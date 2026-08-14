Ko pride poletje, se pred odhodom na plažo pojavi vprašanje, o katerem se moški očitno nikoli ne bodo povsem poenotili. Je dodatna plast pod kopalnimi hlačami koristna ali gre le za navado, ki nima pravega smisla?

Če imajo kopalke podlogo, spodnjic ne potrebujete

Večina klasičnih moških kopalnih hlač ima v notranjosti všito mrežasto podlogo. Ta ni tam po naključju. Deluje kot dodatna opora, preprečuje neposreden stik kože z zunanjim materialom in zmanjšuje potrebo po dodatnem sloju oblačil. Tudi proizvajalec moškega spodnjega perila pri tem vprašanju zavzema precej jasno stališče: če so kopalne hlače pravilno oblikovane in imajo kakovostno notranjo podlogo, dodatne spodnjice praviloma niso potrebne. To pomeni, da je pri običajnih kopalnih hlačah odgovor preprost: kopalke so spodnji sloj.

icon-expand Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice? FOTO: Adobe Stock

Zakaj so mokre spodnjice lahko precej neprijetne?

Težava se začne, ko navadne spodnjice pridejo v stik z vodo. Če so narejene iz bombaža, vpijejo precej vode in se sušijo bistveno počasneje kot materiali, namenjeni kopanju. Posledica je mokra plast neposredno ob koži, ki se pri hoji in gibanju drgne ob telo. Portal OpenWaterHQ opozarja prav na to: mokra bombažna tkanina se lahko oprime kože in poveča trenje, zato lahko dodatne spodnjice naredijo več škode kot koristi, če jih nosite predvsem zato, da bi preprečili drgnjenje. In priznajmo si: mokre bombažne spodnjice po nekaj minutah na plaži niso ravno vrhunec udobja.

Kaj pa higiena?

Tu se pogosto pojavi argument: "Bolj higienično je, če imam spodnjice." V resnici navadne spodnjice niso zasnovane za kopanje. Če jih nosite ves dan, so lahko že pred vstopom v vodo obremenjene s potom in mikroorganizmi. Nato jih potopite v bazen, kjer se prepojijo z vodo, in jih pustite tesno ob koži. Pri bazenu je zato pomembnejše, da uporabljate čiste kopalke in se po plavanju preoblečete iz mokrih oblačil. Ameriška klinika Cleveland Clinic pri kopanju opozarja tudi, da klor lahko izsušuje kožo, zato je po plavanju priporočljivo spiranje telesa s čisto vodo. Ni pa mogoče reči, da so spodnjice pod kopalkami same po sebi nevarne ali nehigienske. Gre predvsem za vprašanje materiala, udobja in tega, kako dolgo ostanete v mokrih oblačilih.

icon-expand Večina klasičnih moških kopalnih hlač ima v notranjosti všito mrežasto podlogo. FOTO: Adobe Stock

Kdaj imajo spodnjice vendarle smisel?

Obstaja nekaj izjem. Če nosite kopalne hlače brez notranje podloge, lahko uporabite oprijete spodnje hlače, ki so namenjene športu in so izdelane iz materiala, ki hitro odvaja vlago. Klasične bombažne boksarice so za to precej slabša izbira. Enako velja, če vam notranja mrežasta podloga povzroča drgnjenje ali vam preprosto ni udobna. V takem primeru je smiselnejša športna, hitro sušeča se plast kot običajne vsakodnevne spodnjice. Tudi razprave med moškimi kažejo, da je prav udobje eden glavnih razlogov, zaradi katerih nekateri še vedno nosijo dodatno plast. Na forumu Reddit so moški kot razloge omenjali predvsem preprečevanje drgnjenja, dodatno oporo in občutek varnosti.

Najslabša kombinacija? Bombaž in dolgo ostajanje v mokrem

Če že želite nositi nekaj pod kopalkami, je pomembno predvsem, kaj oblečete. Bombažne boksarice so praktične za vsakdan, niso pa najboljša izbira za vodo. Vpijejo veliko tekočine in ostanejo dolgo mokre. Pri daljšem plavanju ali celodnevnem preživljanju časa na plaži to pomeni več trenja in manj udobja. Če imate težave z drgnjenjem, je bolj smiselna oprijeta športna plast iz hitro sušečega materiala. Še preprostejša rešitev pa so kakovostne kopalne hlače z dobro oblikovano notranjo podlogo.

icon-expand kopalke FOTO: Adobe Stock

Torej: spodnjice ali ne?

Če imajo kopalne hlače všito podlogo, jih večina moških lahko brez težav nosi brez dodatnih spodnjic. Če podloge ni, lahko uporabite ustrezno športno spodnje perilo, predvsem če vam daje več opore ali preprečuje drgnjenje. Navadne bombažne boksarice pa so za kopanje praviloma najslabša izbira. Na koncu torej ne gre za nekakšno skrivno pravilo moške mode. Gre za preprosto logiko: kopalne hlače so namenjene vodi, spodnjice pa vsakdanjemu nošenju. Če je kopalna oprema dobro izbrana, dodatni sloj najpogosteje samo pomeni še eno mokro stvar, ki jo boste morali sušiti.

Preberi še Če imate še vedno iste kopalke izpred let, je čas za menjavo

Preberi še Kdo jih nosi bolje? Legendarne rdeče kopalke Pamele Anderson dobile novo lastnico