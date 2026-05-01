Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?

Če kdo misli, da Victoria Beckham na rdečih preprogah spremlja predvsem žensko modo, se moti. Tokrat ji je pozornost ukradel moški. In to ne kar kateri koli.

Beckhamova je odkrito priznala navdušenje nad mladim igralcem.

"Najprej pogledam njega, ne žensk"

V nedavnem radijskem intervjuju je nekdanja članica skupine Spice Girls presenetila z nepričakovanim priznanjem. Razkrila je, da jo je povsem navdušil mladi igralec Connor Storrie. Mladi igralec jo je prepričal s svojim slogom, ki ga opisuje kot izjemno dovršenega in samozavestnega. Po njenih besedah ima Storrie nekaj, kar redko vidi: naraven občutek za modo, brez pretiravanja in brez potrebe po dokazovanju. Prav zato naj bi bil eden redkih moških, na katerega je vedno pozorna, ko spremlja modne dogodke. "Ta tip se oblači tako dobro," je dejala in dodala, da jo na dogodkih pogosto bolj kot ženske zanima prav to, kaj nosi on. Še več, priznala je, da na fotografijah z rdečih preprog najprej poišče njega, kar je za modno oblikovalko njenega kova precej zgovorno.

Connor Storrie navdušuje soprogo Davida Beckhama.

Nova modna obsesija modne ikone

Victoria Beckham velja za eno največjih modnih avtoritet na svetu, zato takšna pohvala ni zanemarljiva. Ko nekdo, ki je zgradil globalno modno znamko, javno izpostavi posameznika, to pogosto pomeni začetek večjega modnega vpliva. Connor Storrie, 26-letni igralec, znan po seriji Heated Rivalry, očitno postaja nova "it" figura, ne le v filmskem svetu, ampak tudi v modi.

Connor Storrie postaja nova 'it' figura v modnem svetu.

Kaj pa Justin Bieber?

Zanimivo je, da se je Beckhamova v istem pogovoru dotaknila tudi Justina Bieberja, za katerega je razkrila, da je njena družina njegova velika oboževalka. A kljub temu je v ospredje stopil prav Storrie, predvsem zaradi svojega sloga.

Ko moški zasenči vse

Mladi igralec je s svojo estetiko očitno naredil vtis celo na Victorio Beckham, in to pove več kot katera koli modna kritika. Njegov slog, kombinacija sproščenosti in elegance, očitno napoveduje trend, kjer moška moda znova dobiva pomembnejšo vlogo na rdečih preprogah. In če gre verjeti Beckhamovi, bomo o njem še veliko slišali.

Victoria pravi, da vedno najprej pogleda, kako je bil oblečen Connor Storrie.

