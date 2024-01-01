Varni v prometu

So električni avti res nevarni za pešce?

Ste se že vprašali, ali so tihi električni avtomobili nevarni? Odgovor vas bo presenetil. Raziskava iz Leedsa je pokazala, da električna vozila v resnici niso nič bolj nevarna za pešce kot klasični avtomobili. Pozornost pa preusmerjajo na drugo vrsto vozil ...