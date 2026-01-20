Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč

OpenAI je napovedal pomembno spremembo v delovanju svojega najbolj priljubljenega orodja – ChatGPT. Podjetje bo začelo prikazovati oglase izbranim uporabnikom v ZDA, kar predstavlja nov korak v prizadevanjih za povečanje prihodkov in financiranje izjemno dragih tehnoloških procesov, ki stojijo za razvojem umetne inteligence, piše The New York Post.
Oglasi se bodo najprej pojavili pri uporabnikih brezplačne različice in pri naročnikih paketa ChatGPT Go, ki ga podjetje postopoma širi po svetu. Prvi testi bodo potekali v prihodnjih tednih, oglasi pa bodo jasno ločeni od odgovorov, ki jih generira ChatGPT.
Plačljivi paketi ostajajo brez oglasov
Uporabniki paketov Plus, Pro, Business in Enterprise oglasov ne bodo videli. OpenAI zagotavlja, da oglaševanje ne bo vplivalo na kakovost ali vsebino odgovorov, prav tako pa podjetje poudarja, da "pogovori uporabnikov ne bodo deljeni s tržniki".
Ta odločitev pomeni pomemben premik v poslovni strategiji podjetja, ki se je do zdaj zanašalo predvsem na naročnine. Z uvedbo oglasov želi OpenAI ustvariti dodatne prihodke, saj se sooča z visokimi stroški delovanja podatkovnih centrov in pripravami na morebitno prvo javno ponudbo delnic.
Analitiki: priložnost za prihodke, tveganje za uporabniško izkušnjo
Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko oglasi predstavljali velik finančni potencial, saj ima ChatGPT več sto milijonov tedensko aktivnih uporabnikov. A hkrati opozarjajo, da bi lahko ta poteza razjezila del občinstva in zmanjšala zaupanje v platformo.
Analitik Jeremy Goldman iz eMarketerja je opozoril, da bi lahko nezadovoljni uporabniki hitro prešli na konkurenčne storitve, kot sta Google Gemini ali Anthropic Claude. Dodal je tudi, da bo ta odločitev verjetno prisilila druge ponudnike umetne inteligence, "da pojasnijo svoje filozofije monetizacije, zlasti tiste, ki se pozicionirajo kot 'brez oglasov po zasnovi'."
Omejitve oglasov: zaščita mladoletnikov in občutljivih tem
OpenAI je poudaril, da oglasi ne bodo prikazani uporabnikom, mlajšim od 18 let. Prav tako bodo blokirani oglasi, povezani z občutljivimi področji, kot sta zdravje in politika.
V izjavi so zapisali:
"Načrtujemo testiranje oglasov na dnu odgovorov v ChatGPT, ko je na voljo ustrezen sponzoriran izdelek ali storitev na podlagi vašega trenutnega pogovora."
ChatGPT Go prihaja v ZDA
Poleg oglasov je podjetje napovedalo širitev paketa ChatGPT Go, ki je bil najprej predstavljen v Indiji. V ZDA bo stal 8 dolarjev na mesec in bo namenjen uporabnikom, ki želijo cenovno dostopnejšo različico brez popolne funkcionalnosti dražjih paketov.
Začetek nove faze monetizacije
Uvedba oglasov v ChatGPT predstavlja pomemben trenutek v razvoju platforme. OpenAI se tako pridružuje številnim tehnološkim podjetjem, ki prihodke ustvarjajo z oglaševanjem, hkrati pa poskuša ohraniti kakovost uporabniške izkušnje. Kako bodo uporabniki sprejeli to spremembo, bo jasno v prihodnjih mesecih – a nedvomno gre za potezo, ki bo vplivala na celoten ekosistem umetne inteligence.
Vir: The New York Post
