Poslovil se je človek, ki je premikal meje mogočega

Italijanski modni oblikovalec Valentino Garavani, eden najvplivnejših ustvarjalcev visoke mode 20. in 21. stoletja, je v 93. letu starosti umrl v svojem domu v Rimu, piše CNN. Njegova fundacija je sporočila, da je oblikovalec "mirno preminil, obkrožen z ljubeznijo svoje družine".

Od Voghere do svetovne modne elite

Valentino se je rodil leta 1932 v mestu Voghera na severu Italije. Kot mlad oblikovalec je svoje znanje izpopolnjeval v pariških ateljejih visoke mode, nato pa je leta 1959 v Rimu ustanovil svojo modno hišo. Že v prvih letih kariere je ustvaril barvo, ki je postala njegov zaščitni znak – intenziven škrlatni odtenek, ki ga je modni svet poimenoval "Valentinovo rdeča". Leta 1960 je spoznal Giancarla Giammettija, ki je postal njegov poslovni partner in dolgoletni življenjski sopotnik. Skupaj sta iz majhnega rimskega ateljeja ustvarila globalno modno imperijo.

Oblikovalec, ki so mu zaupale največje ikone

Valentinove kreacije so nosile nekatere najbolj slavne ženske svojega časa. Elizabeth Taylor ga je odkrila med snemanjem filma Kleopatra, Jacqueline Kennedy pa je leta 1968 na svoji poroki z Aristotelom Onassisom nosila prav njegovo obleko. V naslednjih desetletjih so njegove stvaritve oboževale tudi Audrey Hepburn, Joan Collins, Begum Aga Khan in belgijska kraljica Paola. V devetdesetih letih je postal priljubljen med supermodeli, kot sta Naomi Campbell in Claudia Schiffer.

Valentino na rdeči preprogi

Njegove obleke so zaznamovale številne nepozabne trenutke na podelitvah oskarjev. Med najbolj ikoničnimi so: črno-bela obleka Julie Roberts iz leta 2001, pastelna kreacija Jennifer Lopez iz leta 2003, rumena obleka Cate Blanchett iz leta 2005, bogato okrašena couture obleka Anne Hathaway , v kateri se je leta 2011 sprehodila po rdeči preprogi v družbi samega Valentina.

V zadnjih letih so njegovo zapuščino na rdeči preprogi nadaljevale Zendaya, Carey Mulligan in Gemma Chan.

Življenje v slogu pravega italijanskega gospoda

Valentino je bil znan po svojem brezhibnem videzu, ljubezni do umetnosti in razkošnih domov po svetu. Posebej je bil ponosen na svoj francoski dvorec Wideville iz 17. stoletja, kjer je negoval vrtove in zbiral kitajske starine. Bil je tudi strasten ljubitelj mopsov. V dokumentarcu Valentino: Zadnji cesar je o svoji zbirki dejal: "Za zbirko mi ni mar. Moji psi so pomembnejši."

Poslovni uspeh in slovo od modne piste

Leta 1998 je svojo modno hišo prodal italijanskemu konglomeratu HdP, a je ostal njen ustvarjalni vodja vse do leta 2008. Njegovo slovo je zaznamovala veličastna modna revija v pariškem muzeju Rodin, kjer so modeli nosili obleke v njegovi znameniti rdeči barvi. Po njegovem odhodu sta znamko vodila Maria Grazia Chiuri in Pierpaolo Piccioli, kasneje pa Alessandro Michele.

Pokloni iz sveta mode in kulture

Po njegovi smrti so se oglasili številni vplivni ustvarjalci. Alessandro Michele je zapisal, da je Valentino "premikal meje mogočega in svetu zapustil idejo, da je lepota dejanje skrbi". Pierpaolo Piccioli je svoj poklon zaključil z besedami: "Zate lepota ni bila razkošje, temveč zatočišče. Bil si moj mentor, brez ene same pridige." Italijanska premierka Giorgia Meloni ga je označila za "večni simbol italijanske visoke mode", družina Giorgia Armanija pa za "nespornega mojstra elegance".

Zapuščina, ki je ne bo mogoče ponoviti

Valentino Garavani je bil eden zadnjih velikih mojstrov klasične visoke mode. Njegov vpliv presega obleke – oblikoval je estetiko, ki je zaznamovala generacije. Ko so ga v dokumentarcu vprašali, ali je nenadomestljiv, je z značilnim humorjem odgovoril: "Po meni potop." Njegova zapuščina pa bo živela še dolgo – v zgodovini mode, na rdečih preprogah in v srcih tistih, ki so nosili njegove stvaritve.

