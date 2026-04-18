Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet

Na svetu ni veliko tehnoloških podjetij, ki bi se lahko pohvalila z dejstvom, da obstajajo že pol stoletja. In še manj je tistih, ki se lahko pohvalijo, da tudi po tolikem času še vedno držijo mesto v samem vrhu. Eno izmed teh podjetij je Microsoft, ki aprila praznuje 51. rojstni dan. Davnega leta 1975 sta ga ustanovila prijatelja iz šolskih klopi – Bill Gates in Paul Allen, ki takrat zagotovo nista niti slutila, da bo še 50 let pozneje to podjetje sinonim za računalniške operacijske sisteme.

icon-expand Podjetje Microsoft FOTO: Profimedia

O prvih vrsticah kode, ki jih je napisal, se je Gates razpisal v svojem slovitem blogu. Poudaril je, da je prve vrstice kode, ki bo spremenila svet, napisal na napravi, ki se danes zdi zastarela in šibka v primerjavi z računalniki in pametnimi telefoni, ki jih uporabljamo. Kot je zapisal, se je vse skupaj začelo po tem, ko je v takrat popularni reviji "Popular Electronics" prebral članek o miniračunalniku Altair 8800, ki ga je poganjal majhen čip, izdelan v takrat novem podjetju Intel. Gates, takrat študent na Univerzi Harvard, in Allen sta poklicala Altairjevega proizvajalca Micro Instrumentation and Telemetry Systems in se pogovarjala z izvršnim direktorjem podjetja Edom Robertsom ter ga prepričala, da sta razvila programsko opremo, ki bo uporabnikom omogočila nadzor nad strojno opremo. Obstajal je samo en problem – napisane nista imela niti ene vrstice kode.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Bill Gates in Paul Allen





Lotila sta se dela in začela programirati v računalniškem jeziku BASIC, čeprav nista imela na voljo niti prototipa mikroračunalnika niti nista znala napisati kode, ki bi bila kompatibilna s prihodnjimi različicami računalnika. Po dveh mesecih mukotrpnega dela sta dokončala kodo, ki je postala osnova za prvi operacijski sistem Altair. "Ta koda je še vedno najboljša stvar, kar sem jih napisal," se je spomnil Gates. In prav ta koda je postavila temelje za to, kar danes poznamo kot operacijski sistem Windows. "To je bila revolucija. To je bila stvar, ki je začela osebno računalništvo," poudarja Gates.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Bill Gates nekoč ...





Danes je Windows nameščen na 70,5 odstotka vseh namiznih računalnikov na svetu, kar je Microsoftu (skupaj z nekaterimi drugimi naložbami, kot je skoraj 80 milijard evrov v UI) prineslo tržno kapitalizacijo v višini skoraj 3 bilijone evrov.

Premoženje Billa Gatesa je danes ocenjeno na 107 milijard dolarjev (približno 99,8 milijarde evrov), nedavno pa je razkril, koliko od tega namerava zapustiti svojim otrokom.

Vendar pri Microsoftu ni bilo vedno vse uspešno. Eden bolj spektakularnih spodrsljajev je zagotovo Microsoftov poskus vstopa v svet pametnih telefonov. Po dveh letih razvoja so namreč leta 2010 na trg lansirali Kin, svojo različico pametnega telefona s polno tipkovnico, ki naj bi se kosala z drugimi pametnimi telefoni. A že po treh mesecih katastrofalnih prodajnih rezultatov v ZDA so ga umaknili s polic. Ta naprava sploh nikoli ni prišla v Evropo, redke primerke pa danes najdemo le med strastnimi zbiratelji.

Morda je bolj znan Microsoftov neuspeh Zune, digitalni izdelek in storitev, ki naj bi konkurirala Applovemu iPodu. Zune, predstavljen leta 2006, je bila prenosna glasbena medijska naprava, izdelana v sodelovanju s Toshibo. Toda kljub velikemu pomnilniškemu prostoru od 30 do 120 GB Zune nikoli ni uspel najti svojega mesta v srcih potrošnikov. Microsoft jih je poskušal doseči do leta 2011, a tudi Zune je na koncu padel v pozabo. Uporabnikom so svetovali, naj za poslušanje glasbe preklopijo na Windows Phone. Danes je Bill Gates milijarder, ki se ukvarja z dobrodelnostjo, a še vedno spremlja dogajanje v tehnološkem svetu.

Paul Allen je Microsoft zapustil leta 1983, ko so mu diagnosticirali Hodgkinov limfom, a je ostal v upravnem odboru. Po tem je svoj denar in čas vložil v številne druge poslovne podvige, vključno z lastništvom v športnih klubih Portland Trail Blazers, Seattle Seahawks in Seattle Sounders FC. Ustanovil je Allenov inštitut za znanost o možganih, celicah in umetni inteligenci. Tako kot Gates je tudi on pogosto sodeloval na dobrodelnih prireditvah in različnim dobrodelnim ustanovam in namenom podaril več kot 2 milijardi evrov.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.