Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja

Danes biti v koraku z dogajanjem ne pomeni spremljati vsega, ampak razumeti, kaj je relevantno. Gre za novo obliko digitalne pismenosti: sposobnost, da iz množice informacij izluščimo bistvo, ne da bi izgubljali čas.

Informacijski kaos in nova realnost pozornosti

Digitalni svet danes deluje kot neprekinjen tok vsebin, ki se nikoli ne ustavi. Platforme ponujajo serije, filme, športne prenose in kratke video formate, ki tekmujejo za našo pozornost. Obenem se spreminja tudi način, kako ljudje spremljajo vsebine. Klasični televizijski urniki izgubljajo pomen, saj uporabniki želijo gledati vsebine takrat, ko jim ustreza.

Kako si urediti tok informacij brez izgube časa?

Uporabniki danes aktivno izbirajo vsebine, a to pogosto pomeni skakanje med različnimi platformami. Rešitev se vse bolj kaže v centralizaciji, kjer so vsebine dostopne na enem mestu, kar omogoča enostavnejšo izkušnjo in več časa za to, kar nas zares zanima. Pomembno vlogo igra tudi personalizacija. Platforme prilagajajo vsebine tvojim navadam, zato hitreje najdeš, kar te zanima, in porabiš manj časa za brskanje.

icon-expand Uporabniki danes aktivno izbirajo vsebine, a to pogosto pomeni skakanje med različnimi platformami FOTO: Adobe Stock

Ko nas aktualne vsebine povezujejo

Danes ni dovolj, da smo informirani, pomembno je, da smo pravočasno informirani. Aktualne vsebine namreč oblikujejo pogovore in ustvarjajo občutek vključenosti. Dostop do njih pomeni tudi lažje sodelovanje v skupnih trenutkih, ki jih deli družba. Zato postajajo ključne rešitve, ki omogočajo hiter in preprost dostop do vsebin, brez zapletov.

Povezanost kot del vsakdanjega življenja

Digitalna povezanost danes ni več zgolj tehnična lastnost, ampak način življenja. Ljudje pričakujejo, da bodo vsebine, komunikacija in internet delovali kot enoten sistem, ki jih spremlja doma, na poti in kjerkoli vmes. Zato se spreminja tudi vloga ponudnikov, ki ne ponujajo več le storitev, ampak celotno uporabniško izkušnjo. Eden od osrednjih primerov takšnega pristopa je Telemachov EON Net Plus, ki združuje mobilno telefonijo, fiksni internet in dostop do SkyShowtime v enem paketu ter odgovarja na sodobne navade uporabnikov, ki želijo enostavno, prilagodljivo in povezano izkušnjo. Ideja EON Net Plus je preprosta: manj razdrobljenosti, več enostavnosti in predvsem več časa za vsebine, ki jih uporabnik dejansko želi spremljati. Uporabniške navade se hitro spreminjajo, ljudje nočejo več razmišljati o tehnologiji, ampak jo želijo preprosto uporabljati. EON Net Plus je zato odgovor na sodobne potrebe uporabnikov, ki želijo biti povezani brez omejitev in zapletov.

icon-expand Telemachov paket EON Net Plus združuje mobilno telefonijo, fiksni internet in dostop do platforme SkyShowtime FOTO: Arhiv naročnika

Digitalne vsebine brez omejitev

Danes vsebine niso več vezane na eno napravo ali prostor, spremljamo jih na televiziji, telefonu ali računalniku, pogosto tudi hkrati. Telemach ta način uporabe povezuje v koncept GigaSfera, ki poudarja celovito digitalno izkušnjo. Telemach Slovenija s tem pristopom ne le sledi spremembam v navadah uporabnikov, ampak jih tudi aktivno soustvarja. V ospredje postavlja idejo, da biti povezan pomeni biti prisoten. V trenutkih, ki štejejo, in v vsebinah, ki oblikujejo pogovore.

Manj iskanja, več trenutkov, ki štejejo