Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Znanost
0
Odnosi

0
Zabava

0
Zabava

1
Novice

0
Naprave in aplikacije

Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!

Za temi navidez nedolžnimi vhodi se lahko skriva resna kibernetska grožnja! V nadaljevanju preberite, kaj je "juice jacking" in kako zaščititi svoje naprave.
1
Znanost

Poglejte, kaj pravi znanost.
0
Naprave in aplikacije

Google Play uporabnikom pogosto ne prikaže jasnih cen aplikacij, temveč le splošno oznako nakupi v aplikaciji. Zakaj to povzroča frustracije in kako se primerja z Applovim App Storom?
0
Varni v prometu

Ste se že vprašali, ali so tihi električni avtomobili nevarni? Odgovor vas bo presenetil. Raziskava iz Leedsa je pokazala, da električna vozila v resnici niso nič bolj nevarna za pešce kot klasični avtomobili. Pozornost pa preusmerjajo na drugo vrsto vozil ...
0
Tehnologija

Nova raziskava razkriva, kako človeški možgani z modularno zasnovo nevronskih enot, poimenovanih 'kognitivne Lego kocke', dosegajo ključno prednost pred umetno inteligenco.
0
Tehnologija

Revolucionarni teleskop James Webb postavlja temelje za iskanje Zemlji podobnih planetov. Z napredno analizo ozračij in iskanjem znanilcev življenja bomo morda kmalu odkrili, ali smo v vesolju sami ali ne ...
0
Znanost

Nova raziskava Univerze v Cambridgeu je odkrila, da imajo ljudje in zlati prinašalci skupnega veliko več kot smo mislili do sedaj.
0
Naprave in aplikacije

Spodaj najdete kratek vodnik po polnilnikih in standardih.
0
Naprave in aplikacije

Nova posodobitev Androida omogoča delodajalcem arhiviranje sporočil RCS v Google Messages. Kaj to pomeni za zasebnost zaposlenih?
1
Tehnologija

Koristite ChatGPT ali Gemini? Nova raziskava je ugotovila, kako je mogoče manipulirati varnostni mehanizem delovanja klepetalnih robotov, kar bi lahko imelo resne posledice.
0
Znanost

Nova študija razkriva presenetljive odgovore o fizičnem izgledu žiraf.
0
Novice

Upokojenka je postala žrtev prevare z lažnim Bradom Pittom. Z umetno inteligenco ustvarjene slike in lažni profili so jo prepričali v ljubezensko razmerje, ki ni obstajalo. Izgubila je več kot 100.000 evrov, a ni bila edina žrtev.
2
