj sistemi bolje povežejo vašo identiteto z vašim spletnim vedenjem.

Ko slika postane orodje prevare

Kot poročajo strokovnjaki za kibernetsko varnost pri Nortonu, se v zadnjih letih hitro razvijajo prevare, kjer se slike in ustvarjene grafike uporabljajo kot orodje manipulacije. To vključuje lažne profile, ponarejene oglase in celo AI-generirane identitete.

Ste res varni, če ste na Facebooku?

Po opozorilih varnostnih analitikov iz podjetja Avast so uporabniki, ki so stalno prijavljeni in aktivni, pogosteje tarča socialnega inženiringa. Napadalci lahko lažje prilagodijo sporočila, ker imajo več podatkov o navadah žrtve. V praksi to pomeni, da ni dovolj le močno geslo – pomembna je tudi kontrola nad tem, katere podatke sploh delite in katere aplikacije imajo dostop do vašega računa.

icon-expand Zavedanje, da platforme delujejo na podlagi podatkov, je prvi korak k bolj varni uporabi. FOTO: Shutterstock

Kako se zaščititi brez zapletov

Najbolj osnovni koraki vključujejo redno odjavo iz računov, omejevanje dovoljenj aplikacij in izklop personaliziranega oglaševanja, kjer je to mogoče. Prav tako je priporočljivo občasno preveriti nastavitve zasebnosti in zgodovino aktivnosti. Kot navajajo strokovnjaki za digitalno varnost iz Googlovega varnostnega centra, lahko že osnovne nastavitve bistveno zmanjšajo količino zbranih podatkov in omejijo možnosti zlorab. Zavedanje, da platforme delujejo na podlagi podatkov, je prvi korak k bolj varni uporabi. Ko razumemo, kaj se dogaja v ozadju, lahko veliko lažje nadzorujemo svojo digitalno sled.

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Viri: Kaspersky Security, Norton Cybersecurity Insights, Avast Security Blog, Google Safety Center