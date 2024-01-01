Odnosi
En objem je spremenil vse
0
Zabava
Srečo je našla z 22 let mlajšim
0
Zabava
45-letnica s telesom boginje
1
Novice
Princesa je iz dneva v dan slabše
0
Arhiv člankov
Naprave in aplikacije
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!Za temi navidez nedolžnimi vhodi se lahko skriva resna kibernetska grožnja! V nadaljevanju preberite, kaj je "juice jacking" in kako zaščititi svoje naprave.
1
Naprave in aplikacije
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledatiGoogle Play uporabnikom pogosto ne prikaže jasnih cen aplikacij, temveč le splošno oznako nakupi v aplikaciji. Zakaj to povzroča frustracije in kako se primerja z Applovim App Storom?
0
Varni v prometu
So električni avti res nevarni za pešce?Ste se že vprašali, ali so tihi električni avtomobili nevarni? Odgovor vas bo presenetil. Raziskava iz Leedsa je pokazala, da električna vozila v resnici niso nič bolj nevarna za pešce kot klasični avtomobili. Pozornost pa preusmerjajo na drugo vrsto vozil ...
0
Tehnologija
Zato naši možgani še vedno prekašajo umetno inteligencoNova raziskava razkriva, kako človeški možgani z modularno zasnovo nevronskih enot, poimenovanih 'kognitivne Lego kocke', dosegajo ključno prednost pred umetno inteligenco.
0
Tehnologija
Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplaneteRevolucionarni teleskop James Webb postavlja temelje za iskanje Zemlji podobnih planetov. Z napredno analizo ozračij in iskanjem znanilcev življenja bomo morda kmalu odkrili, ali smo v vesolju sami ali ne ...
0
Znanost
Študija razkriva: To imajo skupnega ljudje in zlati prinašalciNova raziskava Univerze v Cambridgeu je odkrila, da imajo ljudje in zlati prinašalci skupnega veliko več kot smo mislili do sedaj.
0
Naprave in aplikacije
Kateri polnilec kupiti: žični, brezžični ali magnetni?Spodaj najdete kratek vodnik po polnilnikih in standardih.
0
Naprave in aplikacije
Delodajalci bodo lahko odslej brali klepete zaposlenihNova posodobitev Androida omogoča delodajalcem arhiviranje sporočil RCS v Google Messages. Kaj to pomeni za zasebnost zaposlenih?
1
Tehnologija
Velika nevarnost, ki bi lahko odklenila temno stran internetaKoristite ChatGPT ali Gemini? Nova raziskava je ugotovila, kako je mogoče manipulirati varnostni mehanizem delovanja klepetalnih robotov, kar bi lahko imelo resne posledice.
0
Znanost
Zakaj imajo žirafe tako dolge noge? Razlog vas bo presenetilNova študija razkriva presenetljive odgovore o fizičnem izgledu žiraf.
0
Novice
Mislila je, da ji piše Brad Pitt: Ostala je brez 100.000 evrovUpokojenka je postala žrtev prevare z lažnim Bradom Pittom. Z umetno inteligenco ustvarjene slike in lažni profili so jo prepričali v ljubezensko razmerje, ki ni obstajalo. Izgubila je več kot 100.000 evrov, a ni bila edina žrtev.
2