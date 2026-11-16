Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine? Ko boste sešteli vse zneske, boste morda presenečeni

Posamezni zneski se morda ne zdijo visoki, ko jih seštejemo, pa nas lahko končni strošek precej preseneti. Še posebej zato, ker pogosto plačujemo tudi za storitve, ki jih komaj uporabljamo. Z nekaj preprostimi koraki lahko preverite, kam odhaja vaš denar in kje se skrivajo priložnosti za prihranek.

1. Seštejte stroške, na katere običajno sploh ne pomislite

Koliko vas vsak mesec stane internet? Kaj pa televizija in mobilna naročnina? Večina ljudi bi na ta vprašanja verjetno znala vsaj približno odgovoriti. Toda ko prištejemo še naročnine na pretočne platforme, dodatne televizijske programe in druge digitalne storitve, se skupni znesek hitro poveča. Težava je predvsem v tem, da teh stroškov pogosto ne obravnavamo kot celote. Račun za internet dobimo od enega ponudnika, mobilno telefonijo plačujemo drugemu, naročnine za filme, serije ali glasbo pa se samodejno odštevajo s kartice. Ker so plačila razpršena, hitro izgubimo občutek, koliko nas digitalne storitve dejansko stanejo. Za začetek zato preglejte zadnje tri mesečne račune in bančne izpiske. Zapišite vse naročnine, ki jih plačujete, in preverite, ali jih še vedno potrebujete. Morda boste ugotovili, da plačujete za dve podobni storitvi ali pa že mesece niste uporabili platforme, ki vam še vedno zaračunava naročnino.

2. Najnižja oglaševana cena ni nujno tudi najnižji strošek

Privlačne akcijske ponudbe hitro pritegnejo pozornost. Ko zagledamo internetni paket po občutno znižani ceni, se lahko zdi odločitev povsem preprosta. Vendar je pred sklenitvijo naročnine pomembno preveriti, koliko časa promocijska cena velja in kakšna bo naročnina po izteku ugodnosti. Razlika je lahko precejšnja. Predstavljajte si ponudbo, pri kateri prvih šest mesecev plačujete 20 evrov, naslednjih 18 mesecev pa 40 evrov. Čeprav je začetna cena videti zelo ugodna, bi v dveh letih za takšno naročnino odšteli 840 evrov oziroma povprečno 35 evrov na mesec. Prav zato se splača primerjati skupni strošek v celotnem obdobju, ne samo prvega računa. Pred odločitvijo preverite tudi pogoje vezave, morebitne stroške priklopa in doplačila za dodatne storitve. Tako boste dobili precej jasnejšo sliko o tem, koliko vas bo izbrani paket dejansko stal in ali je ponudba dolgoročno primerna za vaš proračun.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

3. Ali res potrebujete vse programe in dodatne storitve?

Večja izbira televizijskih programov se na prvi pogled zdi odlična prednost. Toda če večino časa spremljate istih deset programov, se je smiselno vprašati, ali zares potrebujete najobsežnejšo televizijsko shemo. Podobno velja za dodatne filmske vsebine, športne programe in naročnine na pretočne platforme. Pomislite na svoje navade. Ali redno spremljate športne prenose? Najraje gledate filme in serije? Ali televizijo večinoma prižgete le ob večernih poročilih? Pomembno je tudi, katere funkcionalnosti uporabljate. Za nekoga je časovni zamik nepogrešljiv, drugemu več pomeni možnost spremljanja televizije na telefonu ali tablici. Smiselno je, da televizijsko ponudbo prilagodite vsebinam, ki jih dejansko gledate. Najdražji paket namreč ni nujno najboljša izbira, če večine njegovih prednosti ne izkoristite. Po drugi strani pa se lahko nekoliko obsežnejša ponudba izplača, če vključuje storitve, ki jih sicer redno doplačujete.

4. Se splača združiti internet, televizijo in telefonijo?

Marsikdo ima internet pri enem operaterju, mobilno naročnino pri drugem, televizijske storitve pa plačuje posebej. Takšna ureditev ni nujno slaba, vendar je vredno preveriti, ali bi lahko s kombiniranim paketom poenostavili plačevanje in morda tudi zmanjšali skupne stroške. Prednost skupnih paketov je predvsem v tem, da na enem mestu združujejo več storitev. Vendar je pri primerjavi pomembno pogledati, kaj posamezna ponudba dejansko vključuje. Paket z dvema mobilnima naročninama je lahko zanimiv za gospodinjstvo, ki potrebuje obe številki, ne pa nujno za posameznika, ki uporablja samo eno. Različne možnosti ponuja tudi T-2 s prenovljenimi paketi NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS. Paket NAJS vključuje internet in televizijsko shemo L, EKSTRA NAJS prinaša širšo televizijsko shemo XL in eno mobilno naročnino, FUL NAJS pa poleg sheme XL vključuje še filmski ponudbi HBO Premium in Cinestar Premiere ter dve mobilni naročnini. Pri vseh treh sta vključena tudi časovni zamik in aplikacija tv2go. Razlike tako niso samo v ceni, temveč predvsem v obsegu vključenih storitev.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

5. Pred menjavo preverite še drobni tisk

Menjava operaterja ali naročniškega paketa je lahko dobra priložnost za optimizacijo stroškov, vendar se odločitev ne sme končati pri primerjavi mesečnih naročnin. Pomembno je preveriti tudi, ali so želene storitve sploh na voljo na vašem naslovu, kakšne hitrosti interneta omogoča omrežje in ali so za uporabo potrebne dodatne naprave. Pozorni bodite tudi na obstoječo pogodbo. Če ste še vedno vezani na trenutnega operaterja, lahko predčasna prekinitev naročniškega razmerja prinese dodatne stroške ali vračilo sorazmernega dela prejetih ugodnosti. Prav tako je koristno preveriti, ali se po izteku promocijskega obdobja cena spremeni in ali je mogoče paket pozneje prilagoditi. Preden podpišete novo pogodbo, si zato vzemite nekaj minut za pregled celotne ponudbe. Primerjajte redne in promocijske cene, vključene storitve, pogoje vezave ter morebitna doplačila. Šele takrat boste lahko ocenili, ali boste z menjavo res prihranili oziroma za svoj denar dobili več.

icon-expand Življenje je NAJS FOTO: Arhiv naročnika

Manj nepotrebnih stroškov, več tistega, kar res uporabljate