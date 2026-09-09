Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali

icon-expand Joe Alwyn FOTO: Profimedia

Široke hlače za moške postajajo novi modni hit

Moška moda se očitno odmika od zelo ozkih krojev. V ospredje prihajajo hlače z več prostora okoli stegen in širšimi hlačnicami, ki ustvarijo bolj sproščen, vendar še vedno urejen videz. Da ne gre zgolj za kratkotrajno modno muho, potrjuje tudi britanski GQ, ki je v začetku junija med ključne trende moške mode uvrstil prav široke hlače. Revija ugotavlja, da se je razmerje moči med ozkimi in širšimi kroji v zadnjih letih precej spremenilo. Trend je še bolj očiten ob začetku jesenske sezone. GQ je 3. septembra med aktualnimi priporočili za moške hlače izpostavil tudi široke kroje, kar kaže, da širša silhueta ostaja pomemben del letošnje moške garderobe.

Gary Neville je s hlačami sprožil pravo razpravo

Posebno pozornost je trend dobil prejšnji teden, ko je nekdanji angleški nogometaš Gary Neville na televiziji nastopil v širših črnih hlačah. Njegov kolega Jamie Carragher se ni mogel upreti šali na njegov račun. Med oddajo Monday Night Football so se po poročanju časnika The Guardian na račun Nevilleovega videza pošalili tudi s pesmijo Baggy Trousers skupine Madness. Neville je pojasnil, da je hlače kupil med nakupovanjem v Londonu in da mu je pri izbiri pomagal stilist. S svojim videzom je tako povsem nepričakovano postal del širše razprave o tem, kam se premika moška moda.

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Še pomembneje je, da Neville ni bil osamljen primer. The Guardian pri tem trendu izpostavlja tudi oblikovalce in modne hiše, kot so Dior, Prada in Saint Laurent, kjer so se na predstavitvah kolekcij za jesen in zimo 2026 pojavili širši kroji moških hlač.

Zakaj se moška moda odmika od ozkih hlač?

Eden od razlogov je preprost: moški si želijo več udobja, moda pa je v zadnjih letih začela temu precej bolj slediti. Zelo oprijete hlače so bile dolgo skoraj obvezni del sodobne moške garderobe. Danes pa je videz precej bolj sproščen. Hlače se ne oprijemajo več nujno stegen in meč, temveč pustijo nekoliko več prostora ter ustvarijo ravnejšo silhueto.

icon-expand Connor Storrie FOTO: Profimedia

Ameriški GQ je pred dnevi pri jesenskih trendih izpostavil prav sproščene kroje z višjim pasom, prostornejšim delom okoli stegen in nekoliko širšimi hlačnicami. Pri tem pa opozarja, da letošnji trend ne pomeni nujno izjemno širokih hlač – bolj pomembna je uravnotežena, sproščena oblika. To je dobra novica za moške, ki jim popolnoma široke hlače niso všeč. Ni treba poseči po najbolj izrazitem kroju. Že prehod z zelo ozkih na ravne ali nekoliko širše hlače lahko spremeni celoten videz.

Široke kavbojke niso edina možnost

Čeprav se veliko govori o kavbojkah, se trend širi tudi na druge vrste moških hlač. Nosijo se širše elegantne hlače, chinos hlače in bolj sproščeni modeli za vsak dan. Britanski Vogue je že prej v letošnjih modnih trendih izpostavil več različnih širših krojev, med njimi nizko nošene in sproščene hlače. Pri tem je pomembno, da širše ne pomeni nujno neurejeno. Dobro krojene široke hlače lahko delujejo precej elegantno, še posebej v kombinaciji s preprosto majico, srajco, pletenim puloverjem ali suknjičem. Ključ je v razmerju med posameznimi kosi.

Kako nositi široke hlače, ne da bi bili videti smešno?

icon-expand Dobro krojene široke hlače lahko delujejo precej elegantno FOTO: Profimedia

Najlažji način je, da ne pretiravate. Če prvič kupujete širše hlače, izberite model, ki je samo nekoliko prostornejši od tistega, ki ste ga vajeni. Temne kavbojke, črne hlače ali klasičen peščeno obarvan model so varnejša izbira kot zelo izrazite različice. Pomembna je tudi dolžina. Hlače naj padejo do čevljev, vendar se na njih ne sme nabirati toliko blaga, da bi celoten videz deloval neurejeno. Pri obutvi so dobra izbira preproste superge, mokasini ali čevlji z nekoliko bolj izrazitim podplatom. Zelo ozki čevlji lahko ob širših hlačah ustvarijo neskladje.

Trend, ki ga je vredno preizkusiti

Če ste zadnja leta nosili izključno ozke hlače, je morda ravno zdaj pravi trenutek za spremembo. Ni treba, da svojo garderobo čez noč zamenjate za nekaj, v čemer se ne boste počutili dobro. Za začetek izberite ravne kavbojke ali nekoliko širše hlače in jih kombinirajte s kosi, ki jih že imate. Tako boste hitro videli, ali vam nova silhueta ustreza. Gary Neville je s svojimi hlačami sicer sprožil nekaj šal, toda modni svet mu je v tem primeru precej bolj naklonjen. Široke hlače za moške niso več nenavaden poskus oblikovalcev, ampak eden vidnejših trendov sodobne moške mode. In če sodimo po letošnjih kolekcijah ter aktualnih modnih uredništvih, bodo v moških omarah ostale še nekaj časa.

icon-expand Za začetek izberite ravne kavbojke ali nekoliko širše hlače in jih kombinirajte s kosi, ki jih že imate. FOTO: Profimedia

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